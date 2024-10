Fortrea publie son premier rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise

DURHAM, Caroline du Nord, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq : FTRE), l’un des principaux organismes internationaux de recherche sous contrat (CRO), a annoncé aujourd’hui la publication du premier rapport de Responsabilité Sociale d’Entreprise de la société, « Fortrea for Better ».

Disponible en téléchargement sur Fortrea.com, le rapport décrit les activités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Fortrea, présentées dans quatre sections distinctes :

Fortrea for Life : pratiques environnementales responsables

Fortrea for All : pratiques de gestion des ressources humaines responsables

Fortrea for Good : pratiques sociétales responsables

Fortrea for Integrity : pratiques de gouvernance responsables

« Le rapport « Fortrea for Better » reflète notre engagement à minimiser notre impact environnemental, à soutenir nos employés et les communautés au sein desquelles nous œuvrons, et à suivre des pratiques de gouvernance éthiques dans toutes nos activités », a déclaré Sandy Kennedy, responsable de la qualité, des affaires réglementaires et du développement durable, et qui préside également le comité directeur ESG de l’entreprise.

Le rapport détaille les réalisations de Fortrea au cours de sa première année en tant qu’entreprise cotée en bourse et indépendante. Par exemple, un ancien entrepôt de vente par correspondance a été réaménagé au Royaume-Uni en clinique de 100 lits pouvant accueillir 300 employés. Le site a été récompensé par une certification environnementale sur la base de ses performances en matière de conservation de l’énergie, d’utilisation des matériaux, de consommation d’eau et d’élimination des déchets.

Les groupes de ressources pour les employés (GRE) de l’entreprise constituent un autre domaine d’intérêt. Ces groupes de personnes bénévoles, dirigés par des employés, s’identifient à des communautés historiquement marginalisées et partagent des expériences ou des intérêts communs. Ils sont conçus de manière à ce que les membres se sentent en confiance et encouragés à avoir des discussions ouvertes dans un environnement sûr. Il existe actuellement à Fortrea huit GRE qui comptent près de 4 000 membres actifs.

Le rapport RSE de Fortrea décrit également la future feuille de route ESG de l’entreprise, sous la forme d’un processus pluriannuel comprenant un programme préétabli, une surveillance et des rapports. Fortrea a rejoint l’Initiative du Pacte mondial des Nations Unies et s’est engagée à soutenir l’Initiative des Objectifs Scientifiques. Le président-directeur général, Tom Pike, a rejoint plus de 2 500 PDG qui se sont engagés à soutenir la DEI en tant que signataires de la CEO Action for Diversity & Inclusion™. En outre, Fortrea a récemment présenté sa première communication à EcoVadis, un leader de réputation mondiale en matière d’évaluation de la durabilité des entreprises, et élabore actuellement son premier rapport environnemental pour CDP, un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui gère un système d’information sur l’impact environnemental. Sur la base de ses réalisations et de ses engagements à ce jour, Fortrea dispose des atouts nécessaires pour satisfaire aux réglementations requises en matière de reporting prévues en 2026.

« Je suis très fier des progrès que nous avons accomplis en un laps de temps relativement court », a déclaré Tom Pike dans sa présentation du rapport. « Cela témoigne du dévouement de nos employés qui ont adopté notre nouvelle culture avec enthousiasme. »

