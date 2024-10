Châtillon, France, le 18 octobre (22 :30 CEST) 2024

DBV Technologies participera au prochain congrès de l'ACAAI 2024

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui sa participation au congrès scientifique annuel de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), qui se tiendra du 24 au 28 octobre 2024 à Boston, dans le Massachusetts.

Cette édition du congrès prévoit un forum sur le thème « Qu'est-ce qui définit un traitement optimal de l'allergie à l'arachide ? » Au cours de ce forum les docteurs Shahzad Mustafa, Edwin Kim, Julia Upton et Eleanor Garrow-Holding, PDG de Food Allergy Research and Education (FAACT), débattront des caractéristiques d'un traitement optimal de l'allergie à l'arachide, tout particulièrement les objectifs d'efficacité, de sécurité et de praticité d’emploi. Le forum se tiendra le samedi 26 octobre, de 11 h 35 à 13 h 00 (heure de l'Est).

DBV est également sponsor du 33ème « FIT Bowl », une mise en compétition animée évaluant les connaissances en matière d'allergie, d'asthme et d'immunologie des équipes participantes issues de l’ensemble des programmes de formation aux États-Unis. La compétition prendra place le samedi 26 octobre, de 17 h 45 à 19 h 45 (ET). DBV est par ailleurs membre du Corporate Council de l'ACAAI 2024 au rang de bienfaiteur. La société tiendra un stand dans le hall d'exposition de l'ACAAI du vendredi25 octobre au lundi 28 octobre.

« Nous sommes très heureux de rejoindre à nouveau cette année nos pairs œuvrant dans le domaine des allergies alimentaires lors de l'ACAAI, particulièrement après avoir récemment achevé le recrutement des patients pour notre étude VITESSE chez les enfants âgés de 4 à 7 ans. Une étape critique pour DBV atteinte grâce à notre collaboration internationale. », a déclaré le Dr Pharis Mohideen, Directeur Medical de DBV Technologies. « DBV continue d'avancer sur le plan réglementaire avec le patch Viaskin® peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans et de 4 à 7 ans. Nous nous réjouissons de l’opportunité de poursuivre les discussions à l'ACAAI sur les besoins médicaux non satisfaits en matière d'allergie à l'arachide et d’explorer les moyens de collaborer au sein de la communauté afin de soutenir les développements en matière d'allergie alimentaire. »

Présentation DBV :

Théâtre de produits (non FMC)

« Qu'est-ce qui définit un traitement optimal de l'allergie à l'arachide ? » animé par les docteurs Shahzad Mustafa, Rochester Regional Health, Dr. Edwin Kim, UNC Pediatric Allergy & Immunology, Dr. Julia Upton, MPH, The Hospital for Sick Children et Eleanor Garrow-Holding, CEO de Food Allergy and Anaphylaxis Connection Team (FAACT).

Date de la présentation : Samedi 26 octobre

Heure de la présentation : 11h35 à 13h00 EDT

Session/emplacement : HCC, niveau 2, halls d'exposition C et D, Product Theater #2





Le patch Viaskin® peanut est le principal produit candidat de la société, conçu pour réduire le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle aux arachides. Le patch Viaskin® peanut est un patch épicutané expérimental, non invasif, administré une fois par jour, qui vise à délivrer des quantités de microgrammes d'antigène d'arachide afin de rééduquer le système immunitaire. La sécurité et l'efficacité du patch Viaskin® peanut n'ont pas encore été établies par la Food and Drug Administration américaine ou l'Agence européenne des médicaments.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT— CUSIP : 23306J101).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris des déclarations concernant la situation financière de DBV, la prévision de sa trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN® Peanut et de l’EPIT™, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV Technologies n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus en détail des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États- Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-Q pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, déposé auprès de la SEC le 7 mars 2024, et les dépôts et rapports futurs effectués par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN® et EPIT™ sont des marques de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

