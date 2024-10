F&P erweitert strategische Partnerschaft mit Solera um Sustainable Estimatics

LONDON, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera, der weltweit führende Anbieter von Fahrzeug-Lebenszyklusmanagement, hat heute bekanntgegeben, dass F&P, der dänische Fachverband für Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds, seine strategische Partnerschaft mit Solera durch die Integration seines Sustainable Estimatics-Tools in die Autotaks-Plattform erweitert hat.

Da in Dänemark jedes Jahr mehr als 700.000 Versicherungsfälle über die F&P-eigene Schadenmanagementplattform Autotaks abgewickelt werden, ermöglicht die Integration der Sustainable Estimatics API von Solera jedem Versicherer in Dänemark die Verfolgung und den Ausgleich der Kohlenstoffemissionen, die durch verschiedene Prozesse während der Lebensdauer eines Fahrzeugs entstehen – einschließlich Scope 3. Dieser Schritt setzt einen neuen Standard im Land und in der Welt, denn er deckt 100 % der Kfz-Schäden ab und steht im Einklang mit Dänemarks führendem Engagement für die Nachhaltigkeitsziele, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Aufgrund der EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) werden viele Länder von Unternehmen verlangen, ihre Emissionen bis 2025 zu verfolgen und zu melden. Sustainable Estimatics ist die einzige spezifische Lösung für Kfz-Versicherungen, die es ermöglicht, Scope 1, 2 und 3 CO2-Emissionen zu analysieren, sodass Unternehmen glaubwürdige und verifizierte Zahlen zu Kohlenstoffemissionen verstehen und präsentieren können. Die Versicherer werden auch in der Lage sein, Dashboards einzusehen, um ihren gesamten Fußabdruck in der Unfallreparatur zu analysieren und mit länderspezifischen und branchenweiten Daten zu vergleichen.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Solera zu erweitern und die branchenweit erste Lösung in unsere Autotaks-Plattform zu integrieren“, so Peder Herbo, Director of Autotaks bei F&P. „Die Lösung von Solera ist ISO-14064-01-zertifiziert, das heißt, sie bietet nicht nur die Fülle der von Solera angebotenen Daten, sondern wir wissen auch, dass die Daten als vertrauenswürdig verifiziert wurden, um die von uns benötigte Genauigkeit zu gewährleisten. Damit können wir einen neuen Standard für die Messung der CO2-Emissionen von Kfz-Versicherungsschäden im ganzen Land setzen und die Branche dabei unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ihre Effizienz zu verbessern.“

Eines der herausragenden Merkmale der Lösung von Solera ist die genehmigte Verwendung von Daten der Erstausrüster, um Fahrzeugschäden nach einem Unfall genau zu bewerten. Durch die Autotaks-Plattform kann sie nun die betroffenen Teile identifizieren und sie an alle dänischen Anforderungen anpassen, wie z. B. an die Neupreisgestaltung, was den Versicherern im Land die größtmögliche Genauigkeit bietet. Dieses Verfahren gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf zwischen Versicherern, Karosseriewerkstätten und Endkunden.

Franck Carpentier, International Channel Sales & Operations Director bei Solera, erklärte: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit F&P zu erweitern, einem Marktführer, der unser Engagement für eine nachhaltigere Automobilbranche teilt. Dänemark steht bereits an der Spitze der Länder, die bei der Messung und Verringerung von Kohlenstoffemissionen eine Vorreiterrolle spielen, und das Verständnis seiner Rolle im Forderungsprozess wird dabei von entscheidender Bedeutung sein. Dies wird sich nicht nur positiv auf die Umwelt auswirken, sondern den Versicherern auch helfen, die Effizienz des gesamten Schadenprozesses zu verbessern.

Durch diese strategische Partnerschaft wird Solera die Messung aller CO2-Emissionen, die bei einer Reparatur entstehen, weiter ausbauen. Dies wird die Daten aus dem globalen Datensee in Dänemark bereichern und die einzigartige Position des Unternehmens stärken, den genauesten Überblick über die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Fahrzeugreparatur zu bieten. Wir freuen uns darauf, diese Technologie in Zukunft in noch mehr Unternehmen zu integrieren.“

Über Solera

Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit seinen vier Geschäftsbereichen – Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und Flottenlösungen – ist Solera die Heimat vieler führender Marken im Ökosystem des Fahrzeuglebenszyklus, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera unterstützt seine Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, indem es ihnen eine „One-Stop-Shop“-Lösung zur Verfügung stellt, die Abläufe rationalisiert, datengesteuerte Analysen bietet und die Kundenbindung verbessert. Solera betreut weltweit über 280.000 Kunden und Partner in mehr als 120 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com.

Über F&P

F&P - Insurance & Pension Denmark ist der dänische Fachverband für Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. Wir vertreten 86 Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds, die auf dem dänischen Markt tätig sind.

Die dänische Versicherungs- und Rentenbranche spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates, indem sie die öffentlichen Sozialleistungen ergänzt. Wir sorgen für die Sicherheit der Bürger und Unternehmen in ganz Dänemark und tragen gleichzeitig zu wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum bei.

F&P Brancheløsninger P/S ist eine Tochtergesellschaft von F&P, die IT-Lösungen für die Versicherungs- und Rentenbranche entwickelt und unterhält, darunter Autotaks, das von allen Versicherungsunternehmen in Dänemark genutzt wird. Wir bauen die dänische Plattform auf Produkten von Solera auf und pflegen seit fast 30 Jahren eine strategische Partnerschaft mit dem Unternehmen.

