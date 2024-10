Bitget Wallet wird zweithäufigst heruntergeladene App und schließt zu Binance auf

VICTORIA, Seychellen, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, die führende Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat im September fast 6 Mio. App-Downloads verzeichnet und ist damit nach Binance die am zweithäufigsten heruntergeladene Krypto-App weltweit und übertrifft die meisten Web3-Wallets und Krypto-Börsen in Bezug auf neue Nutzer. Bitget Wallet hat auch den Meilenstein des Überschreitens von 40 Mio. Nutzern weltweit bekanntgegeben – ein Anstieg von über 100 % seit März 2024. Dieses signifikante Wachstum positioniert Bitget Wallet als die am schnellsten wachsende dezentrale Wallet in diesem Jahr und zeigt die wachsende Nachfrage nach dezentralen Lösungen, die sich als primäre Einstiegspunkte ins Web3 positionieren.

Schlüsselfaktoren für das explosionsartige Wachstum

Mehrere Schlüsselfaktoren haben das beeindruckende Wachstum von Bitget Wallet vorangetrieben. Die intuitive Benutzeroberfläche und die robusten Produktmerkmale machen die dezentrale Finanzierung insbesondere für Krypto-Neulinge zugänglich. Die Wallet integriert nahtlos alles von Web3 in einer App – einschließlich Vermögensverwaltung, Swaps, Launchpads, Kryptohandel, Staking und einem DApp-Explorer – auf einer einzigen Plattform. Ein entscheidender Aspekt des Wachstums in diesem Jahr war die Integration mit dem TON-Ökosystem und Telegram, die den Nutzern den Zugang zu Geldbörsendiensten direkt auf der beliebten Messaging-Plattform ermöglichte und so eine Brücke zwischen Web2 und Web3 schlug. Allein im 3. Quartal verzeichnete die Wallet einen unglaublichen Zuwachs von 4886 % an TON-Onchain-Adressen. Darüber hinaus hat Bitget Wallet in den Schwellenländern stark an Bedeutung gewonnen und ermöglicht neuen Nutzern einen reibungslosen Einstieg in die Kryptowelt. Das stärkste Nutzerwachstum verzeichnete Bitget Wallet im 3. Quartal in Regionen wie Afrika mit einem atemberaubenden Anstieg von 413 %, gefolgt von Südasien mit 126 % und dem Nahen Osten mit 105 %.

Dezentralisierte Wallets: Das zukünftige Tor zum Web3

Die rasche Expansion von Bitget Wallet steht für einen breiteren Trend in der Branche: Dezentrale Wallets entwickeln sich zu wichtigen Gateways zum Web3 und konkurrieren zunehmend mit zentralen Börsen in Bezug auf Nutzerbasis und Funktionalität. Immer mehr Wallets arbeiten nun direkt mit Web2-Plattformen wie Zahlungslösungen und Social-Messaging-Apps zusammen, um die Nutzbarkeit von Token direkt aus selbstverwalteten Wallets zu erhöhen. Die Web3-Landschaft steht jedoch noch vor Herausforderungen, insbesondere was die Nutzerbindung betrifft. Während das Onboarding einfacher geworden ist, kann die Bindung von Nutzern in dezentralen Ökosystemen aufgrund begrenzter realer Anwendungsfälle und komplexer Benutzeroberflächen schwierig sein. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, benutzerfreundliche Anwendungen zu entwickeln und nahtlose Interaktionen zu ermöglichen, um ein langfristiges Engagement in dieser sich entwickelnden digitalen Landschaft zu gewährleisten.

Nahtlose Integration aller Web3-Dienste in einer App

Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat sich Bitget Wallet als umfassender Web3-Hub etabliert. Sie unterstützt mehr als 100 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und Millionen von Token auf der Kette und ist damit einer der größten dezentralen Marktplätze. Die nahtlose Swap-Funktion der Wallet ermöglicht einen schnellen und kosteneffizienten Token-Tausch, indem sie die besten Preise durch die Aggregation der Liquidität von mehr als 100 DEXs ermittelt. Im dritten Quartal wuchs die Swap-Aktivität auf Bitget Wallet um 125 %, während die DApp-Aktivitäten um 128 % stiegen und Token-Transfers um 175 % zunahmen, was die steigende Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen widerspiegelt. Darüber hinaus bieten die fortschrittlichen Tools, wie z. B. vollständige Candlestick-Charts, Smart Money Alerts und Hot Token Discovery, den Nutzern fundierte Markteinblicke in Echtzeit, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Mit dem Schwerpunkt auf Sicherheit bietet Bitget Wallet Funktionen wie eine schlüssellose MPC-Wallet, On-Chain-Fonds-Tracking und einen 300-Millionen-Dollar-Nutzerschutzfonds, um eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu gewährleisten.

Eine Vision für die Zukunft des Web3

Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, bemerkte: „Das Überschreiten der Anzahl von 40 Mio. Nutzern ist ein Beweis für unsere Vision, Krypto für jeden und überall zugänglich zu machen. Bitget Wallet verzeichnete innerhalb eines Monats fast 6 Mio. Downloads und schloss damit zu den Top-Börsen auf, was zeigt, dass dezentrale Wallets zu den zentralisierten Plattformen aufschließen, und wir freuen uns, dass wir diesen Wandel anführen. Unsere Mission ist klar: ein sicheres und benutzerfreundliches Tor zum Web3 für die nächste Milliarde Nutzer zu schaffen.“ Er fügte hinzu: „Die Zukunft des Web3 hängt davon ab, wie effektiv wir die Lücke zwischen Web2 und Web3 schließen. Durch die Integration mit Plattformen wie Telegram vereinfachen wir die Einführung von Kryptowährungen für normale Nutzer und schaffen Tools, die eine nahtlose Interaktion mit dezentralen Plattformen ermöglichen. Dezentralisierte Wallets werden sich zu einem der wichtigsten Einstiegspunkte für Milliarden neuer Nutzer entwickeln, die das Web3 zum ersten Mal erkunden.“

Bitget Wallet ist eine der weltweit führenden Web3-Wallets ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei und dezentralen Ökosystem-Plattformen. Mit dem Bitget Onchain Layer ist die Wallet gut aufgestellt, um ein aufkeimendes DeFi-Ökosystem durch Co-Creation und strategische Inkubation zu entwickeln. Neben einer leistungsstarken Swap-Funktion bietet Bitget Wallet auch eine Multi-Chain-Asset-Verwaltung, Smart Money Insights, ein natives Launchpad, ein Inscriptions Center und ein Earning Center. Mit der Unterstützung von über 100 wichtigen Blockchains, mehr als 500.000 Token und einer breiten Palette von DApps ist Bitget Wallet Ihre Top-Wallet für die Entdeckung von Vermögenswerten und die Erforschung von Web3.

