BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024

BOLLORÉ
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024
|Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/10/2024
|FR0000039299
|6000
|5.8975
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/10/2024
|FR0000039299
|16525
|5.90
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/10/2024
|FR0000039299
|5000
|5.895
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|14/10/2024
|FR0000039299
|71211
|5.89786
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/10/2024
|FR0000039299
|1575
|5.90
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/10/2024
|FR0000039299
|2000
|5.90
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/10/2024
|FR0000039299
|1000
|5.90
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|15/10/2024
|FR0000039299
|123700
|5.88536
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/10/2024
|FR0000039299
|14772
|5.89157
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/10/2024
|FR0000039299
|51139
|5.88777
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/10/2024
|FR0000039299
|21310
|5.88915
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|16/10/2024
|FR0000039299
|161723
|5.88955
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|17/10/2024
|FR0000039299
|18000
|5.88667
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|17/10/2024
|FR0000039299
|109205
|5.89163
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|17/10/2024
|FR0000039299
|24000
|5.89002
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|17/10/2024
|FR0000039299
|253540
|5.89164
|XPAR
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|18/10/2024
|FR0000039299
|11100
|5.89631
|AQEU
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|18/10/2024
|FR0000039299
|59230
|5.89606
|CCXE
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|18/10/2024
|FR0000039299
|16000
|5.89531
|TQEX
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|18/10/2024
|FR0000039299
|121972
|5.89393
|XPAR
|Total
|1089002
|5.89148
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024
|Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant
|Nom du PSI
|Code Identifiant PSI
|Jour/Heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantite achetée
|Code identifiant Marché
|Numéro de référence de la transaction
|Objectif du rachat
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-18945b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|800
|XPAR
|1110262-19201b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|200
|XPAR
|1110262-19457b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-19713b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-20481b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|403
|XPAR
|1110262-20737b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|597
|XPAR
|1110262-20993b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|806
|XPAR
|1110262-21249b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|194
|XPAR
|1110262-21505b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-21761b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-22017b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|209
|XPAR
|1110262-22273b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-22529b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:19:14
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|403
|XPAR
|1110262-22785b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|597
|XPAR
|1110262-32513b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-32769b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|995
|XPAR
|1110262-33025b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|5
|XPAR
|1110262-33281b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|651
|XPAR
|1110262-34561b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|349
|XPAR
|1110262-35073b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-35329b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-35585b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-36097b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|106
|XPAR
|1110262-36353b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 09:27:20
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|633
|XPAR
|1110262-36609b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|367
|XPAR
|1110262-45825b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-46593b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-46849b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|1000
|XPAR
|1110262-47105b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|755
|XPAR
|1110262-48129b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|500
|CCXE
|00561372324VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|500
|CCXE
|00561372325VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|500
|CCXE
|00561372326VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|500
|CCXE
|00561372327VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|29
|CCXE
|00561372328VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:33
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|197
|CCXE
|00561372329VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:36
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|245
|XPAR
|1110262-48385b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:36
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|600
|XPAR
|1110262-49921b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:36
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|303
|CCXE
|00561372342VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:36
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|500
|CCXE
|00561372343VELO1057
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:40
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|400
|XPAR
|1110262-50177b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:40
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|432
|XPAR
|1110262-50689b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:40
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|98
|XPAR
|1110262-50945b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:40
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|9
|XPAR
|1110262-51201b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
|N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
|14/10/2024 10:10:40
|FR0000039299
|5.90
|EUR
|461
|XPAR
|1110262-51457b288
|BOLLORE SE ANNULATION
|BOLLORE SE
|969500LEKCHH6VV86P94
|CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
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|14/10/2024 10:10:40
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