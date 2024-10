Produits Kruger démarre avec succès son usine de produits de papier LDC à Sherbrooke

SHERBROOKE, Québec, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (TSX: KPT) et Produits Kruger inc., le plus grand fabricant de produits de papier au Canada, sont heureux d’annoncer l’achèvement de la construction d’une nouvelle usine sur un site adjacent à l’usine TAD existante de Sherbrooke, ainsi que le démarrage avec succès de leur nouvelle machine de crêpage à sec léger (LDC) double largeur d’une capacité de 60 000 tonnes métriques. Le projet d'expansion de 377,5 millions de dollars comprenait également l'installation de deux lignes de transformation: une ligne de papiers-mouchoirs dans la nouvelle usine LDC de Sherbrooke, qui a démarré en février 2024, et une ligne de papier hygiénique dans l’usine TAD existante de Sherbrooke, qui a démarré en février 2023. Le projet a été soutenu par Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement du Québec, qui a investi 165 millions de dollars en prêts.

« Avec cette nouvelle usine de Produits Kruger, on a un bel exemple d’innovation technologique qui vient moderniser notre industrie québécoise des pâtes et papiers. Nous sommes fiers d’avoir soutenu, à hauteur de 165 millions de dollars, cet important projet, qui améliorera la performance d’un secteur clé de notre économie, tout en créant des emplois de qualité en Estrie », a mentionné Mme Christine Fréchette, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional.

«Après des années de travail acharné et de dévouement, la construction de notre usine LDC de Sherbrooke est maintenant terminée, concrétisant notre vision de faire de Sherbrooke un important pôle de production de produits de papier tissu. Elle joue également un rôle clé dans le développement de nos marques au Canada et dans l'expansion de nos activités en offrant des produits de papier de qualité supérieure aux clients partout en Amérique du Nord», a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger. «Il s’agit d’une incroyable réussite pour toutes les personnes impliquées. Je tiens à remercier et à féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet d'expansion. De plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux 141 nouveaux employés qui nous ont rejoints!»

À maturité, le site de Sherbrooke pourra produire plus de 130 000 tonnes métriques de produits de papier de haute qualité comme les produits Cashmere UltraLuxe®, Scotties® Ultra doux et SpongeTowels Ultra Pro® pour le Canada ainsi que White Cloud® pour les É-U. Cette capacité supplémentaire permettra à Produits Kruger d'élargir sa gamme de produits et d'accroître sa part de marché en Amérique du Nord.

Les renseignements concernant la cérémonie d'inauguration officielle prévue au printemps prochain seront communiqués ultérieurement.

À propos de Produits Kruger inc. (Produits Kruger)

Produits Kruger est le plus grand fabricant canadien de produits de papier de qualité, à usage domestique, industriel et commercial. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra®. Aux États-Unis, Produits Kruger fabrique la marque White Cloud®, ainsi que de nombreux produits de marques maison. Produits Kruger a environ 2 800 employés et exploite dix installations de production en Amérique du Nord qui détiennent la certification CoC du FSC® (code de licence FSC® C-104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créé en vue d’une acquisition, et ses activités se limitent à détenir une participation réduite dans les capitaux propres de Produits Kruger, qui sont comptabilisés à titre d’investissement à la valeur de consolidation. PTKP détient actuellement une participation de 12,56 % dans Produits Kruger. Pour plus de renseignements, visitez www.kptissueinc.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment, sans s’y limiter, sur les énoncés concernant la croissance anticipée de la capacité de production du site de Sherbrooke et de la nouvelle machine à papier LDC, la croissance de nos parts du marché et la demande du marché pour les produits de papiers-tissus. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau des activités, le rendement ou les réalisations réels ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris notamment les facteurs énumérés à la rubrique « Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger » de la notice annuelle de PTKP datée du 9 mars 2023, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par la législation sur les valeurs mobilières.

RENSEIGNEMENTS

Marie-Claude Tremblay

Directrice des communications corporatives

514 297-1364

marie-claude.tremblay@kruger.com