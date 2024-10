Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group และ SunLine Transit Agency ฉลองการเปิดสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแห่งใหม่ในแคลิฟอร์เนีย

เตเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- เมื่อไม่นานมานี้ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (CE&IG) Group และ SunLine Transit Agency ได้ฉลองการเปิดสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวแห่งใหม่ที่เมืองเธาซันด์ปาล์ม รัฐแคลิฟอร์เนีย สถานีเติมเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่งโดยสารที่ทันสมัยแห่งนี้ถือเป็นการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฮโดรเจนในแคลิฟอร์เนียที่สำคัญ โดยจะมอบวิธีการเติมเชื้อเพลิงที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับภูมิภาคนี้ ปัจจุบัน สถานีไฮโดรเจนสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับรถโดยสารประจำทางพลังงานไฮโดรเจนของ SunLine Transit ได้ถึง 32 คัน ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่มยานพาหนะของ SunLine เปลี่ยนไปใช้แบบที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มากขึ้น

"การร่วมมือกับ SunLine Transit Agency เป็นการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในแคลิฟอร์เนีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไฮโดรเจน" Adrian Ridge ผู้เป็นประธานและประธานกรรมการบริหารของ Nikkiso CE&IG กล่าว "ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยของ Nikkiso จะทำให้สถานีของ SunLine กลายเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการออกแบบสถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนยุคใหม่ และเป็นแบบอย่างให้กับศูนย์กลางการขนส่งอื่น ๆ ที่ต้องการเปลี่ยนมาให้บริการหรือเพิ่มตัวเลือกการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน"

"โครงการนี้เป็นการขยายความร่วมมือที่มีอยู่เดิมกับ SunLine ซึ่งเริ่มต้นเมื่อสองสามปีก่อน เมื่อเราได้สร้างสถานีแก๊สธรรมชาติแบบอัดที่เมืองเธาซันด์ปาล์มขึ้นมา"Mike Mackey ประธานฝ่ายการเติมเชื้อเพลิงและโซลูชันของ Nikkiso CE&IG กล่าว "เนื่องด้วยโครงการนั้น เราจึงได้สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นซึ่งนำไปสู่โอกาสในการสร้างสถานีไฮโดรเจนแห่งใหม่ให้กับ SunLine เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า ขณะที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์อย่างสมบูรณ์"

สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เป็นผู้นำตลาดของ Nikkiso มีบริการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งช่วยให้รถโดยสารประจำทางของ SunLine ในเขตโคเชลล่า วัลเลย์ สามารถให้บริการได้ตามกำหนดเวลา เครื่องจ่ายเชื้อเพลิงแบบสายคู่ของสถานีดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูง ตรงตามเกณฑ์ H35 และ H70 อีกทั้งยังสามารถเติมเชื้อเพลิงให้รถโดยสารประจำทางได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที สถานีดังกล่าวยังสามารถเติมเชื้อเพลิงต่อเนื่องได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

"ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเพียงรายเดียวในเขตโคเชลล่า วัลเลย์ เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มาให้บริการผู้โดยสารกว่าสามล้านคนที่ใช้บริการเราในแต่ละปี" Mona Babauta ประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไปของ SunLine Transit Agency กล่าว "สถานีแห่งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางของเราสำหรับการเปลี่ยนยานพาหนะทั้งหมดเป็นรถโดยสารประจำทางเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้า ชุมชน และโลกใบนี้"

SunLine Transit วางแผนจะเปิดเครื่องจ่ายเชื้อเพลิงแบบสายคู่ชุดที่สามสำหรับการใช้งานสาธารณะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ยานพาหนะส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดได้ พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำมาใช้มากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของสถานีระหว่างลอสแองเจลิสและฟีนิกซ์เอื้อต่อเส้นทางระยะไกล ช่วยให้รถยนต์ รถบรรทุกระยะไกล และรถโดยสารประจำทางที่เดินทางผ่านภูมิภาคนี้สามารถขยายระยะการเดินทางได้มากขึ้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโซลูชันการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของ Nikkiso

Nikkiso เริ่มออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการสถานีไฮโดรเจนตั้งแต่ปี 2002

ในปี 2025 Nikkiso จะให้บริการสถานีไฮโดรเจนถาวรแบบครบวงจรมากกว่า 35 แห่งทั่วโลก

สถานีถาวรแบบครบวงจรของ Nikkiso สามารถรองรับช่องจ่ายได้ถึง 8 ช่อง และจ่ายไฮโดรเจนได้ถึง 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมง



เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ไครโอเจนิก เทคโนโลยี และการใช้งานสำหรับกลุ่มตลาดพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทนี้มีพนักงานมากกว่า 1,800 คนใน 14 ประเทศ และบริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Nikkiso Co., Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nikkiso CE&IG โปรดไปที่ NikkisoCEIG.com

ติดต่อด้านสื่อ

pr@nikkisoceig.com

เกี่ยวกับ SunLine Transit Agency

SunLine ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในเขตโคเชลล่า วัลเลย์ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยครอบคลุมพื้นที่ 1,120 ไมล์ และมีผู้โดยสารประมาณ 3 ล้านคนในแต่ละปี SunLine เป็นผู้นำในการนำรถโดยสารประจำทางที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์มาใช้งาน โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าที่ใช้เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน (FCEB) ในปี 1993 คณะกรรมการบริษัทของ SunLine ได้ปรับใช้นโยบายเชิงอาสาที่มุ่งเน้นการใช้โซลูชันเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้ SunLine กลายเป็นบริษัทขนส่งแห่งแรกในรัฐที่เปลี่ยนยานพาหนะทั้งหมดเป็นแก๊สธรรมชาติแบบอัด (CNG) SunLine มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนกลุ่มรถโดยสารประจำทางทั้งหมดเป็นยานพาหนะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2035

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและนโยบายของ SunLine Transit Agency โปรดไปที่ SunLine.org

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2f39b576-d365-4013-b9ef-af93e870a487