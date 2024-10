Biognosys présente des innovations majeures dans le domaine des applications de la recherche en protéomique lors du congrès mondial de l’HUPO

Le système d’enrichissement du plasma P2 exclusif de Biognosys permet le profilage du protéome du plasma avec une profondeur et un débit sans précédent, à la fois en tant que recherche sous contrat et en interne via l’octroi de licences

ZURICH, Suisse et NEWTON, Massachusetts, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader des solutions protéomiques nouvelle génération conçues pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé, ce jour, sa participation au 23 e congrès mondial de l’HUPO (Human Proteome Organization) du 20 au 24 octobre à Dresde, en Allemagne. L’entreprise mettra en lumière les principales avancées scientifiques et technologiques de ses services de recherche en protéomique et de ses solutions logicielles exclusives par le biais de deux présentations orales, de huit affiches scientifiques, d’un séminaire parrainé et de l’intervention d’invités dans le cadre de deux conférences.

Des solutions plasma à la pointe de l’industrie pour tous les besoins de la recherche

Avec une présentation orale intitulée « High-throughput and deep plasma proteomics allows the classification of cancer types » (« La protéomique du plasma à haut débit et en profondeur permet de classer les types de cancer »), Biognosys, en collaboration avec l’Université de Fribourg, dévoilera toute la robustesse et la puissance de l’obtention de données biologiques à partir d’échantillons de plasma à l’aide de son système d’enrichissement du plasma P2 exclusif. La technologie P2 permet d’identifier et de quantifier jusqu’à 7 000 protéines dans le plasma humain, en adoptant l’offre révolutionnaire de Biognosys sur la plateforme Bruker timsTOF® HT, établissant ainsi de nouvelles normes en matière de débit, de profondeur et d’accessibilité. Un flux de travail à plus faible débit conçu pour un profilage biologique plus approfondi dans le cadre d’études à plus petite échelle peut quantifier jusqu’à 9 000 protéines dans le plasma humain.

La technologie P2 s’appuie sur un flux de travail exclusif à partir d’un seul puits et d’une seule particule, qui associe une chimie de surface optimisée à un nouveau système tampon qui stabilise la couronne de protéines labiles qui se forme autour des particules dans le plasma sanguin. La méthode P2 permet d’obtenir l’enrichissement plasmatique le plus élevé jamais rapporté avec un facteur d’enrichissement 10 fois supérieur au plasma non traité sur une plateforme Bruker timsTOF HT avec la méthode 4D dia-PASEF, associée au traitement des données avec Spectronaut 19. Biognosys commercialise la technologie en tant que service de recherche sous contrat TrueDiscovery et la met à la disposition des utilisateurs finaux d’installations équipées de Bruker timsTOF HT ou d’autres plateformes de spectrométrie de masse haute performance, par l’octroi de licences.

À l’occasion d’une présentation intitulée « Complementing Mass Spec analysis with ultra-sensitive fluid biomarker detection using the NULISA platform » (« Compléter l’analyse par spectrométrie de masse par la détection ultrasensible de biomarqueurs liquides à l’aide de la plateforme NULISA ») devant avoir lieu lors du déjeuner-séminaire d’Alamar Biosciences le mardi 22 octobre, Biognosys présentera les panels multiplex NULISAseq™ lancés récemment pour les maladies et l’inflammation du SNC , et désormais disponibles en tant que service de recherche à partir de ses laboratoires basés en Suisse.

En proposant d’associer les panels protéomiques mid-plex ultra-haute sensibilité de NULISA et le profilage plasmatique basé sur la spectrométrie de masse TrueDiscovery avec enrichissement du plasma P2, Biognosys offre les solutions les plus complètes de l’industrie en matière de protéomique du plasma.

« Notre système d’enrichissement du plasma P2 représente une avancée significative dans le domaine de la protéomique du plasma, permettant ainsi aux chercheurs d’obtenir une couverture maximale à un débit qui, jusqu’à présent, n’était réalisable qu’avec des méthodes basées sur l’affinité. En tant que méthode sans étiquette, elle est également plus économique et peut désormais être utilisée dans le cadre de vastes études de cohortes », a déclaré Oliver Rinner, titulaire d’un doctorat, PDG et fondateur de Biognosys. « Notre offre complète de spectrométrie de masse non biaisée TrueDiscovery avec enrichissement du plasma P2 et d’essais multiplexes NULISA, tests ultra-sensibles basés sur l’affinité, permet l’accès le plus quantitatif et le plus complet au protéome du plasma humain. Ces innovations viennent souligner l’engagement de Biognosys à fournir des solutions de pointe qui stimulent la découverte scientifique et font progresser la recherche clinique. »

Spectronaut 19 permet d’augmenter l’échelle et la portée de la DIA en protéomique DIA

Un séminaire organisé le mercredi 23 octobre comprendra deux présentations clés qui mettront en avant de nouvelles applications de Spectronaut 19 . Ben Collins, titulaire d’un doctorat et professeur à l’Université Queen’s de Belfast, présentera un nouveau pipeline pour l’analyse à grande échelle des données dia-PASEF à l’aide de Spectronaut 19, tandis que Yansheng Liu, titulaire d’un doctorat et professeur à la Yale School of Medicine (École de médecine de Yale), présentera une validation approfondie d’un flux de travail multiplexe amélioré, conçu pour la détermination des taux de renouvellement à l’échelle du protéome.

En outre, Biognosys présentera deux affiches scientifiques mettant l’accent sur les applications du logiciel dans la recherche sur les modifications post-transitionnelles et dévoilant une nouvelle méthode optimisée d’acquisition « Diagonal-PASEF » (accumulation parallèle et fragmentation en série) pour les échantillons à faible ou moyen débit.

Lancement de SpectroDive 12 pour la protéomique ciblée

Lors du congrès de l’HUPO de cette année, Biognosys lancera son dernier logiciel SpectroDive pour la protéomique ciblée. La nouvelle version propose une quantification rationalisée avec des panels générés par l’IA, une quantification flexible avec des courbes d’étalonnage multiples, une sensibilité accrue pour de meilleures identifications et une précision affinée avec des étiquettes définies par l’utilisateur.

« SpectroDive 12 vient établir une nouvelle référence en matière de flux de travail en protéomique ciblée. Grâce à ses fonctionnalités avancées de développement de panels in silico et à sa sensibilité accrue, il permet aux chercheurs d’obtenir une quantification plus précise et plus complète des protéines, accélérant ainsi le rythme de la recherche en protéomique », a commenté Lukas Reiter, titulaire d’un doctorat et directeur de la technologie de Biognosys.

La plateforme TrueTarget® LiP-MS permet d’améliorer le criblage des médicaments et l’identification des cibles

Lors des sessions d’affiches du lundi 21 octobre et du mardi 22 octobre, Biognosys présentera les avancées de sa plateforme TrueTarget pour l’identification et la validation de cibles médicamenteuses, grâce à sa technologie exclusive de spectrométrie de masse à protéolyse limitée (LiP-MS). L’intégration de la préparation automatisée des échantillons à la LC-MS à gradient court rend le pipeline LiP-MS de Biognosys adapté aux criblages de médicaments plus importants. En fournissant des informations au niveau du peptide et en utilisant un modèle de notation LiP basé sur l’apprentissage automatique, la plateforme TrueTarget offre une résolution au niveau du peptide pour prédire les sites de liaison potentiels pour les médicaments et permet la découverte phénotypique de médicaments, basée sur la cible.

L’équipe d’experts scientifiques de Biognosys sera présente au stand n° 7. De plus, Biognosys participera aux activités de son partenaire stratégique, Bruker , en présentant un écosystème complet de solutions protéomiques lors du déjeuner-séminaire de Bruker, « Advancing DIA data processing: pushing the boundaries and tackling current field challenges » (« Faire évoluer le traitement des données DIA : repousser les limites et relever les défis actuels sur le terrain »), qui aura lieu le mardi 22 octobre. Consultez le site https://biognosys.com/hupo2024 pour obtenir un aperçu complet de la participation de Biognosys au congrès mondial de l’HUPO.

