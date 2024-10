Duck Creek Technologies als Leader im Gartner® 2024 Magic Quadrant™ für SaaS-Kernplattformen in der Sachversicherung, Nordamerika, ausgezeichnet

BOSTON, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, ein führender und innovativer Anbieter von Lösungen auf dem Markt für SaaS-Kernplattformen für Sachversicherungen, hat heute bekanntgegeben, dass Duck Creek Technologies von Gartner als Leader im Gartner® „Magic Quadrant™ for SaaS P&C Core Platforms, North America“ 2024 positioniert wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten.

Die „Magic Quadrant“-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Forschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und ausgeprägter Anbieterdifferenzierung. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players (Marktführer, Herausforderer, Visionäre und Nischenanbieter). Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen abgestimmt ist.

„Unsere konfigurierbare SaaS-Plattform mit geringem Programmieraufwand hilft Versicherungsunternehmen, sich auf dem heutigen, wettbewerbsintensiven Markt abzuheben. Wir werden unsere Plattform durch KI, maschinelles Lernen und die Einführung neuer Lösungen, einschließlich des Payments Facilitator, weiter verbessern, um das Geschäft mit Geschwindigkeit, Effizienz und einem hervorragenden Kundenerlebnis auszubauen“, so Michael Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. „Wir sind stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr von Gartner als Leader im Bereich der Sachversicherungstechnologie ausgezeichnet wurden. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere Plattform weiter bereichern, indem wir mehr für Carrier bieten, um ihrer Konkurrenz voraus zu sein, einschließlich der Eliminierung von Upgrades durch Active Delivery und der Steigerung von Effizienz und Skalierbarkeit mit Multi-Tenancy“.

Ein kostenloses Exemplar des „Magic Quadrant“-Berichts, um mehr über die Stärken und Vorbehalte von Duck Creek und anderen Anbietern zu erfahren, finden Sie hier

Quelle: Gartner Reports: Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham Oktober 2024

