Boskalis voltooit overname van Smit Lamnalco

Papendrecht, 21 oktober 2024

Koninklijke Boskalis B.V. (Boskalis) maakt bekend dat de overname van Smit Lamnalco is afgerond. Boskalis is sinds 1963 voor 50% aandeelhouder van Smit Lamnalco en verwerft met deze transactie alle resterende aandelen. Smit Lamnalco levert terminaldiensten en had in 2023 een jaaromzet van circa USD 275 miljoen en een EBITDA van USD 100 miljoen.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en levert wereldwijd op diverse locaties terminaldiensten. Met een veelzijdige vloot van meer dan 500 schepen en vaartuigen en ruim 11.000 medewerkers is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

