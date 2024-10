Opportunité pour les étudiants canadiens de s'engager à transmettre la mémoire au Centre Juno Beach avec le Programme de guides

COURSEULLES-SUR-MER, France, 22 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre Juno Beach recrute des étudiants guides pour la saison 2025 qui marquera le 80e anniversaire de la fin de la guerre. Il s'agit d'une occasion unique pour les étudiants bilingues de s'impliquer avec des visiteurs du monde entier, en partageant la riche histoire des contributions du Canada pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Programme de guides est né dans l’esprit d’un groupe d’anciens combattants canadiens à l’origine du Centre Juno Beach. Ils souhaitaient que de jeunes Canadiens dynamiques et motivés, ayant approximativement le même âge qu’ils avaient en 1944, participent aux missions éducatives et culturelles du musée.

Les candidats sélectionnés animeront des visites guidées du parc extérieur, y compris des bunkers historiques et de Juno Beach, en adaptant leurs présentations à divers publics tels que des groupes scolaires, des Vétérans et des dignitaires. Ils approfondiront leurs connaissances sur le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale et prendront part à la transmission de la mémoire.

Les demandes pour le stage du 22 mai au 31 décembre 2025 doivent être envoyées au plus tard le 11 novembre 2024. Les étudiants intéressés sont encouragés à préparer leur candidature rapidement, en mettant en valeur leurs capacités bilingues et leur passion pour l'histoire, ainsi que leur expérience de travail avec le public et le service à la clientèle.

Pour plus d'informations sur les postes de guides et la procédure de candidature, veuillez consulter le site https://www.junobeach.org/fr/programme-de-guides/

CITATIONS

« Chaque visiteur a une histoire à raconter et une raison personnelle de venir voir le site. C'était émouvant chaque fois que quelqu'un voulait partager son histoire avec vous, mais cela pouvait parfois être difficile étant donné le caractère intime du sujet. »

- Madison Dundas, guide étudiant 2024 de Toronto, ON

« Il m'est impossible de décrire avec précision la profonde gratitude que je ressens pour le temps passé au sein de l'équipe exceptionnelle du Centre Juno Beach. À l'âge de quinze ans, j'ai eu la chance de visiter le Centre avec ma famille. Je m'étais toujours promis qu'une fois mes études universitaires terminées, je postulerais pour travailler au sein de votre organisation. Lorsque j'ai soumis ma candidature, je n'aurais jamais imaginé vivre autant de moments mémorables qui, je peux le dire avec certitude, m'ont permis de m'épanouir dans ma vie personnelle et professionnelle. »

- Camille Charbonneau, guide étudiant 2024 de Gatineau, QC





À PROPOS DU CENTRE JUNO BEACH

Fondé en 2003, le CJB est un mémorial permanent à tous les Canadiens qui ont participé à la victoire alliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il préserve cet héritage pour les générations futures grâce à l'éducation. Le Centre en Normandie, France, rend hommage aux près de 45 000 Canadiens qui sont morts pendant la guerre, dont 5 500 pendant la bataille de Normandie et 381 le Jour J. Ouvert depuis plus de vingt ans et ayant reçu plus 1,3 million de visiteurs, le Centre a été désigné site d'importance historique nationale pour le Canada. L’Association Centre Juno Beach, une organisation caritative enregistrée basée à Burlington, ON, Canada gère le CJB. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.junobeach.org/fr