Biognosys presenteert belangrijke innovaties over het hele spectrum van toepassingen voor onderzoek naar proteomica op het HUPO World Congress

Het gepatenteerde P2-systeem voor het verrijken van plasma van Biognosys maakt profilering van plasmaproteomen met ongekende diepte en doorvoer mogelijk, zowel op contractbasis als intern via licenties

Door de combinatie van NULISA™ op affiniteit gebaseerde analyses en TrueDiscovery ® op massaspectrometrie gebaseerde plasmaprofilering met P2-plasmaverrijking aan te bieden, biedt Biognosys de meest uitgebreide oplossingen voor plasmaproteomica in de sector

op massaspectrometrie gebaseerde plasmaprofilering met P2-plasmaverrijking aan te bieden, biedt Biognosys de meest uitgebreide oplossingen voor plasmaproteomica in de sector Spectronaut ® -workflows voor krachtige rekenomgevingen, posttranslationele modificaties en profilering van eiwitomloop vergroten de schaal en omvang van DIA-proteomica

-workflows voor krachtige rekenomgevingen, posttranslationele modificaties en profilering van eiwitomloop vergroten de schaal en omvang van DIA-proteomica SpectroDive™ 12 levert baanbrekende prestaties voor gerichte proteomicaworkflows, met nieuwe functies voor in-silico panelontwikkeling, flexibele kwantificering, verfijnde precisie en verbeterde gevoeligheid

ZÜRICH, Zwitserland en NEWTON, Massachusetts, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een leider in next-generation proteomica-oplossingen voor de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen, kondigde vandaag zijn deelname aan het 23 e H uman Proteome Organization (HUPO) World Congress van 20 tot 24 oktober in Dresden, Duitsland aan. Het bedrijf zal met twee mondelinge presentaties, acht wetenschappelijke posters, een gesponsorde seminar en twee gastcolleges belangrijke wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen voor zijn gepatenteerde proteomica-onderzoeksdiensten en softwareoplossingen onder de aandacht brengen.

Toonaangevende plasmaoplossingen voor alle onderzoeksbehoeften

Met een mondelinge presentatie getiteld "High-throughput and deep plasma proteomics allows the classification of cancer types" zal Biognosys, in samenwerking met de Universiteit van Fribourg, de robuustheid en kracht laten zien van het afleiden van biologische inzichten uit plasmamonsters met behulp van het P2-systeem voor plasmaverrijking. De P2-technologie levert tot 7.000 proteïne-identificaties en -kwantificaties in menselijk plasma met behulp van het baanbrekende aanbod van Biognosys op het Bruker timsTOF® HT-platform, waarmee een nieuwe standaard wordt gezet voor toonaangevende verwerkingscapaciteit, diepte en betaalbaarheid. Met behulp van een workflow met een lagere doorvoer voor meer diepgaande biologische profilering in kleinschaliger studies kunnen tot 9.000 eiwitten in menselijk plasma worden gekwantificeerd.

De P2-technologie is gebaseerd op een gepatenteerde, single-well, single particle-type workflow die geoptimaliseerde oppervlaktechemie combineert met een nieuw buffersysteem dat de labiele eiwitcorona die zich rond deeltjes in bloedplasma vormt, stabiliseert. De P2-methode bereikt de hoogste ooit gerapporteerde plasmaverrijking met een 10-voudige verrijkingsfactor vergeleken met onbehandeld plasma op een Bruker timsTOF HT-platform met de 4D dia-PASEF-methode, en gegevensverwerking met Spectronaut 19. Biognosys commercialiseert de technologie als TrueDiscovery contractonderzoeksdienst en stelt deze beschikbaar via licenties aan eindgebruikers van faciliteiten die zijn uitgerust met Bruker timsTOF HT of andere massaspectrometrieplatforms met de hoogste prestaties.

Tijdens de Alamar Biosciences lunch seminar op dinsdag 22 oktober zal Biognosys in een toespraak getiteld "Complementing Mass Spec analysis with ultra-sensitive fluid biomarker detection using the NULISA platform" de onlangs gelanceerde NULISAseq™ multiplex panels voor aandoeningen en ontstekingen in het centrale zenuwstelsel onder de aandacht brengen, die nu beschikbaar zijn als onderzoeksdienst vanuit zijn laboratoriumfaciliteiten in Zwitserland.

Door de combinatie van NULISA mid-plex uiterst gevoelige proteomicapanels en TrueDiscovery op massaspectrometrie gebaseerde plasmaprofilering met P2-plasmaverrijking biedt Biognosys de meest uitgebreide oplossingen voor plasmaproteomica in de industrie.

"Ons P2-systeem voor plasmaverrijking is een belangrijke stap voorwaarts in plasmaproteomica, en stelt onderzoekers in staat om de hoogste dekkingsgraad te bereiken bij een verwerkingscapaciteit die tot nu toe alleen haalbaar was met op affiniteit gebaseerde methoden. Als labelvrije methode is het ook voordeliger en kan het nu worden ingezet voor grote cohortonderzoeken," zegt Oliver Rinner, Ph.D., CEO en oprichter van Biognosys. "Ons uitgebreide aanbod van TrueDiscovery onbevooroordeelde massaspectrometrie met P2-plasmaverrijking en NULISA multiplex, ultragevoelige op affiniteit gebaseerde analyses maakt de meest kwantitatieve en volledige toegang tot het menselijk plasmaproteoom mogelijk. Deze innovaties onderstrepen de toewijding van Biognosys aan het leveren van geavanceerde oplossingen die wetenschappelijke ontdekkingen stimuleren en klinisch onderzoek bevorderen."

Spectronaut 19 verhoogt de schaal en reikwijdte van DIA-proteomica

Tijdens een seminar op woensdag 23 oktober zullen in twee belangrijke presentaties nieuwe toepassingen van Spectronaut 19 worden getoond. Ben Collins, PhD, van Queen's University Belfast, zal een nieuwe pijplijn introduceren voor grootschalige analyse van dia-PASEF data met Spectronaut 19, terwijl Yansheng Liu, PhD, van Yale School of Medicine, uitgebreide validatie zal presenteren van een verbeterde multiplex workflow, ontworpen om proteoom-brede omloopsnelheden te bepalen.

Daarnaast zal Biognosys twee wetenschappelijke posters presenteren die de toepassingen van de software in posttranslationeel modificatieonderzoek belichten en een nieuwe, geoptimaliseerde diagonal-PASEF acquisitiemethode onthullen voor monsters met een lage tot gemiddelde input.

Lancering van SpectroDive 12 voor gerichte proteomica

Op de HUPO van dit jaar zal Biognosys zijn nieuwste SpectroDive -software voor gerichte proteomica lanceren. De nieuwe release biedt gestroomlijnde kwantificering met AI-gegenereerde panels, flexibele kwantificering met meerdere kalibratiecurves, verbeterde gevoeligheid voor verbeterde identificaties en verfijnde precisie met door de gebruiker gedefinieerde labels.

"SpectroDive 12 zet een nieuwe standaard voor gerichte proteomicaworkflows. Met zijn geavanceerde functies voor in-silico panelontwikkeling en verbeterde gevoeligheid stelt het onderzoekers in staat om nauwkeurigere en uitgebreidere eiwitkwantificering te bereiken, wat uiteindelijk het tempo van proteomica-onderzoek versnelt", aldus Lukas Reiter, Ph.D., Chief Technology Officer bij Biognosys.

TrueTarget® LiP-MS-platform maakt verbeterde screening van geneesmiddelen en doelidentificatie mogelijk

In de postersessies op maandag 21 oktober en dinsdag 22 oktober presenteert Biognosys de vooruitgang van zijn TrueTarget -platform voor doelidentificatie en validatie van geneesmiddelen, aangedreven door zijn gepatenteerde technologie voor beperkte proteolyse massaspectrometrie (LiP-MS). De integratie van geautomatiseerde monstervoorbereiding met LC-MS met korte gradiënt maakt de LiP-MS-pijplijn van Biognosys geschikt voor grotere screenings van geneesmiddelen. Door informatie op peptideniveau te leveren en een op machine learning gebaseerd LiP-scoringsmodel te gebruiken, biedt het TrueTarget-platform resolutie op peptidenniveau voor het voorspellen van potentiële bindingsplaatsen van geneesmiddelen en maakt het zowel doelgebaseerde als fenotypische ontdekking van geneesmiddelen mogelijk.

Het team van wetenschappelijke experts van Biognosys zal aanwezig zijn op stand #7. Verder zal Biognosys deelnemen aan de activiteiten van zijn strategische partner Bruker , waarbij het een uitgebreid ecosysteem van proteomica-oplossingen zal presenteren tijdens de lunch seminar van Bruker, "Advancing DIA data processing: pushing the boundaries and tackling current field challenges" op dinsdag 22 oktober. Bezoek https://biognosys.com/hupo2024 voor een compleet overzicht van de aanwezigheid van Biognosys op het HUPO World Congress.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com .

