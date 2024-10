EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches dites « Samuraï » pour un montant nominal de 35,8 milliards de yens

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior multi-tranches dites « Samuraï » pour un montant nominal de 35,8 milliards de yens

Le 18 octobre 2024, EDF (AA stable JCR / AA stable R&I / BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 35,8 milliards de yens en 2 tranches d’Obligations senior « Samouraï » :

Obligation de 28,3 milliards de yens, d’une maturité de 3 ans avec un coupon fixe de 1,172 %

Obligation de 7,5 milliards de yens, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 1,423 %.

Cette opération permet à EDF de financer sa stratégie pleinement dédiée à son objectif de bâtir le système électrique bas carbone de demain, ainsi que de refinancer des échéances prochaines.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

