Le KFSHRC impose son leadership en matière de veille dans les soins de santé pour le diagnostic et les soins aux patients

RIYAD, Arabie Saoudite, 19 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) contribue à l’innovation mondiale en matière de soins de santé, en tirant parti de l’intelligence artificielle (IA) et de la robotique afin d’augmenter la précision des diagnostics, de rationaliser les soins aux patients, et d’améliorer les résultats des traitements.

Au cœur de ce projet, on retrouve le Center for Healthcare Intelligence (CHI), qui utilise 20 applications d’IA pour faire progresser l’imagerie médicale, le flux des patients et la gestion des ressources, et ainsi favoriser un écosystème d’IA durable. Grâce à des modèles prédictifs destinés aux greffes de moelle osseuse et aux réadmissions pour insuffisance cardiaque, le CHI donne la possibilité d’identifier précocement des patients à haut risque, et ainsi d’améliorer les traitements personnalisés en temps réel. En collaboration avec la Commission saoudienne des spécialités de santé, le CHI a lancé un programme de formation portant sur l’IA appliquée au domaine de la santé, qui aide les professionnels de santé à prendre des décisions précises et en temps opportun, et à faire progresser le leadership en matière d’IA.

De plus, les outils d’IA en radiologie ont permis d’améliorer de 25 % la précision des diagnostics, et de réduire de 18 % les taux d’erreurs de diagnostic, ce qui a permis de faire progresser le dépistage du cancer et des maladies cardiovasculaires. Le centre de coordination des capacités alimenté par IA de l’hôpital automatise les tâches et optimise l’attribution des ressources afin de rationaliser davantage les soins. Depuis 2021, plus de 170 000 interventions ont été réalisées, réduisant les délais de disponibilités des lits de 32 à 6 heures. De plus, 90 % des services de pharmacie et de laboratoire ont été effectués en 15 minutes.

Le KFSHRC poursuit le développement de ses capacités en matière d’IA avec JuhAIna, un système d’IA générative conçu pour rationaliser la prise de décision en matière de transplantation d’organes, qui sera présenté lors de l’Exposition mondiale de la santé à Riyad.

Ces progrès ont valu au KFSHRC une reconnaissance internationale, notamment en étant désigné comme l’un des « World’s Best Smart Hospitals for 2025 » (Meilleurs hôpitaux intelligents au monde 2025) par le magazine Newsweek, et en remportant le Leadership Award in Artificial Intelligence 2022 (Prix du leadership en intelligence artificielle 2022) ainsi que le ZIMAM Digital Health Award 2022 (Prix de la santé numérique ZIMAM 2022).

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

