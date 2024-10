Le KFSHRC lance une unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux pour accélérer la prise en charge des patients

RIYAD, Arabie Saoudite, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) a lancé la première unité mobile de soins ambulatoires pour les accidents vasculaires cérébraux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, apportant ainsi directement aux patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux les technologies médicales de pointe et l’expertise clinique dont ils ont besoin. Grâce à cette innovation, l’équipe médicale peut profiter du temps de trajet pour prodiguer des soins médicaux immédiats, ce qui permet d’augmenter considérablement les chances de guérison et de survie, et de réduire les risques de handicap à long terme ; de plus, les chances de retour à la normale des fonctions corporelles sont accrues de 70 %.

L’initiative vise à limiter les effets de l’accident vasculaire cérébral et à prodiguer des soins vitaux plus rapidement au cours de la première heure critique qui suit l’apparition des symptômes. Elle répond aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les patients à Riyad, tels que les embouteillages et les longs trajets vers les hôpitaux, qui retardent l’accès aux soins intensifs, autant de facteurs qui ont un impact décisif sur les traitements et la qualité de vie des patients.

L’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux est envoyée sur place une fois que l’Autorité saoudienne du Croissant-Rouge a été informée par les proches du patient des symptômes d’accident vasculaire cérébral, tels qu’une faiblesse au niveau du bras, un affaissement du visage ou des difficultés d’élocution. Le service des urgences du KFSHRC est alors prévenu et l’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux est déployée sur le lieu où se trouve le patient, afin de fournir un diagnostic sur place et un traitement immédiat.

L’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux, aménagée dans une ambulance, est composée d’une équipe médicale spécialisée formée d’un neurologue spécialiste des maladies vasculaires, d’un infirmier en soins intensifs, d’un ambulancier paramédical et d’un technicien spécialiste des examens par tomodensitométrie. Ce dernier réalise des images du tissu cérébral et des vaisseaux sanguins cérébraux à l’intérieur de l’ambulance avant l’arrivée à l’hôpital, afin de déterminer la cause des symptômes d'accident vasculaire cérébral et de prodiguer les soins médicaux nécessaires sur place.

L’unité mobile de traitement des accidents vasculaires cérébraux sera exposée au pavillon du KFSHRC lors de la Global Health Exhibition qui se tiendra à Riyad. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir ses fonctionnalités avancées, notamment des technologies telles que la tomodensitométrie, l’imagerie assistée par ordinateur, l’IRM, l’échographie de l’artère carotide et l’angiographie cérébrale. Cette innovation souligne le rôle prépondérant du KFSHRC dans la fourniture de solutions de traitement innovantes pour les accidents vasculaires cérébraux.

L’accident vasculaire cérébral constitue un défi sanitaire mondial majeur. Troisième cause de décès en Arabie saoudite, il est dû à une mauvaise irrigation sanguine dans une partie du cerveau ou à la rupture d’un vaisseau sanguin, ce qui engendre des lésions cérébrales. L’accident vasculaire cérébral peut frapper n’importe qui, y compris les enfants, et ce, à tout moment si les facteurs de risque sont présents.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. De plus, la même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde et a figuré dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2825b5cf-31ee-453b-9787-f0614f2dde49