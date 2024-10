Harbourfront annonce l’acquisition d’un courtier de l’OCRI de 1,2 milliard de dollars

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Harbourfront (« Harbourfront ») a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Rothenberg Gestion de Patrimoine (« Rothenberg »). Cette transaction inclut un courtier en valeurs mobilières enregistré sous l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et un courtier en certificats de placement garanti.

Cette dernière acquisition porte les actifs sous gestion de Harbourfront à environ 8 milliards de dollars canadiens et renforce la présence de la société au Québec et en Alberta.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition de Rothenberg par Harbourfront ; nous partageons une forte affinité culturelle et croyons que l’augmentation de notre taille et notre offre accrue nous permettront de mieux servir les clients grâce à cette entreprise combinée, » a déclaré Danny Popescu, chef de la direction, et fondateur de Harbourfront. « Notre succès national dans la gestion de patrimoine découle de l’engagement de Harbourfront envers le service à la clientèle et de notre modèle de partenariat pour les conseillers. L’acquisition de sociétés de haute qualité comme Rothenberg nous permettra de poursuivre notre élan en tant que chef de file parmi les entreprises de gestion de patrimoine indépendantes. »

Dans le cadre de cette transaction, Harbourfront acquiert Rothenberg et Rothenberg Annuities Ltée, la société d’assurance vie et de rentes de Rothenberg. L’acquisition de Rothenberg s’ajoute à la récente acquisition de Cornerstone Investment Counsel Ltd. par Harbourfront, conclue en juin 2024.

« Trouver les meilleures occasions pour nos conseillers et leurs clients est une partie essentielle de notre travail ; nous sommes convaincus que Harbourfront Gestion de Patrimoine est le meilleur choix pour notre croissance commune pour de nombreuses années à venir », a déclaré Robert Rothenberg, chef de la direction de Rothenberg Gestion de Patrimoine.

À propos de Rothenberg Gestion de Patrimoine

Fondée en 1986, Rothenberg est une société canadienne indépendante, détenue par ses employés et axée sur ses clients. Elle est reconnue pour offrir une approche globale de planification patrimoniale et de gestion d’investissement, desservant des milliers de Canadiens d’un océan à l’autre, avec des bureaux à Montréal et à Calgary. En savoir plus : www.rothenberg.ca.

À propos de Harbourfront Gestion de Patrimoine

Fondée en 2013, Harbourfront Gestion de Patrimoine est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine et d’investissement dont le siège est à Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle possède un réseau en pleine expansion de plus de 30 succursales à travers le Canada. Le Groupe Harbourfront comprend un courtier en valeurs mobilières/société de conseil en investissement inscrit qui dessert des conseillers établis et leurs clients fortunés, un gestionnaire de fonds d’investissement spécialisé dans les fonds d’investissement alternatifs gérés par des tiers, et une société de conseil en investissement inscrite auprès de la SEC des États-Unis. En savoir plus : www.harbourfrontwealth.com.

