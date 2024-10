Das KFSHRC führte erfolgreich eine pharmakogenetische Analyse für über 1.500 Patienten durch

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit dem Betriebsbeginn des King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) Anfang September des vergangenen Jahres hat das Medizinzentrum im Zuge eines neuartigen medizinischen Ansatzes erfolgreich eine pharmakogenetische Analyse für über 1.500 Patienten durchgeführt. Im Mittelpunkt stand dabei eine auf die jeweilige Patienten-DNS (genetischer Code) zugeschnittene Arzneimittelversorgung, um eine präzise Prognose der Arzneimittelwirksamkeit und Auswahl der effektivsten und sichersten Behandlungen zu ermöglichen. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem herkömmlichen „Einheitsmodell“ dar, das auf einer einheitlichen Verschreibung und Dosierung von Arzneimitteln für alle Patienten anstelle einer an die individuellen genetischen Unterschiede im Ansprechen auf Arzneimittel angepassten Methode basiert.

Die Ergebnisse von Patienten, die eine pharmakogenetische Analyse durchliefen, zeigten, dass über 70 % der Patienten mindestens drei Gene mit anderen Funktionen aufweisen. Dies untermauert die Wirksamkeit dieser Gesundheitsdienstleistung für die Prognose des jeweiligen Ansprechens auf Arzneimittel auf Grundlage genetischer Unterschiede. Hierdurch können die gesundheitlichen Risiken im Zusammenhang mit einem unerwünschten Ansprechen auf Arzneimittel reduziert, eine bessere Behandlungseffizienz erreicht und eine ärztliche Fokussierung auf individuelle Unterschiede im Ansprechen auf Arzneimittel ermöglicht werden. Statistische Daten lassen darauf schließen, dass 15 % aller Klinikeinweisungen auf unerwünschte Arzneimittelwirkungen zurückzuführen sind, die somit eine erhebliche finanzielle und personelle Belastung für die weltweiten Gesundheitssysteme darstellen.

Auf der Global Health Exhibition in Riad vom 21. bis 23. Oktober wird das KFSHRC als Platinum Sponsor teilnehmen und Besuchern an seinem Messestand neben vielen weiteren Innovationen und Lösungen im Gesundheitsbereich seine wichtigsten Errungenschaften im Bereich der Präzisionsmedizin, einschließlich einer pharmakogenetischen Analyse, und die Auswirkungen für eine bessere Gesundheitsversorgung präsentieren.

Die pharmakogenetischen Dienste wurden zunächst für Patienten im Bereich der Kardiologie und Neurologie erbracht und seit April auf Patienten mit Organtransplantation erweitert. Das KFSHRC möchte diese Dienste in Übereinstimmung mit seiner Verpflichtung zur Bereitstellung einer personalisierteren, individuell zugeschnittenen Gesundheitsversorgung schrittweise auf alle medizinischen Fachrichtungen ausweiten und somit gewährleisten, dass die höchsten Standards in puncto Sicherheit und Prävention durch die Verwendung der neuesten globalen, wissenschaftlich nachgewiesenen Verfahrensweisen eingehalten werden.

Das KFSHRC hat mit seinem Programm für Pharmakogenomik zur Verbesserung der Patientenversorgung den ersten Platz des renommierten Gartner Eye on Innovation Award 2024 gewonnen. Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr in der Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt geführt und von der Zeitschrift Newsweek in die Liste der World's Best Smart Hospitals für das Jahr 2025 aufgenommen.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/681eae73-c846-42a3-bf59-2efbbe2cc040