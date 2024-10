Le KFSHRC ouvre la voie aux diagnostics et aux interventions chirurgicales mini-invasives alimentés par l’IA

RIYAD, Arabie saoudite, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) poursuit sa contribution envers l’avancement des soins de santé grâce à des progrès majeurs en matière de diagnostics et d’interventions chirurgicales mini-invasives alimentés par l’IA qui permettent de faire avancer la précision et les résultats tout en contribuant à l’innovation mondiale.

Au cœur de ces avancées se trouve le Centre for Healthcare Intelligence (CHI) du KFSHRC, qui a développé de nombreuses applications d’IA et des modèles prédictifs permettant d’améliorer les résultats cliniques et opérationnels. Il s’agit notamment de technologies d’imagerie basées sur l’IA qui améliorent considérablement la précision des diagnostics et le traitement de maladies graves telles que le cancer du sein et la fibrose pulmonaire, permettant une détection plus précoce et une prise de décision plus éclairée de la part des médecins.

Grâce à l’intégration de l’IA aux systèmes d’archivage et de communication d’images (Picture Archiving and Communication Systems, PACS), le KFSHRC simplifie les diagnostics en temps réel et la modélisation prédictive, ce qui permet d’adapter les programmes de traitement en prévoyant l’évolution de la maladie dans le cas de la fibrose pulmonaire. De même, dans le cas du cancer du sein, les modèles de risque basés sur l’IA minimisent la variabilité du diagnostic, garantissant aux patients des soins opportuns, précis et personnalisés. En outre, le CHI a mis au point des modèles prédictifs pour les greffes de moelle osseuse et l’insuffisance cardiaque, permettant l’identification précoce des patients à haut risque afin d’améliorer les résultats thérapeutiques et la gestion des ressources.

Dans le cadre d’une récente avancée, le KFSHRC a mené à bien une intervention chirurgicale mini-invasive salvatrice à l’aide de la technologie d’endoprothèse ramifiée pour réparer une rupture d’anévrisme aortique, la première intervention de ce type au Moyen-Orient. Grâce à l’imagerie 3D haute résolution et à la surveillance du flux sanguin en temps réel, cette procédure avancée a permis de réduire considérablement le temps de récupération. Elle a également permis de réduire les risques par rapport à une intervention chirurgicale traditionnelle, démontrant ainsi la précision des technologies médicales disponibles au KFSHRC.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

Interlocuteur auprès des médias :

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95b8ec80-2266-49fc-ac9e-3e6c0d8586d1