KFSHRC Lidera em Diagnósticos com IA e Cirurgias Minimamente Invasivas

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) dá continuidade à contribuição para o avanço da saúde com os avanços pioneiros de diagnósticos com IA e cirurgias minimamente invasivas, para aumento da precisão e dos resultados, contribuindo para a inovação global.

No centro desses avanços está o Centre for Healthcare Intelligence (CHI) da KFSHRC, que desenvolveu vários aplicativos de IA e modelos preditivos que aprimoram os resultados clínicos e operacionais. Isso inclui tecnologias de imagem baseadas em IA que aprimoram significativamente a precisão do diagnóstico e do tratamento de condições críticas, como câncer de mama e fibrose pulmonar, permitindo a detecção precoce e a tomada de decisões médicas mais confiantes.

Ao integrar a IA com os Sistemas de Comunicação e Arquivamento de Imagens (PACS), o KFSHRC facilita o diagnóstico em tempo real e a modelagem preditiva, permitindo planos de tratamento personalizados, prevendo a progressão da doença na fibrose pulmonar. Da mesma forma, no câncer de mama, os modelos de risco baseados em IA minimizam a variabilidade diagnóstica, garantindo que as pacientes recebam atendimento oportuno, preciso e personalizado. Além disso, o CHI desenvolveu modelos preditivos para transplantes de medula óssea e insuficiência cardíaca, permitindo a identificação precoce de pacientes de alto risco para a melhoria dos tratamentos e gestão de recursos.

Em um avanço recente, o KFSHRC realizou com sucesso uma cirurgia minimamente invasiva que salva vidas usando tecnologia de stent ramificado para reparar um aneurisma da aorta rompido, o primeiro procedimento desse tipo no Oriente Médio. Habilitado por imagens 3D de alta resolução e monitoramento do fluxo sanguíneo em tempo real, este procedimento avançado reduziu significativamente o tempo de recuperação. Ele também minimizou os riscos em comparação com a cirurgia tradicional, demonstrando a precisão das tecnologias médicas do KFSHRC.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

