BOLLORE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024

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Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024 
        
Présentation agrégée par jour et par marché      
        
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/10/2024FR00000392996000 5.8975 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/10/2024FR000003929916525 5.90 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/10/2024FR00000392995000 5.895 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9414/10/2024FR000003929971211 5.89786 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/10/2024FR00000392991575 5.90 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/10/2024FR00000392992000 5.90 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/10/2024FR00000392991000 5.90 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9415/10/2024FR0000039299123700 5.88536 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/10/2024FR000003929914772 5.89157 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/10/2024FR000003929951139 5.88777 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/10/2024FR000003929921310 5.88915 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9416/10/2024FR0000039299161723 5.88955 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9417/10/2024FR000003929918000 5.88667 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9417/10/2024FR0000039299109205 5.89163 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9417/10/2024FR000003929924000 5.89002 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9417/10/2024FR0000039299253540 5.89164 XPAR 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9418/10/2024FR000003929911100 5.89631 AQEU 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9418/10/2024FR000003929959230 5.89606 CCXE 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9418/10/2024FR000003929916000 5.89531 TQEX 
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P9418/10/2024FR0000039299121972 5.89393 XPAR 
   Total1089002 5.89148   
        



            
            
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 14 octobre au 18 octobre 2024      
            
Détail transaction par transaction          
            
Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-18945b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR800 XPAR1110262-19201b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR200 XPAR1110262-19457b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-19713b288BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR403 XPAR1110262-20737b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR597 XPAR1110262-20993b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR806 XPAR1110262-21249b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR194 XPAR1110262-21505b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-21761b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-22017b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR209 XPAR1110262-22273b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-22529b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:19:14FR00000392995.90 EUR403 XPAR1110262-22785b288BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR995 XPAR1110262-33025b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR5 XPAR1110262-33281b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR651 XPAR1110262-34561b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR349 XPAR1110262-35073b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-35329b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-35585b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-36097b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 09:27:20FR00000392995.90 EUR106 XPAR1110262-36353b288BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 10:10:33FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-46849b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 10:10:33FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-47105b288BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 10:10:40FR00000392995.90 EUR9 XPAR1110262-51201b288BOLLORE SE ANNULATION
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BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 10:10:44FR00000392995.90 EUR1000 XPAR1110262-54273b288BOLLORE SE ANNULATION
BOLLORE SE969500LEKCHH6VV86P94CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3914/10/2024 10:10:44FR00000392995.90 EUR94 XPAR1110262-54529b288BOLLORE SE ANNULATION
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