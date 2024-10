Gradient Denervation Technologies nomme Stanton Rowe au conseil d’administration et reçoit l’autorisation de la FDA relative à l’extension de l’étude de faisabilité précoce

PARIS, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gradient Denervation Technologies, une société de dispositifs médicaux basée à Paris, développe un système de cathéter à ultrasons mini-invasif. Ce dispositif est conçu pour traiter les patients souffrant d’hypertension pulmonaire associée à une insuffisance cardiaque. Aujourd’hui, la société a annoncé la nomination de Stanton Rowe, entrepreneur en série et dirigeant de l’industrie des dispositifs médicaux, à son conseil d’administration.



M. Rowe a développé de nombreuses technologies médicales innovantes par l’intermédiaire de son incubateur actuel, Nidus Biomedical, et de son incubateur précédent, NXT Biomedical. Il a occupé le poste de Directeur scientifique d’Edwards Lifesciences et a été cofondateur et PDG de Percutaneous Valve Technologies, qui a mis au point le premier dispositif de remplacement transcathéter de valve aortique et qui a ensuite été racheté par Edwards.

Gradient a également annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) avait autorisé l’extension de l’étude de faisabilité précoce PreVail-PH2 sur la base des résultats de la cohorte initiale. L’étude recrute activement des patients atteints d’hypertension pulmonaire du Groupe 2 selon le classement de l’OMS dans des centres aux États-Unis et recrute également d’autres centres cliniques spécialisés dans l’insuffisance cardiaque et l’hypertension pulmonaire.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Gradient et de travailler avec la société pour mettre cette technologie à la disposition des patients », déclare M. Rowe. « Les premières expériences de Gradient en matière de dénervation pulmonaire sont prometteuses et je vois dans ce système un grand potentiel pour offrir une nouvelle option thérapeutique à ces patients mal desservis sur le plan médical. »

« Gradient se trouve à un stade critique de son développement, alors que nous développons nos recherches cliniques portant sur notre technologie de dénervation de l’artère pulmonaire par ultrasons », déclare Martin Grasse, PDG de Gradient. « Je suis ravi que Stan nous rejoigne et je suis impatient de tirer parti de sa grande expérience pour guider l’entreprise dans les prochaines étapes. »

À propos de Gradient Denervation Technologies

Gradient Denervation Technologies développe actuellement un dispositif mini-invasif destiné au traitement de l’hypertension pulmonaire chez les patients présentant une insuffisance cardiaque. Gradient s’appuie sur la propriété intellectuelle développée à l’Université de Stanford. Le dispositif Gradient est uniquement destiné à un usage expérimental et n’est pas encore autorisé à la vente à l’international.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.gradientdenervation.com.

