EXOSENS SIGNE UN ACCORD EN VUE D’ACQUÉRIR NVLS (NIGHT VISION LASER SPAIN), UN SPÉCIALISTE DES ÉQUIPEMENTS DE VISION NOCTURNE

MÉRIGNAC, FRANCE- MADRID, ESPAGNE, 22 OCTOBRE 2024

Exosens annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de la société espagnole NVLS, spécialiste des équipements de vision nocturne, élargissant ainsi son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique.

Cette acquisition permettra à NVLS de développer ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie et contribuera à fournir des solutions de vision nocturne aux forces armées.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui la signature d’un accord en vue d’acquérir NVLS, une société espagnole spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements portables de vision nocturne et thermique.

« Avec l'acquisition de NVLS, nous allons renforcer nos capacités d'innovation sur le long terme pour des plateformes multi-capteurs qui utiliseront des détecteurs et des caméras fabriqués par Exosens. Servir et livrer de grands volumes d'intensificateurs d'image de haute performance à l’ensemble de nos clients et utilisateurs finaux reste notre priorité pour les années à venir. Nous nous engageons auprès de nos clients à maintenir le même niveau de service et d’accompagnement que nous nous efforçons constamment de fournir, en tant que leader des tubes intensificateurs d'image ‘non ITAR’, c’est-à-dire non soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation de biens sensibles », a commenté Jérôme Cerisier, CEO d'Exosens.

Entreprise de 63 employés basée en Espagne, NVLS a développé une forte expertise dans le domaine des équipements portables de vision nocturne, offrant des dispositifs ultra-compacts à large champ de vision, qui améliorent l’analyse de son environnement dans le cadre de missions terrestres et aériennes. Ces produits sont désormais considérés comme les nouveaux standards des armées espagnoles, de la police douanière et de la Guardia Civil.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le groupe Exosens, avec lequel nous avons établi une solide relation depuis de nombreuses années en tant que fournisseur. Toutes nos gammes de produits utilisent depuis toujours les tubes intensificateurs d'image Photonis qui garantissent un niveau élevé de qualité d’image et de fiabilité. Nous continuerons de bénéficier de leur large plateforme technologique de capteurs pour développer une nouvelle génération d’équipements, offrant des performances inégalées aux armées » a déclaré Jorge de la Torre, CEO de NVLS.

La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois. Les conditions de la transaction restent soumises aux autorisations et approbations habituelles.

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 700 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens est inclus dans les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable, et figure sur le segment Euronext Tech Leaders.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives.

