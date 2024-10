Duck Creek Technologies, 가트너® 2024 매직 쿼드런트™ (Gartner® 2024 Magic Quadrant™ )의 북미 지역 SaaS P&C 보험 핵심 플랫폼 부문 리더로 선정 

보스턴, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- SaaS (서비스형 소프트웨어) P&C 보험 핵심 플랫폼 시장을 선도하는 혁신 솔루션 기업인 덕 크릭 테크놀로지스(Duck Creek Technologies, 이하 Duck Creek)가 시장조사기관 가트너 (Gartner)가 발표한 2024년 가트너® “북미 SaaS P&C 핵심 플랫폼 부문 매직 쿼드런트™” (2024 Gartner® “Magic Quadrant™ for SaaS P&C Core Platforms, North America)에서 Duck Creek이 리더로 선정되었다고 오늘 발표했다. 이 같은 평가는 회사의 전반적인 비전 완성도 및 실행 역량 (Completeness of Vision and Ability to Execute)을 분석한 특정 기준에 기반해 이루어졌다.

매직 쿼드런트 (Magic Quadrant) 보고서는 특정 시장을 대상으로 진행되는 철저한 사실 기반 연구의 결정체로 평가된다. 성장률이 높고 공급업체의 차별화가 부각되는 시장에서 공급업체의 상대적 위치를 폭넓게 파악할 수 있는 정보를 제공한다. 공급업체는 네 가지 항목으로 설정된 쿼트런트, 즉 리더, 도전자, 비저너리, 틈새 플레이어 (Leaders, Challengers, Visionaries and Niche Players)에 의해 분류가 된다. 이 연구를 통해 고유한 비즈니스 및 기술 요구사항에 맞춰 시장 분석을 최대한 활용하는 것이 가능해진다.

Duck Creek의 Michael Jackowski CEO는 “로우코드 방식의 구성 가능한 SaaS 플랫폼을 통해 보험 사업자들 경쟁이 치열한 작금의 시장 환경에서 더욱 부각될 수 있도록 지원하고 있다. Duck Creek은 AI와 머신러닝을 통해 플랫폼의 지속적인 개선작업에 나서고 있으며, 보험사가 속도와 효율성, 탁월한 고객 경험을 바탕으로 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 Payments Facilitator를 비롯한 새로운 솔루션을 제공하고 있다."라고 밝혔다. 그는 또 “올해에도 가트너로부터 P&C 보험 기술 분야의 리더로 인정받게 되어 자부심을 느낀다. 추후 Active Delivery를 통해 업그레이드 절차를 없애고 멀티 테넌시 (multi-tenancy)를 통해 효율성과 확장성을 높이는 등 보험사가 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 더 많은 기능을 제공함으로써 플랫폼 강화에 나설 것"이라고 계획을 밝혔다.

여타 업체의 제품과 비교해 Duck Creek이 지닌 강점과 주의 사항에 대해 보다 자세히 알고 싶다면 여기에서 Magic Quadrant 보고서 무료 사본을 확인해 알아보세요.

출처: 가트너 보고서 (Gartner Reports): Gartner, Magic Quadrant for SaaS P&C Insurance Core Platforms, North America, Sham Gill, James Ingham October 2024

가트너 면책조항:

가트너는 연구 간행물에 언급된 어떤 벤더 (공급업체)나 제품, 서비스를 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 최고 등급 또는 기타 지정을 받은 공급업체만 선택하도록 권장하지 않는다. 가트너의 연구 간행물은 가트너 연구 기관의 의견으로 구성되며 사실의 진술로 해석되어서는 안 된다. 가트너는 이 연구와 관련하여 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시적이든 묵시적이든 모든 보증을 부인한다.

GARTNER는 미국 및/또는 그 계열사의 등록 상표 및 서비스 마크이며 허가를 받아 여기에 사용되었다. 모든 권리는 저작권자에게 있다.

Magic Quadrant는 Gartner, Inc. 및/또는 그 계열사의 등록 상표이며 허가를 받아 여기에 사용되었다. 모든 권리는 저작권자에게 있다.

