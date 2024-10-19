全國出庭法律顧問 RLF 鼓勵 Metagenomi, Inc. 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師 – MGX

紐約, Oct. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒根據及／或可追溯至 Metagenomi, Inc. (NASDAQ: MGX) 於 2024 年 2 月 9 日至 13 日期間進行首次公開招股（簡稱「IPO」）而購買該公司股票的人士注意，首席原告的重要截止日期為 2024 年 11 月 25 日。

影響：如果您購買了 Metagenomi 股票，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而無須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲加入 Metagenomi 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29254 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2024 年 11 月 25 日或之前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟，而只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據該訴訟，Metagenomi 在進行 IPO 期間向投資者介紹自己為「基因藥物公司」，與領先的 Covid-19 疫苗公司之一 Moderna 有長期業務關係。 Metagenomi 與 Moderna 合作關係的組成基礎，在於聲稱兩家公司已於 2021 年 10 月 29 日簽訂策略性合作與許可協議，其中包括多項為期四年的研究項目，以及隨後的逐項許可產品協議。 Metagenomi 於 2024 年 2 月 13 日完成首次公開招股，以每股 15 美元的價格售出 625 萬股股份。 然而，不足三個月後，於 2024 年 5 月 1 日，Metagenomi 宣佈與 Moderna「相互同意終止合作」協議。 訴訟稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Metagenomi 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29254 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可自行選擇聘請律師。 也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

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