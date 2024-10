China Eastern Airlines rejoint la ESG Global Leaders Conference 2024

SHANGHAI, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ESG Global Leaders Conference (Conférence mondiale des leaders en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) 2024 s’est tenue à Shanghai le 16 octobre. En qualité de représentant unique du secteur de l’aviation civile, la compagnie aérienne China Eastern Airlines a prononcé un discours d’ouverture et présenté ses réalisations en matière d’ESG lors de la conférence.



La compagnie aérienne a également été désignée comme « prestataire de services aériens officiel » pour la conférence, et a fourni des services d’exception répondant aux critères « Four Excellences » aux participants à l’événement venus du monde entier.

Sous le thème « Uniting for Global Prosperity » (S’unir en faveur de la prospérité mondiale), la conférence a abordé des sujets innovants tels que les objectifs en matière d’énergie et de politique « double carbone », la finance verte, la consommation durable, ainsi que les technologies et les dispositifs d’assistance publique. Elle a attiré plus de 800 invités provenant de divers secteurs à travers le monde.

Parmi les orateurs éminents, on peut citer la présence de Ban Ki-moon, huitième secrétaire général des Nations Unies, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds Monétaire International, ainsi que des dirigeants d’organisations internationales majeures, des chefs d’entreprises internationales de premier ordre et des récipiendaires du prix Nobel.

Sur le stand de China Eastern Airlines, plusieurs produits innovants ont suscité un intérêt considérable de la part des participants. Parmi eux, on peut citer une « plateforme d’inspection intelligente des dommages causés par l’alésage », la première du genre dans le secteur de l’aviation civile chinoise, ainsi que des bracelets anti-fatigue pour les pilotes, des bracelets pour le personnel de sécurité et des bracelets anti-impact pour les bagages. Chacune de ces initiatives contribue au secteur de l’ESG.

En tant que « prestataire de services aériens officiel » pour la conférence, China Eastern Airlines a également fourni des solutions de voyage tout-en-un pour plus de 50 invités importants venus de villes telles que Paris, New York et Kuala Lumpur. Les services « Four Excellences » exceptionnels ont fait forte impression auprès des participants.

Ces dernières années, China Eastern Airlines a adhéré aux principes de développement durable, et ainsi grandement amélioré sa gouvernance et ses niveaux de performance en matière d’ESG.

La compagnie aérienne a été la première à utiliser l’avion C919 pour son vol commercial inaugural, ainsi que pour des opérations commerciales régulières.

En collaboration étroite avec les principales parties prenantes, China Eastern Airlines a encouragé de nouvelles pratiques pour des « vols écologiques économes en énergie et à faibles émissions de carbone ». En conservant une approche axée sur le client, la compagnie aérienne fournit des produits aéronautiques de haute qualité et applique l’expérience acquise dans le cadre du « Green Rural Revival Program » (Programme de relance rurale écologique) qui vise à soutenir efficacement les efforts d’assistance par jumelage, contribuant ainsi à la revitalisation rurale.

L’entreprise publie son rapport en matière ESG depuis 16 années consécutives. Depuis 2018, son score d’évaluation des critères ESG par MSCI s’est continuellement amélioré, jusqu’à atteindre une note de A pour 2020 et 2021.

Source : China Eastern Airlines