KFSHRC Apresenta Suas Inovações e Soluções de Saúde na Global Health Exhibition 2024

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) será Patrocinador de Platina da Global Health Exhibition 2024 em Riade de 21 a 23 de outubro. No seu pavilhão, o KFSHRC apresentará suas mais recentes inovações e soluções de saúde, mostrando seu impacto na melhoria dos resultados de saúde, experiência do paciente e eficiência operacional. Isso inclui cirurgia cardíaca robótica, transplante de órgãos, produção de células CAR-T, análise farmacogenômica, centro de comando de capacidade, e conquistas no uso da realidade virtual na educação médica.

A participação do KFSHRC se alinha ao seu compromisso de explorar as tendências modernas, antecipar o futuro dos cuidados de saúde e aprimorar sua posição de liderança como inovador em cuidados de saúde globais. Os visitantes do pavilhão conhecerão as realizações pioneiras do KFSHRC, incluindo a realização do primeiro transplante cardíaco robótico completo do mundo e a liderança na produção local de células CAR-T, um aprimoramento significativo para a saúde especializada no Reino que reduz os custos associados à produção anterior fora do país.

O pavilhão também mostrará as mais recentes inovações hospitalares, incluindo o lançamento da Unidade Móvel de AVC, destinada a agilizar o tratamento de pacientes com AVC, reduzir as incapacidades e diminuir as taxas de mortalidade. Além disso, o KFSHRC apresentará seu serviço de análise farmacogenômica, uma abordagem médica moderna que combina medicamentos com o DNA do paciente (código genético) para prever a eficácia do medicamento.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek.

