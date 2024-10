Quantexa é reconhecida como líder de categoria no RiskTech Quadrant® para soluções KYC (Know Your Customer)

LONDRES, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Quantexa, fornecedora líder de soluções de inteligência de decisão para os setores público e privado, anunciou hoje seu reconhecimento em dois relatórios da Chartis Research. A Quantexa foi reconhecida como líder de categoria no RiskTech Quadrant® para Soluções KYC e classificada entre as 20 melhores no Relatório RiskTech100® 2025, com destaque para sua presença no mercado, capacidade de inovação e liderança em risco e compliance. A Chartis detém uma profunda e excepcional proficiência em tecnologia, que utiliza na criação de relatórios sobre o cenário de risco financeiro dos principais fornecedores. Isso consolida sua autoridade para avaliar as principais plataformas de IA e análise de dados que ajudam as instituições financeiras a lidar com o atual ambiente de risco.

O status da Quantexa como Líder de Categoria para Soluções KYC destaca sua tecnologia eficaz para a gestão de riscos futuros, demonstrando seus recursos de processamento de linguagem natural e monitoramento perpétuo de KYC (pKYC). Com esse reconhecimento, fica evidente a evolução de sua oferta, ao mesmo tempo em que mantém sua base de resolução de entidades de alta qualidade e estruturas corporativas complexas.

“A Quantexa continua a ampliar e aperfeiçoar sua solução, ao mesmo tempo em que mantém seus principais pontos fortes em resolução de entidades e estruturas corporativas complexas”, disse Ahmad Kataf, Especialista Sênior em Pesquisa da Chartis. “Ela também otimizou seus recursos de processamento de linguagem natural e monitoramento perpétuo/contínuo de KYC - um desenvolvimento que, combinado com o forte crescimento, reflete-se em sua posição de líder de categoria em nosso quadrante de soluções KYC.”

A Quantexa também foi reconhecida por sua tecnologia de risco no Relatório RiskTech100® 2025, demonstrando aprimoramento e inovação consistentes nos recursos gerais de tecnologia de risco. Mais especificamente, o relatório destacou o domínio da Quantexa em operações financeiras e governamentais, com altas pontuações para sua “tecnologia principal” e “inovação”, salientando seu compromisso com o desenvolvimento de soluções de ponta para gerenciamento de risco.

“A entrada da Quantexa no grupo dos 20 melhores da RiskTech100 se deve a vários fatores”, disse Sid Dash, Pesquisador-chefe da Chartis. “Notavelmente, seu sólido domínio das principais áreas de finanças e operações governamentais (incluindo impostos) é sustentado por uma plataforma central robusta.”

Alexon Bell, Diretor de Produtos (FinCrime) da Quantexa, disse: "Ser reconhecido como líder no RiskTech Quadrant da Chartis para soluções KYC comprova o empenho da Quantexa em enfrentar os desafios crescentes no cenário de KYC. Nossa abordagem vai além dos processos tradicionais de KYC, com foco na criação de registros unificados e perpétuos de clientes (pKYC), que oferecem uma visão completa de vários pontos de contato. Com o aproveitamento da análise avançada e da IA, podemos ajudar as instituições financeiras a não só simplificar seus processos de integração, mas também aprimorar seus recursos contínuos de avaliação de riscos."

“Estamos entusiasmados com o reconhecimento da Chartis Research nesses dois importantes relatórios”, disse Roshni Patel, Chefe Global de Soluções de Risco da Quantexa. "Nossa classificação no RiskTech100® e nossa posição como líder em soluções KYC ratificam nosso compromisso com a inovação e a excelência em inteligência de decisão. Essas conquistas são um reflexo do trabalho árduo da nossa equipe e do valor que oferecemos aos nossos clientes na gestão de riscos e compliance."

Esse reconhecimento veio logo após a Quantexa ter sido escolhida como líder de categoria no RiskTech Quadrant® para soluções de fraude corporativa no relatório da Chartis Research Enterprise and Payment Fraud Solutions, 2024 Market Update and Vendor Landscape e um dos principais fornecedores no relatório inaugural de pesquisa e classificação Chartis RiskTechAI 50 2024 em setembro. Esses quatro relatórios da Chartis evidenciam a posição de liderança da Quantexa em vários segmentos do setor.

Para saber mais sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa ou sobre as soluções avançadas de tecnologia de KYC e risco, acesse aqui.

Sobre a Quantexa

A Quantexa é uma empresa global de software com inteligência artificial, dados e análises, pioneira em inteligência de decisão para capacitar as organizações a tomar decisões operacionais confiáveis com dados contextualizados. Usando os mais recentes avanços em IA, a plataforma de inteligência de decisão da Quantexa auxilia as organizações a descobrir riscos ocultos e novas oportunidades, unificando dados isolados e transformando-os no recurso mais confiável e reutilizável. Ela resolve os principais desafios em gerenciamento de dados, inteligência do cliente, KYC, crime financeiro, risco, fraude e segurança, durante todo o ciclo de vida do cliente.



A Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa melhora o desempenho operacional com uma precisão mais de 90% superior e resolução de modelo analítico 60 vezes mais rápida do que as abordagens tradicionais. Um estudo TEI sobre a Plataforma de Inteligência de Decisão da Quantexa, realizado de forma independente pela Forrester, descobriu que os clientes obtiveram um ROI de 228% em três anos. Fundada em 2016, a Quantexa agora tem mais de 800 funcionários e milhares de usuários da plataforma, que trabalham com bilhões de transações e pontos de dados em todo o mundo.



Solicitações de mídia

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com



OU



C: Adam Jaffe, Vice-presidente Sênior de Marketing Corporativo

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com