KFSHRC führt Intelligenz im Gesundheitswesen in Diagnostik und Patientenversorgung an

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) trägt zur globalen Innovation im Gesundheitswesen bei, indem es künstliche Intelligenz (KI) und Robotik einsetzt, um die Diagnosegenauigkeit zu erhöhen, die Patientenversorgung zu rationalisieren und die Behandlungsergebnisse zu verbessern.

Im Mittelpunkt steht dabei das Centre for Healthcare Intelligence (CHI), das 20 KI-Anwendungen einsetzt, um die medizinische Bildgebung, den Patientenfluss und das Ressourcenmanagement zu verbessern und ein nachhaltiges KI-Ökosystem zu fördern. Mit Hilfe von Vorhersagemodellen für Knochenmarktransplantationen und die Wiederaufnahme von Patienten mit Herzinsuffizienz ermöglicht das CHI die frühzeitige Identifizierung von Risikopatienten und verbessert so die personalisierte Behandlung in Echtzeit. In Zusammenarbeit mit der saudischen Kommission für Gesundheitsspezialitäten hat das CHI ein Schulungsprogramm für angewandte KI im Gesundheitswesen ins Leben gerufen, das Mitarbeiter im Gesundheitswesen in die Lage versetzt, präzise und zeitnahe Entscheidungen zu treffen und die KI-Führung zu fördern.

Darüber hinaus haben KI-Tools in der Radiologie die Diagnosegenauigkeit um 25 % verbessert und die Fehldiagnoseraten um 18 % gesenkt, was die Erkennung von Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorangebracht hat. Das KI-gestützte Capacity Command Centre des Krankenhauses automatisiert Aufgaben und optimiert die Ressourcenzuweisung, um die Pflege weiter zu rationalisieren. Seit 2021 wurden mehr als 170.000 Eingriffe durchgeführt und die Wartezeit für Betten von 32 auf 6 Stunden verkürzt. 90 % der Apotheken- und Labordienstleistungen werden innerhalb von 15 Minuten erledigt.

Mit JuhAIna, einem generativen KI-System zur Optimierung der Entscheidungsfindung bei Organtransplantationen, das auf der Global Health Exhibition in Riad vorgestellt wird, baut das KFSHRC seine KI-Fähigkeiten weiter aus.

Diese Fortschritte haben dem KFSHRC weltweite Anerkennung eingebracht, u. a. durch die Ernennung zu einem der „World's Best Smart Hospitals for 2025“ von Newsweek und den Gewinn des 2022 Leadership Award in Artificial Intelligence sowie des ZIMAM Digital Health Award 2022.

Es ist bemerkenswert, dass das KFSHRC im zweiten Jahr in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt hat und laut dem Brand Finance-Ranking 2024 als wertvollste Marke im Gesundheitswesen im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für 2025 aufgenommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder von unserem Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

