En vedette au Mondial de l’Automobile de Paris丨Les produits phares de SEVB ouvrent un nouveau chapitre de la mondialisation

PARIS, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 14 au 21 octobre, Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée « SEVB »), l’un des principaux fournisseurs chinois de batteries électriques, a fait une apparition remarquée au Mondial de l’automobile de Paris, lors de la présentation de ses produits phares. Simultanément, l’entreprise a organisé une cérémonie d’inauguration dans son usine de fabrication basée à Nyíregyháza, en Hongrie, marquant ainsi une étape importante dans son expansion mondiale.



Le président de SEVB, Mingwang Wang, a déclaré : « Notre participation au Mondial de l’automobile de Paris met en valeur les cinq atouts fondamentaux de l’entreprise : une technologie de pointe, des systèmes de fabrication intelligente de premier ordre, une très haute qualité, une prestation fiable et une vaste expérience de service pour nos principaux clients. SEVB s’appuiera sur près de 30 années d’expertise en matière de batteries au lithium et sur les avantages de notre base hongroise en matière de service locaux pour continuer à fournir des solutions de premier ordre à nos clients européens. »

Au Mondial de l’automobile de Paris de cette année, SEVB a présenté une gamme de produits comprenant notamment ses batteries HEV, ses batteries PHEV, la batterie à charge ultra-rapide 6C 3.0 qui a bénéficié d’un lancement à l’échelle mondiale, ainsi que des batteries à semi-conducteurs et sodium-ion de pointe.

C’est grâce à ce type de produits que le modèle Dacia Spring, alimenté par la batterie HEV de SEVB, a reçu le titre de « véhicule électrique le plus vendu en Italie » et s’est hissé au deuxième rang dans le classement des ventes de véhicules électriques en France. La batterie à charge ultra-rapide 6C 3.0, qui fait ses débuts mondiaux, peut charger jusqu’à 80 % de l’état de charge en seulement 10 minutes, ce qui réduit considérablement l’anxiété liée aux temps de charge. Connues pour leur praticité et leurs avantages environnementaux, les batteries PHEV ont une forte valeur en Europe où l’utilisation des véhicules électriques a connu un ralentissement et où les normes environnementales sont élevées.

Afin d’aligner sa stratégie mondiale sur le « RÈGLEMENT (UE) 2023/1542 », SEVB renforce tout d’abord son système de gestion de la chaîne d’approvisionnement et améliore les contrôles des émissions de carbone. Deuxièmement, elle promeut la mise en œuvre d’un « passeport chinois des batteries » visant à aligner les systèmes de batteries nationaux sur les normes internationales. Troisièmement, elle travaille au développement du recyclage des batteries.

À ce jour, SEVB a établi 12 bases de fabrication dans le monde entier. L’entreprise a atteint le statut de premier fabricant de cellules de batterie pour véhicules électriques de Benchmark et a été reconnue par KPMG comme une « entreprise innovante dans le domaine des nouvelles énergies de la région de la Grande Baie ». Selon SNE Research, de 2021 à 2023, SEVB s’est classée première en Chine pour les installations de batteries HEV pour ensuite entrer, au premier semestre 2024, dans le top 10 mondial des installations de batteries électriques.

À l’avenir, SEVB continuera de s’implanter en Chine et de s’ouvrir au marché mondial en promouvant la mondialisation de ses solutions de batteries électriques et de batteries de stockage d’énergie afin d’offrir à ses clients des produits et des services de classe mondiale.

Photo : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc4cb4bb-af82-4156-be23-22ccbd72bd46