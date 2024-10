Le KFSHRC, pionnier du traitement du cancer grâce à ses thérapies novatrices et ses résultats exceptionnels

RIYAD, Arabie saoudite, 20 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (« KFSHRC ») révolutionne le traitement du cancer dans la région grâce à des thérapies transformatrices telles que la thérapie cellulaire CAR-T et l’édition génétique CRISPR. Fort de plus de 40 ans d’expertise, le KFSHRC s’est imposé comme un leader mondial dans la fourniture de traitements anticancéreux personnalisés novateurs.

En 2023, le Centre d’excellence en oncologie a traité 25 % de l’ensemble des cas de cancer déclarés en Arabie saoudite, atteignant un taux de guérison global de 50 % et un taux de guérison exceptionnel de 90 % pour les patients atteints de leucémie.

Le KFSHRC, qui est l’un des rares centres mondiaux à proposer la thérapie cellulaire CAR-T, a transformé le traitement des cancers du sang grâce à la reprogrammation des cellules immunitaires des patients. Depuis 2021, plus de 100 patients ont été traités, y compris le premier cas d’un patient de 13 ans atteint de leucémie. En 2023, 59 thérapies cellulaires CAR-T ont été administrées, soit une augmentation de 62 %, avec un taux de survie à cinq ans de 97 % pour les tumeurs rénales pédiatriques. Le KFSHRC a été le premier établissement à produire localement des cellules CAR-T afin d’élargir l’accès à cette thérapie et d’en réduire les coûts.

Le programme d’oncologie pédiatrique du KFSHRC, développé au King Fahd National Center for Children’s Cancer (« KFNCCC »), continue lui aussi à susciter l’espoir, avec un taux atteignant 92 % de survie à cinq ans pour la leucémie aiguë lymphoblastique (« LAL »). Avec plus de 3 000 greffes de cellules souches pédiatriques réalisées, le KFSHRC a su localiser des traitements essentiels, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se faire soigner à l’étranger.

Le KFSHRC fait également progresser la médecine génomique grâce à l’édition génétique CRISPR-Cas9 et aux traitements anticancéreux personnalisés. Pour faire avancer la recherche sur les maladies rares, des études ont été menées sur les premières souris génétiquement modifiées du Royaume. Les essais de thérapie génique pour l’hémophilie A et l’HPN ont permis d’améliorer les résultats et de réduire les coûts.

En développant son rôle dans la recherche en immunologie et en génomique, le KFSHRC continue d’adopter une approche axée sur le patient afin de fournir des traitements vitaux et de garantir le renouvellement des soins de santé dans le monde entier.

Il convient de noter que le KFSHRC se place en tête des établissements de santé au Moyen-Orient et en Afrique, et se distingue au 20e rang mondial du classement des 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive. Il a été reconnu comme la marque de soins de santé la plus utile du Royaume et du Moyen-Orient selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, la même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde et a été inclus dans la World’s Best Smart Hospitals (littéralement, liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde) pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour plus d’informations, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe média à l’adresse mediacoverage@kfshrc.edu.sa

