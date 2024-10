VIRBAC: Croissance soutenue du chiffre d’affaires à fin septembre de +12,6% et +8,6% à taux de change et périmètre constants. Maintien des objectifs pour 2024.

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires à fin

septembre 2024







1 042,1 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants1







+8,6% dont



animaux de compagnie +11,9%

animaux d’élevage +3,2% Croissance à taux

de change constants2







+14,0%



Évolution

globale







+12,6%





1l’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de change en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation matériel de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

2cette évolution est calculée sur le périmètre réel, incluant les impacts de périmètre issus des acquisitions (sociétés Globion et Sasaeah) pour lesquels, l'indicateur considéré est calculé sur la base du taux de change de l'exercice précédent

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Au troisième trimestre, notre chiffre d’affaires atteint 339,2 millions €, en nette progression de +7,7% à taux de change réels. À taux de change constants, l’activité est en croissance de +9,9% par rapport à la même période de 2023. Les récentes opérations de croissance externe (acquisition des sociétés Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribuent à hauteur de +6,5 points de croissance sur la période. Ainsi, à taux de change et périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires atteint +3,4%. La performance de ce trimestre est pénalisée par un effet de base défavorable : pour rappel, en 2023, l’activité avait enregistré un fort rebond sur le troisième trimestre faisant suite à deux effets ponctuels défavorables (limitation de capacités de production de vaccins chiens et chats et cyberattaque survenue en juin 2023).

Dans un environnement de marché aux tendances globales favorables, nous constatons une dynamique de croissance organique contrastée selon les régions. Dans la continuité du premier semestre, l’Europe maintient une croissance soutenue (+11,8% à taux de change et périmètre constants) grâce aux contributions des segments ruminants et animaux de compagnie avec en particulier les gammes vaccins, petfood/pet care et antiparasitaires. Aux États-Unis, notre activité affiche un recul de -6,0% à taux de change et périmètre constants, essentiellement pénalisée par un effet de déstockage transitoire chez un de nos distributeurs. L’Amérique latine affiche une croissance de +7,4% à taux de change et périmètre constants, soutenue par les bonnes performances du Mexique, des pays d’Amérique centrale et du Brésil. Sur la région Inde Moyen-Orient et Afrique (IMEA, +3,4% à taux de change et périmètre constants), notre activité est portée par une bonne dynamique de ventes constatée sur les produits destinés aux espèces aviaires et porcines ainsi que sur la gamme aquaculture. La zone Asie de l’Est progresse également (+2,8% à taux de change et périmètre constants), principalement tirée par le segment ruminants et notre gamme de produits de spécialité à destination des animaux de compagnie. Enfin, l’activité en région Pacifique enregistre une baisse marquée de -25,4% à taux de change et périmètre constants, impactée par une conjoncture défavorable en Australie sous l’effet anticipé de facteurs climatiques et macroéconomiques contraignants pour le marché des animaux d’élevage.

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre

Notre chiffre d’affaires à fin septembre s’établit à 1 042,1 millions € contre 925,3 millions €, soit une évolution globale de +12,6% par rapport à la même période de 2023. Hors effets de change, le chiffre d’affaires est en progression notable de +14,0%. L'intégration des sociétés récemment acquises (Globion en Inde et Sasaeah au Japon) contribue à hauteur de +5,4 points de croissance. Soutenue par une dynamique de marché globale positive, hors effets de périmètre et impacts de change, notre croissance organique s’établit donc à +8,6%.

La zone Europe (+12,1% à taux de change et périmètre constants) contribue pour plus de la moitié de la croissance organique du Groupe, bénéficiant d’un fort rebond sur la gamme vaccins chiens et chats mais aussi d’une demande accrue sur nos gammes petfood/pet care. En dépit d’un troisième trimestre pénalisé par un effet de déstockage transitoire chez un de nos distributeurs, la zone Amérique du Nord enregistre une croissance à deux chiffres (+12,5% à taux de change et périmètre constants) tirée par une dynamique de ventes soutenue sur nos produits de spécialité à destination des animaux de compagnie. Les performances remarquables du Chili, du Mexique et de la Colombie soutiennent la croissance sur la zone Amérique latine (+9,4% à taux de change et périmètre constants). L'Inde reste un moteur clé de notre croissance dans la région IMEA (+7,4% à taux de change et périmètre constants). L’extension de notre gamme pour l'espèce aviaire, suite à l’acquisition des vaccins Globion, nous permet d’enregistrer sur cette région une croissance de près de 17% à taux de change constants. La zone Asie de l’Est progresse de +6,7% à taux de change et périmètre constants, principalement tirée par la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est. L’intégration de la société Sasaeah renforce significativement notre taille sur cette zone qui enregistre une évolution du chiffre d’affaires de plus de 60% à taux et périmètre réels. La région Pacifique est en repli (-8,6% à taux de change et périmètre constants), affectée par une inversion de tendance sur le marché des animaux d’élevage.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie est en forte progression de +11,9% à taux de change et périmètre constants, portée par la bonne dynamique de nos gammes dermatologie, petfood et produits de spécialité qui enregistrent des croissances à deux chiffres, ainsi que notre gamme de vaccins chiens et chats suite à l’augmentation de nos capacités de production. Le segment des animaux d’élevage affiche une croissance de +3,2% à taux de change et périmètre constants, principalement porté par la forte progression des segments aquaculture et porcs tandis que le segment des ruminants demeure stable sur la période.

Perspectives 2024

Nous confirmons de nouveau nos prévisions révisées : à taux de change et périmètre constants, nous anticipons une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 7% et 9% ainsi qu’un ratio d’Ebit ajusté3 autour de 16%. La contribution des récentes opérations de croissance externe4 est attendue autour de +5,5 points de croissance sur le chiffre d’affaires avec un impact légèrement accrétif sur la rentabilité du Groupe. Ainsi, à périmètre réel et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires est attendue entre 12,5% et 14,5%.

3“résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires”

4acquisitions des sociétés Globion en Inde puis Sasaeah au Japon

Chiffre d’affaires consolidé par trimestre

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2024 2023 Évolution Évolution

à taux de change constants2 Évolution

à change et périmètre constants1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 345,7 314,8 +9,8% +10,8% +9,7% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 357,2 295,7 +20,8% +21,8% +13,1% Chiffre d’affaires du 3e trimestre 339,2 314,8 +7,7% +9,9% +3,4% Chiffre d’affaires à fin septembre 1 042,1 925,3 +12,6% +14,0% +8,6%

Chiffre d’affaires consolidé cumulé à fin septembre par région

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2024 2023 Évolution Évolution

à taux de change constants2 Évolution

à change et périmètre constants1 Europe 420,9 376,1 +11,9% +12,1% +12,1% Amérique du Nord 133,5 119,1 +12,1% +12,5% +12,5% Amérique latine 165,9 153,4 +8,1% +9,4% +9,4% Asie de l’Est 94,4 58,7 +61,0% +71,7% +6,7% Pacifique 85,1 94,5 -10,0% -8,6% -8,6% IMEA5 142,3 123,5 +15,2% +16,9% +7,4% Chiffre d’affaires à fin septembre 1 042,1 925,3 +12,6% +14,0% +8,6%

5lnde, Moyen-Orient et Afrique

Événements clés du troisième trimestre 2024

13 septembre Réduction du capital social par voie d’annulation de 67 340 actions propres.





27 septembre Nomination d’Habib Ramdani au poste de directeur général exécutif en remplacement de Sébastien Huron démissionnaire.



Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

