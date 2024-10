Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group et SunLine Transit Agency célèbrent l’ouverture d’une nouvelle station de ravitaillement en hydrogène en Californie

TEMECULA, Californie, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group et SunLine Transit Agency ont récemment célébré l’ouverture d’une nouvelle station de ravitaillement en hydrogène liquide à Thousand Palms, en Californie. Cette station ultramoderne de ravitaillement en carburant représente une expansion significative de l’infrastructure californienne d’alimentation en hydrogène, qui apporte ainsi une solution de ravitaillement plus propre et plus efficace à la région. Aujourd’hui, la station d’hydrogène peut alimenter la flotte actuelle de 32 bus à pile à combustible à hydrogène de SunLine Transit - un nombre appelé à augmenter à mesure que de nouveaux véhicules de la flotte de SunLines passeront au zéro émission.

« Le partenariat conclu avec SunLine Transit Agency soutient les infrastructures essentielles dont la Californie a besoin pour faire progresser l’économie de l’hydrogène », a déclaré Adrian Ridge, président et directeur général de Nikkiso CE&IG. « Grâce à l’expérience et à l’équipement de pointe de Nikkiso, la station de SunLine sera considérée comme la référence en matière de conception de stations modernes de ravitaillement en hydrogène, et fournira un modèle pour d’autres centres de transport en commun qui effectuent leur transition vers l’hydrogène ou qui ajoutent des options de ravitaillement en hydrogène à leur dispositif actuel. »

« Ce projet est une extension de notre partenariat en cours avec SunLine, partenariat qui a débuté il y a quelques années lorsque nous avons terminé l’installation d’une station de gaz naturel comprimé à Thousand Palms », a déclaré Mike Mackey, président de Nikkiso CE&IG Fueling and Solutions. « Grâce à ce projet, nous avons forgé de solides relations qui ont conduit à la livraison de cette nouvelle station d’hydrogène de SunLine. Nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble au cours des prochaines années afin de les aider à effectuer leur transition complète vers une flotte de véhicules à zéro émission. »

Les stations de ravitaillement en hydrogène de Nikkiso, leader du marché, offrent une capacité de ravitaillement en hydrogène 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui aide les bus de SunLine à tenir leurs délais de rotation dans la région de la vallée de Coachella. Les distributeurs à double tuyau hautes performances de l’installation répondent aux protocoles de ravitaillement H35 et H70 et peuvent ravitailler un bus en moins de 10 minutes. La station est également capable d’assurer un ravitaillement en continu et de manière illimitée.

« En tant qu’unique fournisseur de transport public dans la vallée de Coachella, nous nous engageons à offrir aux trois millions de passagers que nous desservons chaque année un transport à zéro émission », a déclaré Mona Babauta, PDG/directrice générale de SunLine Transit Agency. « Cette station représente une étape importante dans notre démarche de conversion de l’ensemble de notre flotte en bus à pile à combustible à hydrogène au profit de nos clients, de notre communauté et de la planète. »

Dans les prochaines semaines, SunLine Transit prévoit d’ouvrir une troisième unité de distribution à double tuyau à usage public. Le combustible propre à base d’hydrogène sera ainsi accessible aux véhicules privés et commerciaux de la région tout en favorisant l’adoption de technologies à faible émission de carbone. La position stratégique de la station, entre Los Angeles et Phoenix, se prête aux itinéraires longue distance, ce qui permet aux voitures ainsi qu’aux camions et bus longue distance qui traversent la région d’étendre leur autonomie actuelle.

Informations clés sur les solutions de ravitaillement en hydrogène de Nikkiso

En 2002, Nikkiso a commencé à concevoir, fabriquer, installer et entretenir des stations d’hydrogène

En 2025, Nikkiso aura livré plus de 35 stations d’hydrogène permanentes et clés en main dans le monde entier

Les stations permanentes et clés en main de Nikkiso peuvent comporter jusqu’à huit voies distribuant jusqu’à 2 000 kg d’hydrogène par heure



À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group est l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de technologies et d’applications cryogéniques pour les segments de marché de l’énergie propre et des gaz industriels. Dirigé par Cryogenic Industries, Inc., une filiale à 100 % de Nikkiso Co., Ltd., le groupe emploie plus de 1 800 personnes dans 14 pays. (TSE : 6376).

Pour en savoir plus sur Nikkiso CE&IG, veuillez consulter le site NikkisoCEIG.com.

À propos de SunLine Transit Agency

SunLine fournit des services de transport en commun dans la vallée de Coachella en Californie. Couvrant une zone de service de 1 800 km, ces services assurent le transport d’environ 3 millions de passagers. L’entreprise a été pionnière dans le déploiement de bus à zéro émission, notamment en ce qui concerne les bus électriques à pile à combustible à hydrogène (FCEB). En 1993, le conseil d’administration de SunLine a adopté une politique volontaire de recherche de solutions de carburant alternatif offrant les émissions les plus faibles possible, ce qui a conduit SunLine à devenir la première agence de transport de l’État à convertir l’ensemble de sa flotte au gaz naturel comprimé (GNC). SunLine s’est engagée à convertir l’ensemble de sa flotte de bus au transport à zéro émission d’ici 2035.

Pour en savoir plus sur les services et les politiques de SunLine Transit Agency, consultez son site à l’adresse suivante : SunLine.org.

