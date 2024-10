Cellectis présentera des données sur des TALE Base Editors ainsi que sur son programme de thérapie génique non-virale lors du 31ème congrès annuel de l’ESGCT

NEW YORK, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd’hui qu’elle présentera des données précliniques permettant la conception de TALE Base Editors efficaces et spécifiques (TALEB) ainsi qu'un processus visant à améliorer l'efficacité de l’insertion non-virale de gène dans les cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPC), à l’occasion du 31ème congrès annuel de l’European Society of Cell and Gene Therapy (ESGCT), qui se tiendra du 22 au 25 octobre 2024 à Rome.

Les données seront présentées dans deux posters :

Controlling C-to-T editing with TALE base editors

Présentateur : Alexandre Juillerat, Ph.D., Vice-President Gene Editing & NY Lab Head à Cellectis

Date / horaire : jeudi 24 octobre de 14h00 à 15h30, heure de Paris

Numéro de poster : P0666

Les TALE base Editors sont des fusions d'un domaine effecteur de type activateur de transcription (TALE), de moitiés de désaminase split-DddA et d'un inhibiteur d'uracile glycosylase (UGI). La classe C-to-T de TALEB modifie l'ADN double brin en convertissant une cytosine (C) en thymine (T) par la formation d'un intermédiaire d'uracile.





Cellectis a récemment développé une stratégie qui permet la caractérisation complète des efficacités de conversion C-to-T dans la fenêtre d'édition. Cette méthode tire également parti d'un knock-in ssODN médié par TALEN® très précis et efficace dans des cellules T primaires pour évaluer comment la composition de la cible et les variations de l'espacement affectent l'activité/l'efficacité de TALEB.





Les ensembles de données obtenus dans cette étude ont permis d'améliorer notre compréhension des TALEB et de concevoir des outils efficaces et spécifiques qui pourraient être compatibles avec le développement de potentielles applications thérapeutiques.



Circular Single-Stranded DNA Enables Efficient TALEN-Mediated Gene Insertion in Long Term HSC

Présentateur : Julien Valton, Ph.D., Vice-President Gene Therapy à Cellectis

Date / horaire : jeudi 24 octobre de 14h00 à 15h30, heure de Paris

Numéro de poster : P0585

Les alternatives non virales telles que l'ADN linéaire simple brin (LssDNA) et l'ADN circulaire simple brin (CssDNA) apparaissent comme des options prometteuses pour l’insertion de gène par nucléase à partir d’un modèle d’ADN vectorisé dans les cellules souches et progénitrices hématopoïétiques (HSPC) pour les applications de thérapie génique.





Capitalisant sur sa technologie TALEN®, Cellectis a mis au point un processus d'édition du génome qui incorpore l'apport d'ADN non-viral (LssDNA ou CssDNA) pour améliorer l'insertion de gène dans les HSPC.





La circularisation de l'ADN ss a le potentiel d’augmenter les taux d'insertion de gène dans les CSH à long terme et d’améliorer la capacité de greffe dans un modèle murin préclinique, facilitant ainsi l'avancement des thérapies cellulaires de nouvelle génération. Cette recherche marque une étape cruciale vers l'amélioration de l'efficacité de la thérapie génique non-virale et l'amélioration des résultats pour les patients.



Les posters seront publiés sur le site Internet de Cellectis après les présentations.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe, les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme permettant de réaliser des modifications génétiques thérapeutiques dans les cellules souches hématopoïétiques dans diverses maladies. En capitalisant sur ses 25 ans d’expertise en ingénierie des génomes, sur sa technologie d’édition du génome TALEN® et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, Cellectis développe des produits candidats innovants en utilisant la puissance du système immunitaire pour traiter des maladies dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis.

Cellectis est coté sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS).

Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

