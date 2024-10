China Eastern Airlines partecipa alla conferenza ESG Global Leaders del 2024

SHANGHAI, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conferenza ESG Global Leaders del 2024 si è tenuta a Shanghai il 16 ottobre. China Eastern Airlines, in qualità di unica rappresentante del settore dell'aviazione civile, ha tenuto un discorso programmatico e ha presentato i risultati in ambito ESG alla conferenza.



La compagnia aerea è stata anche designata come "fornitore ufficiale di servizi aerei" della conferenza, fornendo il modello dei "quattro servizi eccellenti" ("Four Excellences") agli ospiti provenienti da tutto il mondo.

La conferenza, dal nome "Uniting for Global Prosperity" (uniti per una prosperità a livello globale), ha affrontato temi di frontiera, come l'energia e gli obiettivi "dual carbon", la finanza verde, il consumo sostenibile, la tecnologia e il benessere pubblico. L'evento ha attirato 800 ospiti provenienti da vari settori di tutto il mondo.

Tra gli illustri relatori figurano Ban Ki-moon, ottavo Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kristalina Georgieva, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale, oltre a leader di importanti organizzazioni internazionali, dirigenti di aziende leader a livello mondiale e premi Nobel.

Diversi prodotti innovativi presenti allo stand di China Eastern Airlines hanno suscitato un notevole interesse da parte dei partecipanti. Tra questi, un dispositivo di riconoscimento intelligente per i danni al cilindro, il primo nel settore dell'aviazione civile cinese, oltre a braccialetti anti-fatica per i piloti, braccialetti per il personale di sicurezza e braccialetti anti-urto per i bagagli, ognuno dei quali apporta un importante contributo al settore ESG.

In qualità di fornitore ufficiale di servizi aerei della conferenza, China Eastern Airlines ha anche proposto soluzioni di viaggio con volo diretto per oltre 50 ospiti importanti provenienti da città come Parigi, New York e Kuala Lumpur. Gli straordinari servizi "Four Excellences" hanno lasciato un'ottima impressione ai partecipanti.

Negli ultimi anni, China Eastern Airlines ha aderito ai principi dello sviluppo sostenibile, migliorando costantemente i livelli di governance e performance ESG.

In qualità di primo fruitore dell'aeromobile C919, la compagnia aerea ha completato con successo il primo volo commerciale dell'aeromobile e ne ha realizzato le regolari operazioni commerciali.

Lavorando a stretto contatto con le parti interessate, China Eastern Airlines ha promosso nuove pratiche per il "risparmio energetico e voli ecologici a basse emissioni di carbonio". Mantenendo un approccio incentrato sul cliente e facendo leva sull'esperienza acquisita tramite il "Programma green di rinascita delle aree rurali", la compagnia aerea è in grado di offrire prodotti di alta qualità per l'aviazione sostenendo efficacemente gli sforzi di assistenza congiunta e contribuendo al rilancio delle aree rurali.

L'azienda ha pubblicato il rapporto ESG per 16 anni consecutivi. Dal 2018, le sue valutazioni MSCI ESG sono costantemente migliorate, raggiungendo una valutazione A sia per il 2020 che per il 2021.

Fonte: China Eastern Airlines