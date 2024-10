Nasdaq Copenhagen

Date 21 October 2024

Share buyback programme - week 42

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 369,807 1,111.61 411,081,227 14 October 2024 4,700 1,071.74 5,037,178 15 October 2024 4,600 1,073.34 4,937,364 16 October 2024 4,600 1,068.74 4,916,204 17 October 2024 4,500 1,085.69 4,885,605 18 October 2024 4,400 1,083.78 4,768,632 Total under the share buyback programme, part II 392,607 1,109.57 435,626,210 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 1,024,507 1,157.22 1,185,579,610

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,024,507 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.8 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 26 1077 XCSE 20241014 9:10:20.630000 9 1077 XCSE 20241014 9:10:20.630000 35 1076 XCSE 20241014 9:10:20.687000 25 1075 XCSE 20241014 9:10:20.711000 1 1075 XCSE 20241014 9:10:21.639000 17 1075 XCSE 20241014 9:10:21.639000 17 1075 XCSE 20241014 9:11:23.001000 5 1077 XCSE 20241014 9:31:34.379000 12 1077 XCSE 20241014 9:31:34.379000 13 1077 XCSE 20241014 9:31:34.392000 8 1077 XCSE 20241014 9:31:34.410000 7 1077 XCSE 20241014 9:31:34.416000 7 1077 XCSE 20241014 9:31:34.421000 34 1075 XCSE 20241014 9:36:59.249000 42 1074 XCSE 20241014 9:36:59.384000 42 1074 XCSE 20241014 9:36:59.515000 10 1074 XCSE 20241014 9:36:59.540000 17 1075 XCSE 20241014 9:46:07.686000 9 1075 XCSE 20241014 9:47:11.613000 9 1075 XCSE 20241014 10:01:59.861000 43 1076 XCSE 20241014 10:06:54.233000 80 1076 XCSE 20241014 10:06:54.243000 33 1075 XCSE 20241014 10:14:49.501000 27 1074 XCSE 20241014 10:16:04.095000 7 1074 XCSE 20241014 10:16:04.095000 13 1073 XCSE 20241014 10:18:59.039000 8 1073 XCSE 20241014 10:21:51.535000 12 1073 XCSE 20241014 10:22:11.692000 8 1073 XCSE 20241014 10:22:11.692000 13 1073 XCSE 20241014 10:22:11.692000 8 1073 XCSE 20241014 10:22:11.692000 26 1072 XCSE 20241014 10:26:36.465000 26 1072 XCSE 20241014 10:35:15.605000 26 1071 XCSE 20241014 10:36:48.829000 9 1071 XCSE 20241014 10:37:02.212000 17 1071 XCSE 20241014 10:37:02.215000 9 1071 XCSE 20241014 10:37:02.215000 9 1073 XCSE 20241014 10:45:07.976000 9 1073 XCSE 20241014 10:55:48.945000 13 1074 XCSE 20241014 11:03:37.098000 9 1074 XCSE 20241014 11:10:20.193000 1 1073 XCSE 20241014 11:10:52.888000 9 1073 XCSE 20241014 11:11:59.275000 27 1074 XCSE 20241014 11:30:24.979000 27 1073 XCSE 20241014 11:34:02.409000 9 1073 XCSE 20241014 11:34:02.409000 8 1073 XCSE 20241014 11:34:02.409000 26 1073 XCSE 20241014 11:35:26.367000 25 1072 XCSE 20241014 11:40:47.780000 9 1072 XCSE 20241014 11:40:47.780000 8 1072 XCSE 20241014 11:40:47.780000 8 1072 XCSE 20241014 11:40:47.918000 36 1072 XCSE 20241014 11:40:47.918000 4 1071 XCSE 20241014 11:40:56.078000 36 1072 XCSE 20241014 11:52:37.013000 13 1072 XCSE 20241014 11:52:43.022000 9 1072 XCSE 20241014 11:54:18.366000 11 1072 XCSE 20241014 11:54:20.983000 13 1072 XCSE 20241014 11:54:20.983000 9 1072 XCSE 20241014 11:54:21.007000 23 1072 XCSE 20241014 11:54:21.007000 1 1072 XCSE 20241014 11:58:31.132000 24 1072 XCSE 20241014 11:58:31.132000 17 1074 XCSE 20241014 12:19:10.819000 4 1073 XCSE 20241014 12:26:41.212000 30 1073 XCSE 20241014 12:26:41.212000 8 1073 XCSE 20241014 12:26:41.212000 9 1073 XCSE 20241014 12:26:41.212000 50 1072 XCSE 20241014 12:29:37.195000 49 1071 XCSE 20241014 12:32:09.016000 49 1072 XCSE 20241014 12:33:06.995000 44 1071 XCSE 20241014 12:43:39.200000 3 1072 XCSE 20241014 12:54:23.974000 52 1072 XCSE 20241014 12:54:23.974000 8 1072 XCSE 20241014 12:54:23.992000 25 1072 XCSE 20241014 12:54:23.992000 7 1072 XCSE 20241014 12:54:23.998000 7 1072 XCSE 20241014 12:54:24.011000 8 1072 XCSE 20241014 12:54:29.091000 15 1072 XCSE 20241014 12:54:29.091000 6 1072 XCSE 20241014 12:54:29.141000 8 1072 XCSE 20241014 12:54:29.151000 25 1072 XCSE 20241014 12:54:51.012000 13 1073 XCSE 20241014 12:57:18.293000 8 1073 XCSE 20241014 12:57:18.293000 8 1073 XCSE 20241014 12:57:18.293000 8 1073 XCSE 20241014 12:57:18.293000 12 1073 XCSE 20241014 12:57:18.293000 1 1073 XCSE 20241014 12:57:18.314000 8 1073 XCSE 20241014 12:57:18.318000 7 1073 XCSE 20241014 12:57:18.323000 6 1073 XCSE 20241014 12:57:18.331000 6 1073 XCSE 20241014 12:57:18.337000 42 1072 XCSE 20241014 12:57:18.341000 25 1072 XCSE 20241014 12:57:18.362000 8 1072 XCSE 20241014 12:57:18.383000 6 1072 XCSE 20241014 12:57:18.396000 7 1072 XCSE 20241014 12:57:18.402000 10 1071 XCSE 20241014 13:00:18.354000 32 1071 XCSE 20241014 13:00:18.362000 10 1071 XCSE 20241014 13:00:18.362000 25 1071 XCSE 20241014 13:03:00.532000 26 1070 XCSE 20241014 13:10:22.032000 8 1070 XCSE 20241014 13:10:22.032000 32 1070 XCSE 20241014 13:10:22.043000 6 1070 XCSE 20241014 13:10:22.050000 27 1070 XCSE 20241014 13:10:22.050000 2 1069 XCSE 20241014 13:11:09.931000 7 1070 XCSE 20241014 13:13:13.470000 34 1070 XCSE 20241014 13:13:47.628000 14 1070 XCSE 20241014 13:13:48.488000 54 1070 XCSE 20241014 13:13:48.488000 6 1070 XCSE 20241014 13:13:48.506000 8 1070 XCSE 20241014 13:13:48.677000 7 1070 XCSE 20241014 13:13:48.695000 7 1070 XCSE 20241014 13:13:48.718000 6 1070 XCSE 20241014 13:13:57.877000 11 1070 XCSE 20241014 13:21:30.414000 20 1070 XCSE 20241014 13:21:30.414000 10 1070 XCSE 20241014 13:21:30.414000 14 1069 XCSE 20241014 13:21:33.337000 8 1069 XCSE 20241014 13:32:03.124000 8 1068 XCSE 20241014 13:40:42.110000 7 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 8 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 6 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 52 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 13 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 50 1069 XCSE 20241014 13:44:06.909000 8 1069 XCSE 20241014 13:44:06.941000 7 1069 XCSE 20241014 13:44:06.946000 6 1069 XCSE 20241014 13:44:06.951000 6 1069 XCSE 20241014 13:44:06.963000 2 1069 XCSE 20241014 13:44:09.850000 7 1069 XCSE 20241014 13:44:09.869000 6 1069 XCSE 20241014 13:44:09.892000 2 1069 XCSE 20241014 13:44:11.250000 51 1069 XCSE 20241014 13:47:40.144000 6 1069 XCSE 20241014 13:47:40.162000 7 1069 XCSE 20241014 13:47:40.167000 6 1069 XCSE 20241014 13:48:11.367000 8 1069 XCSE 20241014 13:48:11.385000 8 1069 XCSE 20241014 13:48:11.406000 6 1069 XCSE 20241014 13:48:11.424000 8 1069 XCSE 20241014 13:48:11.461000 6 1069 XCSE 20241014 13:48:11.480000 7 1069 XCSE 20241014 13:48:11.498000 7 1069 XCSE 20241014 13:48:11.516000 48 1069 XCSE 20241014 13:49:58.870000 8 1069 XCSE 20241014 13:51:17.877000 6 1069 XCSE 20241014 13:51:17.917000 8 1069 XCSE 20241014 13:53:17.006000 8 1069 XCSE 20241014 13:56:08.380000 8 1069 XCSE 20241014 13:56:08.395000 6 1069 XCSE 20241014 13:56:53.976000 2 1069 XCSE 20241014 13:56:53.976000 6 1069 XCSE 20241014 13:58:49.354000 7 1069 XCSE 20241014 13:59:33.262000 1 1069 XCSE 20241014 13:59:33.262000 7 1069 XCSE 20241014 14:01:09.976000 9 1068 XCSE 20241014 14:01:47.935000 9 1068 XCSE 20241014 14:01:47.979000 9 1068 XCSE 20241014 14:02:00.856000 27 1068 XCSE 20241014 14:40:42.322000 9 1068 XCSE 20241014 14:40:42.322000 8 1068 XCSE 20241014 14:40:42.322000 9 1068 XCSE 20241014 14:40:42.322000 43 1067 XCSE 20241014 14:44:48.102000 22 1066 XCSE 20241014 14:45:34.174000 7 1066 XCSE 20241014 15:13:01.438000 1 1066 XCSE 20241014 15:13:01.438000 53 1066 XCSE 20241014 15:13:02.680000 1 1066 XCSE 20241014 15:13:03.490000 9 1066 XCSE 20241014 15:13:05.418000 2 1066 XCSE 20241014 15:13:05.447000 54 1066 XCSE 20241014 15:13:07.412000 1 1066 XCSE 20241014 15:13:09.585000 22 1065 XCSE 20241014 15:15:13.431000 1 1066 XCSE 20241014 15:16:31.333000 7 1066 XCSE 20241014 15:28:56.992000 7 1066 XCSE 20241014 15:28:57.005000 7 1066 XCSE 20241014 15:28:57.013000 12 1066 XCSE 20241014 15:34:21.343000 30 1066 XCSE 20241014 15:34:21.343000 2 1067 XCSE 20241014 15:43:13.866000 11 1068 XCSE 20241014 15:45:04.411000 40 1068 XCSE 20241014 15:45:04.411000 32 1072 XCSE 20241014 15:49:24.897000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.913000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:24.920000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:24.926000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.935000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.942000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.947000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.960000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:24.966000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:24.972000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:24.984000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:24.990000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:24.997000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:25.007000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:25.016000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:25.044000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:25.052000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:25.071000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:25.090000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:25.108000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:46.994000 7 1072 XCSE 20241014 15:49:47.000000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:47.013000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:47.018000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:47.023000 8 1072 XCSE 20241014 15:49:47.033000 6 1072 XCSE 20241014 15:49:47.042000 13 1072 XCSE 20241014 15:49:49.214000 2 1072 XCSE 20241014 15:49:49.234000 22 1072 XCSE 20241014 15:50:22.038000 57 1072 XCSE 20241014 15:50:22.058000 36 1072 XCSE 20241014 15:50:22.074000 21 1072 XCSE 20241014 15:50:22.074000 57 1071 XCSE 20241014 15:50:49.322000 50 1071 XCSE 20241014 15:50:49.338000 34 1070 XCSE 20241014 15:58:11.831000 16 1070 XCSE 20241014 15:58:11.831000 6 1070 XCSE 20241014 16:01:29.102000 8 1070 XCSE 20241014 16:01:29.119000 9 1071 XCSE 20241014 16:02:06.682000 6 1071 XCSE 20241014 16:02:06.700000 25 1071 XCSE 20241014 16:04:42.690000 18 1071 XCSE 20241014 16:14:08.461000 3 1072 XCSE 20241014 16:14:20.638000 44 1072 XCSE 20241014 16:17:09.182000 17 1073 XCSE 20241014 16:22:38.487022 1 1073 XCSE 20241014 16:22:38.487022 10 1073 XCSE 20241014 16:22:38.487022 5 1073 XCSE 20241014 16:22:38.508251 1137 1073 XCSE 20241014 16:22:38.510546 2 1070 XCSE 20241015 9:06:05.092000 6 1070 XCSE 20241015 9:06:05.092000 8 1069 XCSE 20241015 9:06:59.140000 8 1069 XCSE 20241015 9:07:46.841000 8 1069 XCSE 20241015 9:08:40.991000 8 1069 XCSE 20241015 9:09:32.314000 33 1071 XCSE 20241015 9:11:54.986000 12 1069 XCSE 20241015 9:13:03.106000 25 1070 XCSE 20241015 9:20:07.153000 14 1070 XCSE 20241015 9:21:39.283000 11 1070 XCSE 20241015 9:21:39.283000 33 1070 XCSE 20241015 9:33:48.447000 25 1068 XCSE 20241015 9:58:38.611000 22 1067 XCSE 20241015 9:58:43.106000 4 1067 XCSE 20241015 9:58:43.106000 12 1067 XCSE 20241015 10:00:31.872000 20 1066 XCSE 20241015 10:05:31.296000 6 1066 XCSE 20241015 10:05:31.296000 9 1066 XCSE 20241015 10:05:31.296000 50 1066 XCSE 20241015 10:14:54.327000 8 1066 XCSE 20241015 10:14:54.345000 9 1066 XCSE 20241015 10:14:54.351000 8 1066 XCSE 20241015 10:14:54.364000 5 1066 XCSE 20241015 10:14:54.369000 19 1067 XCSE 20241015 10:14:55.657000 9 1067 XCSE 20241015 10:14:55.712000 8 1067 XCSE 20241015 10:14:55.735000 8 1067 XCSE 20241015 10:15:26.839000 9 1067 XCSE 20241015 10:15:26.881000 17 1066 XCSE 20241015 10:18:50.314000 1 1066 XCSE 20241015 10:18:50.314000 9 1066 XCSE 20241015 10:26:49.055000 16 1066 XCSE 20241015 10:26:49.056000 6 1065 XCSE 20241015 10:29:17.096000 19 1065 XCSE 20241015 10:29:17.096000 34 1065 XCSE 20241015 10:29:17.116000 30 1066 XCSE 20241015 10:32:28.043000 1 1066 XCSE 20241015 10:32:30.346000 9 1066 XCSE 20241015 10:33:06.005000 7 1066 XCSE 20241015 10:35:05.032000 9 1066 XCSE 20241015 10:35:05.050000 7 1066 XCSE 20241015 10:35:05.056000 9 1066 XCSE 20241015 10:35:05.069000 2 1066 XCSE 20241015 10:40:26.210000 2 1066 XCSE 20241015 10:42:20.210000 3 1066 XCSE 20241015 10:43:11.581000 6 1067 XCSE 20241015 10:48:40.338000 42 1067 XCSE 20241015 10:48:40.338000 42 1067 XCSE 20241015 10:48:40.338000 2 1067 XCSE 20241015 10:51:50.210000 40 1067 XCSE 20241015 10:53:14.347000 3 1067 XCSE 20241015 10:53:14.367000 2 1067 XCSE 20241015 10:53:44.210000 7 1067 XCSE 20241015 10:55:16.085000 7 1067 XCSE 20241015 10:56:26.119000 8 1067 XCSE 20241015 10:56:26.131000 8 1067 XCSE 20241015 10:57:39.141000 8 1067 XCSE 20241015 10:57:39.145000 9 1066 XCSE 20241015 10:59:33.759000 8 1066 XCSE 20241015 10:59:33.759000 8 1066 XCSE 20241015 11:05:14.487000 7 1066 XCSE 20241015 11:05:14.498000 18 1065 XCSE 20241015 11:06:06.582000 8 1065 XCSE 20241015 11:06:06.582000 16 1065 XCSE 20241015 11:10:15.217000 3 1067 XCSE 20241015 11:10:26.063000 86 1068 XCSE 20241015 11:21:46.749000 7 1068 XCSE 20241015 11:21:46.749000 44 1068 XCSE 20241015 11:23:55.033000 8 1068 XCSE 20241015 11:23:55.033000 49 1067 XCSE 20241015 11:23:55.050000 70 1067 XCSE 20241015 11:23:55.065000 12 1067 XCSE 20241015 11:23:55.092000 38 1066 XCSE 20241015 11:24:16.199000 9 1065 XCSE 20241015 11:55:34.625000 25 1066 XCSE 20241015 11:58:12.233000 45 1066 XCSE 20241015 11:58:12.235000 23 1066 XCSE 20241015 11:58:12.238000 9 1066 XCSE 20241015 11:59:06.421000 8 1066 XCSE 20241015 11:59:09.845000 7 1066 XCSE 20241015 11:59:16.236000 37 1066 XCSE 20241015 11:59:44.967000 2 1066 XCSE 20241015 12:01:11.211000 3 1067 XCSE 20241015 12:04:22.961000 5 1067 XCSE 20241015 12:04:22.961000 9 1067 XCSE 20241015 12:04:22.999000 7 1067 XCSE 20241015 12:04:23.017000 7 1067 XCSE 20241015 12:04:23.022000 17 1066 XCSE 20241015 12:06:34.201000 44 1068 XCSE 20241015 12:42:22.865000 9 1068 XCSE 20241015 12:42:22.865000 7 1068 XCSE 20241015 12:42:22.865000 3 1068 XCSE 20241015 12:42:22.865000 4 1068 XCSE 20241015 12:42:22.865000 3 1068 XCSE 20241015 12:42:22.899000 8 1068 XCSE 20241015 12:42:23.952000 7 1068 XCSE 20241015 12:42:52.331000 7 1068 XCSE 20241015 12:43:11.035000 9 1068 XCSE 20241015 12:44:01.080000 1 1068 XCSE 20241015 12:44:01.112000 7 1068 XCSE 20241015 12:44:41.035000 25 1069 XCSE 20241015 12:50:22.152000 10 1069 XCSE 20241015 12:58:13.019000 9 1072 XCSE 20241015 13:11:41.825000 9 1072 XCSE 20241015 13:11:41.868000 1 1074 XCSE 20241015 13:11:44.042000 8 1074 XCSE 20241015 13:11:44.042000 18 1074 XCSE 20241015 13:11:44.052000 1 1074 XCSE 20241015 13:11:44.073000 9 1074 XCSE 20241015 13:11:44.075000 7 1074 XCSE 20241015 13:11:44.081000 7 1074 XCSE 20241015 13:11:44.094000 1 1074 XCSE 20241015 13:11:44.102000 40 1073 XCSE 20241015 13:15:09.334000 25 1073 XCSE 20241015 13:15:09.334000 47 1074 XCSE 20241015 13:15:14.453000 18 1074 XCSE 20241015 13:15:14.453000 57 1073 XCSE 20241015 13:15:14.471000 59 1073 XCSE 20241015 13:15:14.473000 59 1073 XCSE 20241015 13:15:14.490000 59 1073 XCSE 20241015 13:15:14.509000 51 1072 XCSE 20241015 13:20:06.784000 37 1071 XCSE 20241015 13:20:06.819000 15 1071 XCSE 20241015 13:20:06.819000 53 1071 XCSE 20241015 13:20:06.918000 17 1072 XCSE 20241015 13:31:30.067000 17 1072 XCSE 20241015 13:39:21.557000 8 1072 XCSE 20241015 13:39:21.557000 7 1074 XCSE 20241015 14:21:46.787000 25 1073 XCSE 20241015 14:24:04.326000 17 1074 XCSE 20241015 14:36:16.168000 7 1074 XCSE 20241015 14:36:37.058000 7 1074 XCSE 20241015 14:36:44.039000 59 1075 XCSE 20241015 14:41:41.330000 9 1075 XCSE 20241015 14:41:41.330000 50 1075 XCSE 20241015 14:41:41.345000 9 1075 XCSE 20241015 14:41:41.366000 19 1075 XCSE 20241015 14:41:41.372000 9 1075 XCSE 20241015 14:41:41.374000 7 1075 XCSE 20241015 14:41:41.385000 18 1075 XCSE 20241015 14:41:41.433000 1 1075 XCSE 20241015 14:41:43.845000 18 1075 XCSE 20241015 14:41:43.846000 18 1075 XCSE 20241015 14:46:47.058000 7 1075 XCSE 20241015 14:46:47.058000 40 1075 XCSE 20241015 14:46:47.059000 2 1074 XCSE 20241015 14:50:04.080000 25 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:53:43.271000 8 1073 XCSE 20241015 14:57:45.087000 8 1074 XCSE 20241015 14:59:49.649000 8 1074 XCSE 20241015 15:00:21.653000 8 1074 XCSE 20241015 15:01:00.101000 8 1074 XCSE 20241015 15:01:29.313000 8 1074 XCSE 20241015 15:02:05.312000 14 1077 XCSE 20241015 15:13:29.374000 8 1077 XCSE 20241015 15:13:29.374000 9 1077 XCSE 20241015 15:13:29.374000 19 1077 XCSE 20241015 15:13:29.374000 8 1077 XCSE 20241015 15:13:29.402000 9 1077 XCSE 20241015 15:13:29.407000 7 1077 XCSE 20241015 15:13:29.432000 7 1077 XCSE 20241015 15:13:29.437000 7 1077 XCSE 20241015 15:13:29.450000 8 1077 XCSE 20241015 15:13:29.456000 8 1077 XCSE 20241015 15:13:29.469000 9 1077 XCSE 20241015 15:13:29.474000 2 1077 XCSE 20241015 15:13:39.457000 1 1077 XCSE 20241015 15:13:39.514000 24 1077 XCSE 20241015 15:13:49.174000 18 1076 XCSE 20241015 15:13:49.194000 40 1076 XCSE 20241015 15:13:49.194000 1 1076 XCSE 20241015 15:13:49.194000 8 1077 XCSE 20241015 15:17:15.315000 8 1077 XCSE 20241015 15:17:56.312000 33 1076 XCSE 20241015 15:19:18.862000 8 1076 XCSE 20241015 15:19:18.862000 38 1076 XCSE 20241015 15:27:40.450000 53 1076 XCSE 20241015 15:30:30.028000 28 1076 XCSE 20241015 15:30:30.666000 10 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 25 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 9 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 9 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 9 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 8 1075 XCSE 20241015 15:33:18.793000 3 1076 XCSE 20241015 15:33:18.834000 9 1076 XCSE 20241015 15:33:18.834000 3 1076 XCSE 20241015 15:33:18.854000 1 1076 XCSE 20241015 15:33:18.892000 2 1076 XCSE 20241015 15:33:18.931000 21 1076 XCSE 20241015 15:33:26.834000 8 1076 XCSE 20241015 15:34:04.830000 9 1076 XCSE 20241015 15:34:04.848000 44 1075 XCSE 20241015 15:35:14.300000 30 1075 XCSE 20241015 15:40:14.317000 50 1075 XCSE 20241015 15:44:13.854000 3 1076 XCSE 20241015 15:50:31.846000 59 1075 XCSE 20241015 15:51:37.231000 17 1077 XCSE 20241015 15:58:11.036000 8 1077 XCSE 20241015 15:58:57.094000 8 1077 XCSE 20241015 15:58:57.100000 34 1078 XCSE 20241015 16:04:12.795000 7 1078 XCSE 20241015 16:04:12.819000 8 1078 XCSE 20241015 16:04:12.837000 10 1078 XCSE 20241015 16:09:04.446000 22 1080 XCSE 20241015 16:15:38.744000 20 1080 XCSE 20241015 16:15:38.744000 35 1080 XCSE 20241015 16:20:09.049000 33 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 1 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 6 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 1 1079 XCSE 20241015 16:23:06.730000 21 1079 XCSE 20241015 16:23:11.245000 7 1079 XCSE 20241015 16:23:11.284000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:11.290000 7 1079 XCSE 20241015 16:23:11.306000 34 1079 XCSE 20241015 16:23:11.421000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:13.210000 8 1079 XCSE 20241015 16:23:13.229000 21 1079 XCSE 20241015 16:23:15.510000 18 1079 XCSE 20241015 16:23:26.358000 21 1079 XCSE 20241015 16:23:33.047000 21 1079 XCSE 20241015 16:23:46.952000 1 1079 XCSE 20241015 16:23:46.953000 21 1079 XCSE 20241015 16:23:59.069000 8 1079 XCSE 20241015 16:24:30.104000 8 1079 XCSE 20241015 16:24:30.109000 8 1079 XCSE 20241015 16:25:37.016000 8 1081 XCSE 20241015 16:28:04.954000 8 1081 XCSE 20241015 16:28:04.954000 36 1080 XCSE 20241015 16:28:16.767000 8 1080 XCSE 20241015 16:28:16.791000 7 1080 XCSE 20241015 16:28:16.804000 8 1080 XCSE 20241015 16:28:16.810000 35 1079 XCSE 20241015 16:29:10.231000 9 1079 XCSE 20241015 16:29:10.231000 32 1079 XCSE 20241015 16:30:54.534000 26 1079 XCSE 20241015 16:30:54.535000 10 1079 XCSE 20241015 16:32:05.129000 17 1078 XCSE 20241015 16:34:23.807000 25 1078 XCSE 20241015 16:34:23.807000 25 1078 XCSE 20241015 16:34:23.807000 7 1081 XCSE 20241015 16:35:40.785000 8 1081 XCSE 20241015 16:35:40.785000 70 1080 XCSE 20241015 16:36:05.070000 65 1079 XCSE 20241015 16:36:05.087000 65 1079 XCSE 20241015 16:36:06.764000 143 1079 XCSE 20241015 16:38:16.105898 262 1079 XCSE 20241015 16:38:16.105915 8 1080 XCSE 20241016 9:00:26.258000 6 1079 XCSE 20241016 9:10:01.523000 35 1078 XCSE 20241016 9:14:44.735000 35 1077 XCSE 20241016 9:17:37.484000 28 1075 XCSE 20241016 9:25:15.101000 25 1078 XCSE 20241016 9:30:03.126000 25 1077 XCSE 20241016 9:31:47.970000 4 1077 XCSE 20241016 9:38:59.203000 23 1077 XCSE 20241016 9:38:59.203000 25 1075 XCSE 20241016 9:45:54.853000 8 1075 XCSE 20241016 9:45:54.853000 8 1075 XCSE 20241016 9:45:54.853000 9 1075 XCSE 20241016 9:45:54.853000 28 1074 XCSE 20241016 9:55:44.712000 12 1074 XCSE 20241016 10:01:34.881000 33 1071 XCSE 20241016 10:23:23.188000 9 1071 XCSE 20241016 10:23:23.188000 31 1070 XCSE 20241016 10:25:41.399000 41 1071 XCSE 20241016 10:26:11.077000 28 1071 XCSE 20241016 10:26:11.077000 24 1071 XCSE 20241016 10:26:11.077000 18 1071 XCSE 20241016 10:26:11.077000 8 1071 XCSE 20241016 10:30:01.466000 12 1071 XCSE 20241016 10:32:01.993000 12 1071 XCSE 20241016 10:32:01.999000 6 1070 XCSE 20241016 10:38:46.967000 35 1070 XCSE 20241016 10:38:46.967000 44 1069 XCSE 20241016 10:38:57.742000 19 1067 XCSE 20241016 10:51:18.102000 49 1066 XCSE 20241016 10:52:32.489000 17 1068 XCSE 20241016 10:52:32.546000 66 1068 XCSE 20241016 10:52:32.547000 8 1068 XCSE 20241016 10:52:32.570000 8 1068 XCSE 20241016 10:52:32.583000 16 1068 XCSE 20241016 10:55:21.485000 16 1068 XCSE 20241016 10:55:21.494000 16 1068 XCSE 20241016 10:55:21.499000 34 1067 XCSE 20241016 11:07:27.124000 1 1068 XCSE 20241016 11:11:42.183000 25 1067 XCSE 20241016 11:16:55.663000 4 1067 XCSE 20241016 11:24:02.752000 5 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 26 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 8 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 16 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 2 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 2 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 15 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 7 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 2 1069 XCSE 20241016 11:24:44.250000 7 1069 XCSE 20241016 11:24:44.277000 7 1069 XCSE 20241016 11:24:44.288000 8 1069 XCSE 20241016 11:25:17.272000 8 1069 XCSE 20241016 11:25:17.295000 7 1069 XCSE 20241016 11:25:17.309000 17 1068 XCSE 20241016 11:25:46.870000 15 1068 XCSE 20241016 11:25:46.916000 7 1068 XCSE 20241016 11:25:46.935000 1 1068 XCSE 20241016 11:26:06.380000 1 1068 XCSE 20241016 11:26:19.588000 1 1068 XCSE 20241016 11:27:04.371000 17 1067 XCSE 20241016 11:35:12.425000 1 1067 XCSE 20241016 11:35:12.425000 9 1067 XCSE 20241016 11:35:12.425000 31 1067 XCSE 20241016 11:38:53.038000 8 1067 XCSE 20241016 11:38:53.057000 41 1066 XCSE 20241016 11:41:45.052000 41 1065 XCSE 20241016 11:45:28.915000 44 1064 XCSE 20241016 11:45:38.974000 3 1067 XCSE 20241016 12:05:19.458000 8 1067 XCSE 20241016 12:05:19.458000 31 1067 XCSE 20241016 12:05:19.458000 12 1067 XCSE 20241016 12:05:19.458000 1 1067 XCSE 20241016 12:05:19.458000 8 1067 XCSE 20241016 12:05:19.488000 8 1067 XCSE 20241016 12:05:19.496000 7 1067 XCSE 20241016 12:05:19.515000 8 1067 XCSE 20241016 12:05:30.951000 8 1067 XCSE 20241016 12:05:30.970000 7 1067 XCSE 20241016 12:10:45.254000 8 1067 XCSE 20241016 12:10:45.268000 7 1067 XCSE 20241016 12:10:45.275000 23 1066 XCSE 20241016 12:13:10.778000 4 1067 XCSE 20241016 12:26:20.924000 14 1067 XCSE 20241016 12:49:10.106000 8 1067 XCSE 20241016 12:49:10.106000 4 1067 XCSE 20241016 12:49:10.106000 9 1067 XCSE 20241016 12:49:10.106000 11 1070 XCSE 20241016 12:49:50.017000 35 1069 XCSE 20241016 12:50:40.253000 33 1068 XCSE 20241016 12:52:01.952000 22 1070 XCSE 20241016 12:57:20.666000 44 1070 XCSE 20241016 12:57:20.666000 17 1070 XCSE 20241016 12:57:20.666000 38 1070 XCSE 20241016 12:57:20.666000 2 1070 XCSE 20241016 12:57:20.666000 7 1070 XCSE 20241016 12:57:20.740000 7 1070 XCSE 20241016 12:57:20.746000 7 1070 XCSE 20241016 12:57:20.764000 8 1070 XCSE 20241016 12:57:20.777000 8 1070 XCSE 20241016 12:57:20.786000 8 1070 XCSE 20241016 12:57:20.804000 7 1070 XCSE 20241016 12:57:20.822000 7 1070 XCSE 20241016 12:57:20.841000 8 1070 XCSE 20241016 12:57:20.859000 11 1070 XCSE 20241016 12:57:21.118000 8 1070 XCSE 20241016 12:57:21.136000 22 1070 XCSE 20241016 12:57:39.713000 7 1070 XCSE 20241016 12:59:10.020000 8 1070 XCSE 20241016 12:59:13.991000 18 1070 XCSE 20241016 13:04:49.293000 13 1070 XCSE 20241016 13:05:01.755000 25 1069 XCSE 20241016 13:07:20.474000 35 1070 XCSE 20241016 13:10:54.001000 8 1070 XCSE 20241016 13:54:22.518000 7 1070 XCSE 20241016 13:54:22.525000 48 1070 XCSE 20241016 13:54:22.553000 21 1070 XCSE 20241016 13:54:22.583000 11 1070 XCSE 20241016 13:54:23.186000 11 1070 XCSE 20241016 13:54:24.020000 1 1070 XCSE 20241016 13:54:24.853000 2 1070 XCSE 20241016 13:54:25.572000 28 1070 XCSE 20241016 13:54:30.535000 42 1072 XCSE 20241016 14:00:11.324000 39 1071 XCSE 20241016 14:22:36.736000 3 1071 XCSE 20241016 14:22:36.736000 8 1071 XCSE 20241016 14:22:36.736000 52 1070 XCSE 20241016 14:33:21.660000 9 1070 XCSE 20241016 14:33:21.660000 16 1071 XCSE 20241016 14:36:10.268000 50 1071 XCSE 20241016 14:36:10.605000 16 1071 XCSE 20241016 14:36:10.605000 8 1070 XCSE 20241016 14:47:35.390000 18 1070 XCSE 20241016 14:58:16.031000 8 1070 XCSE 20241016 14:58:16.031000 8 1070 XCSE 20241016 14:58:16.031000 9 1070 XCSE 20241016 14:58:16.031000 46 1070 XCSE 20241016 14:58:16.078000 10 1070 XCSE 20241016 14:58:17.464000 1 1070 XCSE 20241016 14:58:18.463000 1 1070 XCSE 20241016 14:58:19.260000 15 1069 XCSE 20241016 14:58:22.704000 26 1070 XCSE 20241016 14:58:41.548000 50 1070 XCSE 20241016 14:58:41.548000 12 1070 XCSE 20241016 14:58:41.548000 17 1070 XCSE 20241016 14:58:41.548000 26 1070 XCSE 20241016 14:58:43.539000 12 1070 XCSE 20241016 14:58:45.485000 10 1070 XCSE 20241016 14:58:55.960000 36 1069 XCSE 20241016 15:18:05.721000 8 1069 XCSE 20241016 15:18:05.721000 9 1069 XCSE 20241016 15:18:05.721000 9 1069 XCSE 20241016 15:18:05.721000 8 1069 XCSE 20241016 15:18:05.765000 31 1069 XCSE 20241016 15:20:43.844000 30 1069 XCSE 20241016 15:21:09.256000 22 1069 XCSE 20241016 15:21:09.256000 7 1068 XCSE 20241016 15:21:51.205000 67 1069 XCSE 20241016 15:48:02.649000 25 1068 XCSE 20241016 15:48:50.486000 7 1068 XCSE 20241016 15:49:04.445000 33 1068 XCSE 20241016 15:49:21.205000 4 1068 XCSE 20241016 15:49:21.205000 16 1068 XCSE 20241016 15:49:21.205000 7 1068 XCSE 20241016 15:49:21.205000 28 1067 XCSE 20241016 15:49:24.120000 9 1067 XCSE 20241016 15:49:26.509000 6 1067 XCSE 20241016 15:49:36.157000 22 1067 XCSE 20241016 15:51:06.110000 36 1067 XCSE 20241016 15:51:06.110000 1 1067 XCSE 20241016 15:51:06.131000 7 1067 XCSE 20241016 15:51:06.135000 1 1067 XCSE 20241016 15:51:06.156000 63 1067 XCSE 20241016 15:51:06.161000 49 1069 XCSE 20241016 15:56:19.009000 1 1069 XCSE 20241016 15:56:19.107000 11 1069 XCSE 20241016 15:56:22.668000 7 1069 XCSE 20241016 15:56:22.687000 7 1069 XCSE 20241016 15:56:22.707000 2 1069 XCSE 20241016 15:56:26.320000 7 1070 XCSE 20241016 16:06:04.237000 7 1070 XCSE 20241016 16:06:21.109000 52 1069 XCSE 20241016 16:09:56.190000 36 1069 XCSE 20241016 16:09:56.249000 6 1068 XCSE 20241016 16:13:26.244000 26 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 9 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 8 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 6 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 9 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 8 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 8 1068 XCSE 20241016 16:20:21.208000 50 1068 XCSE 20241016 16:20:21.224000 1 1068 XCSE 20241016 16:20:21.648000 33 1067 XCSE 20241016 16:21:03.765000 33 1067 XCSE 20241016 16:21:03.765000 8 1066 XCSE 20241016 16:23:22.182000 31 1066 XCSE 20241016 16:24:32.147000 11 1066 XCSE 20241016 16:24:34.697000 27 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 7 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 13 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 7 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 30 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 21 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 2 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 28 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 2 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 1 1067 XCSE 20241016 16:37:51.548768 30 1067 XCSE 20241016 16:37:51.569295 9 1067 XCSE 20241016 16:37:51.570686 22 1067 XCSE 20241016 16:37:51.575097 3 1067 XCSE 20241016 16:37:51.575132 12 1067 XCSE 20241016 16:38:00.364471 160 1067 XCSE 20241016 16:38:00.364480 100 1067 XCSE 20241016 16:38:00.379630 20 1067 XCSE 20241016 16:38:00.405040 22 1067 XCSE 20241016 16:38:00.795923 3 1067 XCSE 20241016 16:38:00.994419 20 1067 XCSE 20241016 16:38:04.616074 32 1067 XCSE 20241016 16:38:17.444080 383 1067 XCSE 20241016 16:38:17.444097 272 1067 XCSE 20241016 16:38:17.444116 35 1083 XCSE 20241017 9:12:48.804000 7 1083 XCSE 20241017 9:12:48.827000 3 1085 XCSE 20241017 9:12:50.241000 6 1085 XCSE 20241017 9:12:50.241000 35 1083 XCSE 20241017 9:14:50.878000 6 1087 XCSE 20241017 9:16:04.668000 7 1087 XCSE 20241017 9:16:52.198000 1 1087 XCSE 20241017 9:16:52.198000 6 1087 XCSE 20241017 9:17:46.658000 2 1087 XCSE 20241017 9:17:46.658000 5 1087 XCSE 20241017 9:18:48.658000 3 1087 XCSE 20241017 9:18:48.658000 4 1087 XCSE 20241017 9:19:43.658000 4 1087 XCSE 20241017 9:19:43.658000 7 1087 XCSE 20241017 9:20:45.765000 6 1087 XCSE 20241017 9:21:33.014000 2 1087 XCSE 20241017 9:21:33.014000 34 1086 XCSE 20241017 9:30:20.321000 18 1085 XCSE 20241017 9:31:16.107000 3 1085 XCSE 20241017 9:31:16.112000 25 1085 XCSE 20241017 9:36:20.152000 9 1085 XCSE 20241017 9:36:21.366000 80 1086 XCSE 20241017 9:41:12.066000 17 1085 XCSE 20241017 9:48:59.765000 14 1087 XCSE 20241017 9:49:04.267000 6 1087 XCSE 20241017 9:49:04.267000 6 1087 XCSE 20241017 9:49:04.267000 22 1087 XCSE 20241017 9:49:04.267000 18 1086 XCSE 20241017 9:54:54.419000 17 1085 XCSE 20241017 9:56:02.144000 12 1085 XCSE 20241017 9:59:24.111000 5 1085 XCSE 20241017 9:59:24.111000 20 1086 XCSE 20241017 10:10:38.585000 3 1087 XCSE 20241017 10:10:46.583000 7 1087 XCSE 20241017 10:10:46.583000 25 1087 XCSE 20241017 10:10:46.583000 37 1087 XCSE 20241017 10:10:46.583000 8 1087 XCSE 20241017 10:11:10.163000 5 1087 XCSE 20241017 10:11:38.587000 3 1087 XCSE 20241017 10:11:38.587000 8 1089 XCSE 20241017 10:12:09.464000 8 1089 XCSE 20241017 10:12:46.657000 8 1091 XCSE 20241017 10:13:08.658000 6 1090 XCSE 20241017 10:13:26.623000 2 1090 XCSE 20241017 10:13:26.623000 5 1090 XCSE 20241017 10:13:45.658000 3 1090 XCSE 20241017 10:13:45.658000 8 1090 XCSE 20241017 10:14:36.658000 8 1094 XCSE 20241017 10:15:40.317000 17 1092 XCSE 20241017 10:15:48.575000 17 1091 XCSE 20241017 10:16:01.334000 17 1090 XCSE 20241017 10:16:50.712000 20 1090 XCSE 20241017 10:18:18.104000 6 1090 XCSE 20241017 10:20:44.700000 8 1090 XCSE 20241017 10:20:44.700000 3 1090 XCSE 20241017 10:20:44.700000 9 1089 XCSE 20241017 10:22:37.721000 9 1089 XCSE 20241017 10:22:37.741000 9 1088 XCSE 20241017 10:22:37.760000 9 1088 XCSE 20241017 10:22:37.780000 9 1088 XCSE 20241017 10:22:37.820000 9 1089 XCSE 20241017 10:25:22.952000 9 1087 XCSE 20241017 10:25:23.088000 1 1086 XCSE 20241017 10:25:23.220000 9 1087 XCSE 20241017 10:29:23.308000 8 1090 XCSE 20241017 10:31:00.815000 17 1089 XCSE 20241017 10:31:53.575000 9 1088 XCSE 20241017 10:34:34.292000 9 1087 XCSE 20241017 10:34:42.368000 21 1088 XCSE 20241017 10:43:30.513000 14 1088 XCSE 20241017 10:43:30.513000 9 1088 XCSE 20241017 11:07:53.525000 30 1088 XCSE 20241017 11:07:53.531000 18 1088 XCSE 20241017 11:07:55.632000 18 1088 XCSE 20241017 11:07:55.637000 6 1088 XCSE 20241017 11:07:55.650000 7 1088 XCSE 20241017 11:07:55.655000 18 1088 XCSE 20241017 11:07:55.683000 26 1088 XCSE 20241017 11:20:18.654000 12 1088 XCSE 20241017 11:22:11.269000 14 1088 XCSE 20241017 11:22:11.269000 17 1088 XCSE 20241017 11:22:11.279000 17 1088 XCSE 20241017 11:22:13.327000 25 1087 XCSE 20241017 11:26:09.099000 87 1087 XCSE 20241017 11:26:09.120000 4 1088 XCSE 20241017 11:26:22.658000 4 1088 XCSE 20241017 11:26:22.658000 25 1086 XCSE 20241017 11:26:26.073000 25 1085 XCSE 20241017 11:26:27.009000 8 1087 XCSE 20241017 11:28:15.657000 28 1089 XCSE 20241017 11:31:08.698000 26 1088 XCSE 20241017 11:31:08.713000 35 1087 XCSE 20241017 11:53:44.300000 9 1087 XCSE 20241017 11:53:44.300000 45 1087 XCSE 20241017 11:53:44.309000 33 1086 XCSE 20241017 11:54:21.506000 34 1087 XCSE 20241017 11:56:20.131000 13 1089 XCSE 20241017 12:00:29.305000 8 1089 XCSE 20241017 12:00:51.658000 26 1088 XCSE 20241017 12:00:51.695000 4 1090 XCSE 20241017 12:05:33.358000 8 1090 XCSE 20241017 12:05:33.358000 5 1090 XCSE 20241017 12:05:33.358000 1 1090 XCSE 20241017 12:06:09.787000 7 1090 XCSE 20241017 12:06:09.787000 27 1089 XCSE 20241017 12:06:29.053000 8 1089 XCSE 20241017 12:10:55.659000 17 1088 XCSE 20241017 12:12:35.554000 7 1090 XCSE 20241017 12:16:14.632000 1 1090 XCSE 20241017 12:16:14.632000 6 1090 XCSE 20241017 12:16:40.658000 2 1090 XCSE 20241017 12:16:40.658000 19 1089 XCSE 20241017 12:17:06.006000 7 1089 XCSE 20241017 12:17:06.006000 7 1090 XCSE 20241017 12:23:25.659000 1 1090 XCSE 20241017 12:23:25.659000 5 1090 XCSE 20241017 12:24:09.658000 3 1090 XCSE 20241017 12:24:09.658000 4 1090 XCSE 20241017 12:25:39.658000 4 1090 XCSE 20241017 12:25:39.658000 3 1090 XCSE 20241017 12:27:28.658000 5 1090 XCSE 20241017 12:27:28.658000 1 1090 XCSE 20241017 12:29:16.658000 6 1090 XCSE 20241017 12:29:16.658000 33 1088 XCSE 20241017 12:36:28.104000 8 1088 XCSE 20241017 12:36:28.105000 8 1089 XCSE 20241017 12:36:57.658000 41 1087 XCSE 20241017 12:36:57.822000 8 1086 XCSE 20241017 12:37:02.948000 44 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 9 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 9 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 9 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 8 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 9 1086 XCSE 20241017 12:45:07.037000 25 1085 XCSE 20241017 12:52:41.834000 8 1087 XCSE 20241017 12:53:08.253000 5 1087 XCSE 20241017 12:53:18.657000 3 1087 XCSE 20241017 12:53:18.657000 4 1087 XCSE 20241017 12:53:29.154000 4 1087 XCSE 20241017 12:53:29.154000 8 1087 XCSE 20241017 12:53:39.657000 35 1087 XCSE 20241017 12:53:44.362000 8 1087 XCSE 20241017 13:00:45.042000 34 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 8 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 8 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 9 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 8 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 8 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 9 1086 XCSE 20241017 13:22:03.172000 8 1086 XCSE 20241017 13:24:55.115000 4 1086 XCSE 20241017 13:24:55.115000 4 1086 XCSE 20241017 13:25:00.917000 17 1086 XCSE 20241017 13:25:00.917000 26 1086 XCSE 20241017 13:25:00.917000 1 1086 XCSE 20241017 13:25:00.917000 11 1086 XCSE 20241017 13:25:00.917000 1 1086 XCSE 20241017 13:25:17.658000 1 1086 XCSE 20241017 13:25:17.658000 6 1086 XCSE 20241017 13:25:17.658000 8 1086 XCSE 20241017 13:25:32.658000 8 1086 XCSE 20241017 13:25:47.658000 5 1087 XCSE 20241017 13:25:56.323000 3 1087 XCSE 20241017 13:25:56.323000 4 1087 XCSE 20241017 13:26:07.657000 4 1087 XCSE 20241017 13:26:07.657000 2 1087 XCSE 20241017 13:26:19.659000 6 1087 XCSE 20241017 13:26:19.659000 8 1087 XCSE 20241017 13:26:31.658000 8 1087 XCSE 20241017 13:26:42.657000 8 1087 XCSE 20241017 13:27:15.658000 3 1087 XCSE 20241017 13:29:07.658000 5 1087 XCSE 20241017 13:29:07.658000 9 1086 XCSE 20241017 13:30:44.028000 6 1086 XCSE 20241017 13:38:08.038000 6 1086 XCSE 20241017 13:38:08.057000 6 1086 XCSE 20241017 13:38:08.075000 6 1086 XCSE 20241017 13:39:39.657000 1 1086 XCSE 20241017 13:39:39.657000 1 1086 XCSE 20241017 13:39:39.657000 17 1085 XCSE 20241017 13:40:30.958000 21 1084 XCSE 20241017 13:41:51.040000 6 1084 XCSE 20241017 13:41:51.040000 9 1084 XCSE 20241017 13:41:51.040000 33 1083 XCSE 20241017 13:49:45.114000 8 1083 XCSE 20241017 13:49:45.114000 1 1085 XCSE 20241017 13:54:42.151000 7 1085 XCSE 20241017 13:54:42.151000 8 1085 XCSE 20241017 13:56:35.658000 8 1085 XCSE 20241017 13:58:39.658000 3 1085 XCSE 20241017 14:00:44.658000 5 1085 XCSE 20241017 14:00:44.658000 8 1085 XCSE 20241017 14:02:40.447000 1 1085 XCSE 20241017 14:04:23.038000 7 1085 XCSE 20241017 14:04:23.038000 6 1085 XCSE 20241017 14:06:04.658000 2 1085 XCSE 20241017 14:06:04.658000 1 1084 XCSE 20241017 14:07:27.658000 1 1084 XCSE 20241017 14:07:27.658000 6 1084 XCSE 20241017 14:07:27.658000 1 1084 XCSE 20241017 14:08:26.660000 7 1084 XCSE 20241017 14:08:26.660000 8 1084 XCSE 20241017 14:10:08.657000 8 1084 XCSE 20241017 14:11:51.659000 8 1084 XCSE 20241017 14:13:40.878000 8 1084 XCSE 20241017 14:15:01.658000 25 1084 XCSE 20241017 14:15:01.704000 32 1085 XCSE 20241017 14:23:42.699000 9 1084 XCSE 20241017 14:23:46.266000 60 1084 XCSE 20241017 14:23:46.266000 58 1083 XCSE 20241017 14:26:38.400000 59 1082 XCSE 20241017 14:26:38.522000 6 1081 XCSE 20241017 14:34:35.117000 5 1081 XCSE 20241017 14:47:42.819000 13 1081 XCSE 20241017 14:48:47.511000 2 1081 XCSE 20241017 14:48:47.563000 6 1081 XCSE 20241017 14:49:24.203000 2 1081 XCSE 20241017 14:49:24.203000 3 1081 XCSE 20241017 14:50:24.202000 5 1081 XCSE 20241017 14:50:24.202000 2 1083 XCSE 20241017 14:50:37.332000 2 1083 XCSE 20241017 14:50:37.353000 7 1083 XCSE 20241017 14:50:39.065000 14 1084 XCSE 20241017 14:50:46.112000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:46.112000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:46.112000 24 1084 XCSE 20241017 14:50:46.112000 5 1084 XCSE 20241017 14:50:46.112000 1 1084 XCSE 20241017 14:50:46.133000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:46.134000 6 1084 XCSE 20241017 14:50:46.312000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:50.291000 10 1084 XCSE 20241017 14:50:50.291000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:50.309000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:50.314000 7 1084 XCSE 20241017 14:50:53.576000 41 1083 XCSE 20241017 14:52:01.658000 40 1083 XCSE 20241017 14:52:01.674000 71 1083 XCSE 20241017 14:52:01.691000 43 1082 XCSE 20241017 14:52:01.693000 3 1083 XCSE 20241017 14:52:39.657000 6 1083 XCSE 20241017 14:52:41.722000 2 1083 XCSE 20241017 14:52:41.722000 5 1083 XCSE 20241017 14:52:47.401000 7 1083 XCSE 20241017 14:53:12.676000 6 1083 XCSE 20241017 14:53:13.576000 6 1083 XCSE 20241017 14:53:14.744000 6 1083 XCSE 20241017 14:53:24.201000 7 1083 XCSE 20241017 14:54:24.201000 9 1083 XCSE 20241017 14:56:07.911000 6 1084 XCSE 20241017 15:05:06.677000 39 1085 XCSE 20241017 15:10:13.480000 7 1085 XCSE 20241017 15:10:13.480000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:23.658000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:28.480000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:34.808000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:41.402000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:46.660000 7 1085 XCSE 20241017 15:10:51.658000 1 1085 XCSE 20241017 15:10:51.658000 8 1085 XCSE 20241017 15:10:56.658000 8 1085 XCSE 20241017 15:11:01.662000 9 1085 XCSE 20241017 15:11:05.658000 9 1085 XCSE 20241017 15:11:09.658000 9 1085 XCSE 20241017 15:11:13.569000 9 1085 XCSE 20241017 15:11:17.658000 10 1085 XCSE 20241017 15:11:21.658000 9 1085 XCSE 20241017 15:11:25.658000 41 1087 XCSE 20241017 15:11:28.220000 33 1086 XCSE 20241017 15:12:37.044000 8 1086 XCSE 20241017 15:12:37.044000 7 1087 XCSE 20241017 15:15:57.266000 6 1087 XCSE 20241017 15:15:57.275000 6 1087 XCSE 20241017 15:15:57.288000 42 1087 XCSE 20241017 15:16:03.261000 42 1087 XCSE 20241017 15:16:08.016000 41 1086 XCSE 20241017 15:18:01.958000 6 1087 XCSE 20241017 15:22:27.398000 50 1087 XCSE 20241017 15:22:27.435000 1 1088 XCSE 20241017 15:22:56.657000 7 1088 XCSE 20241017 15:22:56.657000 6 1088 XCSE 20241017 15:23:07.658000 2 1088 XCSE 20241017 15:23:07.658000 15 1088 XCSE 20241017 15:28:59.728000 7 1088 XCSE 20241017 15:28:59.745000 7 1088 XCSE 20241017 15:29:31.743000 1 1088 XCSE 20241017 15:29:31.743000 26 1087 XCSE 20241017 15:30:19.910000 18 1086 XCSE 20241017 15:36:12.756000 9 1086 XCSE 20241017 15:36:12.756000 8 1086 XCSE 20241017 15:36:12.756000 42 1086 XCSE 20241017 15:43:09.989000 7 1086 XCSE 20241017 15:49:43.222000 7 1086 XCSE 20241017 15:49:43.236000 6 1086 XCSE 20241017 15:49:43.245000 8 1086 XCSE 20241017 15:49:43.259000 4 1088 XCSE 20241017 15:54:50.891000 14 1088 XCSE 20241017 15:54:50.891000 1 1088 XCSE 20241017 15:54:50.891000 7 1088 XCSE 20241017 15:54:50.970000 7 1088 XCSE 20241017 15:54:50.989000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:51.000000 7 1088 XCSE 20241017 15:54:51.454000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:52.118000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:54.281000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:54.304000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:54.677000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:56.674000 6 1088 XCSE 20241017 15:54:57.064000 7 1088 XCSE 20241017 15:54:59.796000 7 1088 XCSE 20241017 15:55:21.150000 6 1088 XCSE 20241017 15:55:42.122000 7 1088 XCSE 20241017 15:55:59.812000 7 1088 XCSE 20241017 15:56:09.677000 6 1088 XCSE 20241017 15:56:23.423000 7 1088 XCSE 20241017 15:56:23.575000 6 1088 XCSE 20241017 15:56:23.599000 7 1088 XCSE 20241017 15:56:24.424000 16 1087 XCSE 20241017 15:56:54.560000 19 1087 XCSE 20241017 15:56:54.560000 8 1087 XCSE 20241017 16:00:23.467000 26 1086 XCSE 20241017 16:02:50.260000 8 1086 XCSE 20241017 16:02:50.260000 9 1086 XCSE 20241017 16:02:50.260000 33 1085 XCSE 20241017 16:03:21.026000 33 1084 XCSE 20241017 16:07:28.344000 8 1084 XCSE 20241017 16:07:28.344000 8 1084 XCSE 20241017 16:07:28.344000 8 1084 XCSE 20241017 16:07:28.344000 42 1084 XCSE 20241017 16:07:28.368000 9 1084 XCSE 20241017 16:07:28.488000 9 1084 XCSE 20241017 16:07:37.575000 4 1086 XCSE 20241017 16:08:24.659000 5 1086 XCSE 20241017 16:08:24.659000 9 1086 XCSE 20241017 16:08:28.615000 10 1086 XCSE 20241017 16:08:33.484000 6 1086 XCSE 20241017 16:09:09.464000 2 1086 XCSE 20241017 16:09:09.464000 9 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 8 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 9 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 8 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 9 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 8 1084 XCSE 20241017 16:11:02.736000 26 1083 XCSE 20241017 16:11:03.183000 9 1083 XCSE 20241017 16:11:25.130000 8 1083 XCSE 20241017 16:11:25.149000 1 1083 XCSE 20241017 16:11:25.149000 9 1083 XCSE 20241017 16:12:02.109000 4 1082 XCSE 20241017 16:14:13.460000 20 1083 XCSE 20241017 16:21:47.433000 52 1082 XCSE 20241017 16:24:15.792000 9 1082 XCSE 20241017 16:24:15.792000 17 1081 XCSE 20241017 16:28:05.896000 45 1080 XCSE 20241017 16:29:04.171000 20 1081 XCSE 20241017 16:33:16.868306 161 1081 XCSE 20241017 16:33:16.868328 8 1091 XCSE 20241018 9:06:19.246000 8 1091 XCSE 20241018 9:07:18.253000 4 1091 XCSE 20241018 9:08:17.363000 12 1091 XCSE 20241018 9:10:37.031000 12 1091 XCSE 20241018 9:10:37.061000 25 1088 XCSE 20241018 9:15:09.475000 1 1090 XCSE 20241018 9:15:09.561000 4 1091 XCSE 20241018 9:21:35.186000 17 1095 XCSE 20241018 9:25:13.697000 17 1095 XCSE 20241018 9:25:13.707000 3 1095 XCSE 20241018 9:25:13.718000 35 1092 XCSE 20241018 9:26:04.510000 18 1089 XCSE 20241018 9:27:33.009000 8 1089 XCSE 20241018 9:27:33.009000 14 1090 XCSE 20241018 9:28:33.386000 7 1090 XCSE 20241018 9:28:33.386000 4 1090 XCSE 20241018 9:29:27.826000 33 1090 XCSE 20241018 9:31:15.348000 8 1092 XCSE 20241018 9:33:34.199000 4 1092 XCSE 20241018 9:34:35.195000 4 1092 XCSE 20241018 9:34:35.195000 8 1092 XCSE 20241018 9:35:30.195000 8 1092 XCSE 20241018 9:36:32.195000 8 1092 XCSE 20241018 9:37:27.195000 3 1092 XCSE 20241018 9:38:22.194000 1 1092 XCSE 20241018 9:38:22.194000 4 1092 XCSE 20241018 9:38:22.194000 5 1092 XCSE 20241018 9:39:24.194000 3 1092 XCSE 20241018 9:39:24.194000 8 1092 XCSE 20241018 9:40:20.117000 8 1092 XCSE 20241018 9:41:22.195000 15 1092 XCSE 20241018 9:43:15.575000 12 1092 XCSE 20241018 9:45:28.917000 5 1092 XCSE 20241018 9:45:28.917000 11 1092 XCSE 20241018 9:48:57.819000 1 1092 XCSE 20241018 9:49:40.324000 18 1090 XCSE 20241018 9:50:28.277000 17 1089 XCSE 20241018 9:53:32.990000 8 1089 XCSE 20241018 9:53:32.990000 10 1092 XCSE 20241018 9:53:59.372000 1 1092 XCSE 20241018 9:54:48.194000 7 1092 XCSE 20241018 9:54:48.194000 8 1092 XCSE 20241018 9:55:56.195000 17 1091 XCSE 20241018 9:58:36.562000 8 1091 XCSE 20241018 9:58:36.562000 19 1092 XCSE 20241018 9:58:36.563000 17 1090 XCSE 20241018 9:58:36.596000 17 1089 XCSE 20241018 10:00:34.860000 9 1089 XCSE 20241018 10:00:34.860000 27 1088 XCSE 20241018 10:01:35.910000 27 1087 XCSE 20241018 10:01:35.938000 17 1088 XCSE 20241018 10:02:49.075000 9 1087 XCSE 20241018 10:05:27.669000 9 1085 XCSE 20241018 10:07:04.921000 9 1084 XCSE 20241018 10:07:13.474000 19 1087 XCSE 20241018 10:13:58.767000 16 1087 XCSE 20241018 10:13:58.767000 6 1086 XCSE 20241018 10:14:16.330000 16 1086 XCSE 20241018 10:14:17.549000 9 1086 XCSE 20241018 10:15:33.397000 7 1086 XCSE 20241018 10:15:33.397000 1 1086 XCSE 20241018 10:15:33.397000 17 1088 XCSE 20241018 10:23:15.250000 17 1088 XCSE 20241018 10:23:19.602000 9 1087 XCSE 20241018 10:25:08.791000 9 1086 XCSE 20241018 10:35:55.816000 9 1086 XCSE 20241018 10:35:55.816000 8 1086 XCSE 20241018 10:35:55.816000 9 1086 XCSE 20241018 10:35:55.816000 20 1085 XCSE 20241018 10:39:05.875000 6 1085 XCSE 20241018 10:39:05.877000 9 1085 XCSE 20241018 10:39:05.877000 10 1085 XCSE 20241018 10:39:05.877000 8 1086 XCSE 20241018 10:46:24.749000 8 1086 XCSE 20241018 10:47:47.198000 17 1084 XCSE 20241018 10:48:25.606000 18 1085 XCSE 20241018 10:51:53.786000 28 1087 XCSE 20241018 11:04:10.925000 14 1087 XCSE 20241018 11:04:10.972000 14 1087 XCSE 20241018 11:04:10.980000 5 1088 XCSE 20241018 11:04:16.152000 15 1088 XCSE 20241018 11:04:16.152000 8 1088 XCSE 20241018 11:09:58.052000 9 1088 XCSE 20241018 11:09:58.057000 14 1089 XCSE 20241018 11:12:27.626000 4 1088 XCSE 20241018 11:13:01.245000 21 1088 XCSE 20241018 11:14:35.432000 4 1088 XCSE 20241018 11:14:35.432000 19 1088 XCSE 20241018 11:14:37.530000 7 1088 XCSE 20241018 11:14:38.748000 1 1088 XCSE 20241018 11:14:38.748000 41 1087 XCSE 20241018 11:44:27.628000 43 1087 XCSE 20241018 11:44:27.637000 34 1087 XCSE 20241018 11:44:27.669000 17 1087 XCSE 20241018 11:44:27.678000 9 1088 XCSE 20241018 11:44:34.511000 8 1088 XCSE 20241018 11:44:34.511000 24 1088 XCSE 20241018 11:44:34.511000 7 1088 XCSE 20241018 11:44:50.195000 1 1088 XCSE 20241018 11:44:50.195000 14 1089 XCSE 20241018 11:48:07.753000 7 1089 XCSE 20241018 11:48:07.753000 8 1089 XCSE 20241018 11:48:07.753000 16 1089 XCSE 20241018 11:48:07.753000 8 1089 XCSE 20241018 11:48:54.212000 8 1089 XCSE 20241018 11:49:56.192000 8 1091 XCSE 20241018 11:50:33.194000 8 1091 XCSE 20241018 11:50:57.849000 5 1091 XCSE 20241018 11:51:31.194000 3 1091 XCSE 20241018 11:51:31.194000 2 1091 XCSE 20241018 11:52:23.195000 6 1091 XCSE 20241018 11:52:23.195000 8 1091 XCSE 20241018 11:53:17.025000 35 1089 XCSE 20241018 11:53:58.535000 8 1089 XCSE 20241018 11:53:58.535000 9 1089 XCSE 20241018 11:53:58.535000 51 1088 XCSE 20241018 11:53:58.587000 43 1088 XCSE 20241018 11:54:28.529000 34 1089 XCSE 20241018 11:55:59.566000 34 1089 XCSE 20241018 11:55:59.584000 16 1089 XCSE 20241018 11:56:14.318000 10 1089 XCSE 20241018 11:56:14.318000 25 1089 XCSE 20241018 11:56:14.337000 25 1089 XCSE 20241018 11:56:32.613000 9 1089 XCSE 20241018 11:56:32.616000 9 1088 XCSE 20241018 11:58:10.016000 8 1088 XCSE 20241018 11:58:10.016000 9 1088 XCSE 20241018 11:58:15.427000 9 1088 XCSE 20241018 11:59:44.657000 9 1088 XCSE 20241018 11:59:59.653000 9 1086 XCSE 20241018 12:09:05.161000 9 1086 XCSE 20241018 12:09:05.161000 8 1086 XCSE 20241018 12:09:05.161000 11 1085 XCSE 20241018 12:09:42.111000 29 1085 XCSE 20241018 12:40:10.101000 8 1086 XCSE 20241018 12:51:54.195000 8 1086 XCSE 20241018 12:52:42.932000 8 1086 XCSE 20241018 12:53:24.261000 8 1086 XCSE 20241018 12:54:10.196000 25 1086 XCSE 20241018 12:55:09.398000 8 1087 XCSE 20241018 13:07:56.062000 7 1087 XCSE 20241018 13:07:56.077000 9 1087 XCSE 20241018 13:08:46.299000 10 1086 XCSE 20241018 13:08:52.278000 7 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 8 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 8 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 4 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 4 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 2 1086 XCSE 20241018 13:09:32.355000 17 1085 XCSE 20241018 13:38:13.099000 7 1089 XCSE 20241018 13:53:50.023000 9 1089 XCSE 20241018 13:53:50.023000 9 1089 XCSE 20241018 13:53:50.023000 7 1089 XCSE 20241018 13:53:50.023000 3 1089 XCSE 20241018 13:53:50.023000 12 1088 XCSE 20241018 13:53:58.904000 38 1088 XCSE 20241018 13:53:58.904000 29 1088 XCSE 20241018 13:53:58.911000 17 1088 XCSE 20241018 13:54:03.773000 21 1088 XCSE 20241018 13:54:03.773000 17 1088 XCSE 20241018 13:54:03.794000 21 1088 XCSE 20241018 13:54:03.794000 17 1088 XCSE 20241018 13:54:03.844000 21 1088 XCSE 20241018 13:54:03.844000 53 1087 XCSE 20241018 13:54:07.908000 8 1087 XCSE 20241018 13:54:13.194000 4 1088 XCSE 20241018 14:00:10.596000 57 1088 XCSE 20241018 14:00:10.596000 34 1088 XCSE 20241018 14:00:10.596000 7 1088 XCSE 20241018 14:00:10.596000 5 1088 XCSE 20241018 14:00:10.596000 9 1087 XCSE 20241018 14:00:10.617000 41 1087 XCSE 20241018 14:00:10.617000 8 1087 XCSE 20241018 14:00:10.636000 35 1087 XCSE 20241018 14:00:10.636000 43 1087 XCSE 20241018 14:00:10.639000 35 1086 XCSE 20241018 14:05:47.052000 8 1086 XCSE 20241018 14:05:47.052000 33 1085 XCSE 20241018 14:05:47.266000 8 1086 XCSE 20241018 14:17:27.527000 8 1086 XCSE 20241018 14:17:36.194000 7 1086 XCSE 20241018 14:17:45.194000 1 1086 XCSE 20241018 14:17:45.194000 6 1086 XCSE 20241018 14:17:56.268000 2 1086 XCSE 20241018 14:17:56.268000 41 1085 XCSE 20241018 14:18:20.000000 41 1084 XCSE 20241018 14:19:58.906000 44 1083 XCSE 20241018 14:20:10.218000 41 1084 XCSE 20241018 14:25:40.894000 44 1083 XCSE 20241018 14:27:10.760000 9 1083 XCSE 20241018 14:27:10.760000 44 1082 XCSE 20241018 14:27:10.958000 35 1082 XCSE 20241018 14:35:50.641000 9 1082 XCSE 20241018 14:35:50.641000 8 1082 XCSE 20241018 14:35:50.641000 8 1081 XCSE 20241018 14:39:55.194000 19 1081 XCSE 20241018 14:39:55.225000 39 1081 XCSE 20241018 14:39:56.573000 8 1081 XCSE 20241018 14:40:40.196000 10 1081 XCSE 20241018 14:40:46.195000 8 1081 XCSE 20241018 14:40:51.194000 4 1081 XCSE 20241018 14:41:00.195000 3 1081 XCSE 20241018 14:41:00.195000 1 1081 XCSE 20241018 14:41:00.195000 2 1081 XCSE 20241018 14:41:31.064000 6 1081 XCSE 20241018 14:41:31.064000 8 1081 XCSE 20241018 14:42:28.196000 25 1080 XCSE 20241018 14:51:01.533000 8 1080 XCSE 20241018 14:51:01.557000 8 1080 XCSE 20241018 14:51:16.195000 1 1080 XCSE 20241018 14:51:33.195000 7 1080 XCSE 20241018 14:51:33.195000 26 1079 XCSE 20241018 14:51:50.681000 8 1079 XCSE 20241018 14:51:50.681000 79 1079 XCSE 20241018 15:02:49.586000 1 1078 XCSE 20241018 15:13:38.844000 20 1078 XCSE 20241018 15:18:04.826000 40 1078 XCSE 20241018 15:18:04.826000 32 1078 XCSE 20241018 15:25:37.514000 38 1078 XCSE 20241018 15:25:37.514000 8 1078 XCSE 20241018 15:25:37.514000 8 1078 XCSE 20241018 15:25:37.600000 77 1077 XCSE 20241018 15:25:38.756000 7 1078 XCSE 20241018 15:25:38.756000 6 1078 XCSE 20241018 15:25:38.756000 4 1076 XCSE 20241018 15:25:51.037000 9 1076 XCSE 20241018 15:25:55.505000 12 1077 XCSE 20241018 15:29:22.767000 37 1077 XCSE 20241018 15:29:22.767000 51 1077 XCSE 20241018 15:34:43.708000 27 1077 XCSE 20241018 15:34:43.708000 8 1077 XCSE 20241018 15:35:29.195000 20 1077 XCSE 20241018 15:38:32.229000 20 1077 XCSE 20241018 15:38:32.229000 1 1077 XCSE 20241018 15:38:32.229000 24 1077 XCSE 20241018 15:38:32.252000 8 1077 XCSE 20241018 15:38:56.833000 8 1077 XCSE 20241018 15:39:17.198000 5 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 3 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 7 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 9 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 8 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 8 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 21 1078 XCSE 20241018 15:47:23.885000 8 1078 XCSE 20241018 15:48:01.196000 8 1078 XCSE 20241018 15:48:32.196000 6 1078 XCSE 20241018 15:50:16.694000 2 1078 XCSE 20241018 15:50:16.694000 8 1078 XCSE 20241018 15:52:01.194000 8 1077 XCSE 20241018 15:53:17.921000 8 1077 XCSE 20241018 15:54:09.195000 8 1077 XCSE 20241018 15:57:03.196000 7 1077 XCSE 20241018 15:58:29.197000 1 1077 XCSE 20241018 15:58:29.197000 8 1077 XCSE 20241018 16:00:11.715000 8 1077 XCSE 20241018 16:00:27.195000 8 1077 XCSE 20241018 16:00:42.713000 8 1077 XCSE 20241018 16:00:57.196000 35 1076 XCSE 20241018 16:01:05.834000 9 1076 XCSE 20241018 16:01:05.834000 8 1076 XCSE 20241018 16:01:05.834000 9 1076 XCSE 20241018 16:01:05.834000 9 1076 XCSE 20241018 16:01:05.834000 29 1076 XCSE 20241018 16:01:34.573000 6 1076 XCSE 20241018 16:01:36.092000 8 1076 XCSE 20241018 16:02:21.011000 8 1076 XCSE 20241018 16:02:26.537000 8 1076 XCSE 20241018 16:02:34.195000 14 1076 XCSE 20241018 16:03:06.683000 9 1076 XCSE 20241018 16:03:26.195000 6 1076 XCSE 20241018 16:04:31.858000 6 1075 XCSE 20241018 16:09:45.745000 28 1075 XCSE 20241018 16:09:45.745000 3 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 26 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 9 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 8 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 56 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 6 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 1 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 9 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 5 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 2 1076 XCSE 20241018 16:24:59.345000 6 1075 XCSE 20241018 16:25:00.028000 20 1075 XCSE 20241018 16:25:00.029000 8 1075 XCSE 20241018 16:25:37.196000 8 1075 XCSE 20241018 16:25:43.194000 8 1075 XCSE 20241018 16:25:50.195000 8 1075 XCSE 20241018 16:25:56.194000 8 1075 XCSE 20241018 16:26:07.198000 58 1075 XCSE 20241018 16:26:17.348000 8 1075 XCSE 20241018 16:26:17.348000 7 1075 XCSE 20241018 16:27:15.201000 11 1076 XCSE 20241018 16:31:16.910168 80 1076 XCSE 20241018 16:31:16.910174 148 1076 XCSE 20241018 16:31:16.910187 2 1076 XCSE 20241018 16:31:16.910189

