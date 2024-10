INSTALLUX S.A.

Communiqué relatif au processus d’acquisition

des titres de la société COMEY S.A.S.

Saint-Bonnet-de-Mure, le 22 octobre 2024 à 20h00

La société Installux entre en négociation exclusive avec la société Comey en vue de l’acquisition de la totalité de son capital.

Le Groupe Installux, spécialiste de la conception, production et distribution de systèmes aluminium pour le second œuvre du bâtiment renforce sa position sur le secteur de l’aménagement d’espaces tertiaires en s’engageant dans le processus d’acquisition de l’entreprise Comey.

Ce projet d’acquisition s’inscrit pleinement dans le plan stratégique du Groupe INSTALLUX, qui repose sur une combinaison de croissance organique et externe. Notre stratégie de ciblage pour les acquisitions se concentre sur des entreprises en bonne santé financière, opérant en B2B, sur des marchés à forte valeur ajoutée, et avec lesquelles des synergies peuvent être créées.

Nous avons déjà identifié de possibles synergies commerciales, notamment avec notre pôle cloisons. L’intégration de COMEY au sein de notre groupe pourrait jouer un rôle d’accélérateur de croissance pour nos marques Tiaso et Mecanalu, tout en offrant à COMEY de nouvelles perspectives à court et moyen terme.

Ce rapprochement viendrait également renforcer l’un des axes clés de notre plan stratégique : devenir un leader dans le domaine du cloisonnement et de l’aménagement d’espaces de bureaux.

En rejoignant les rangs du Groupe Installux, Comey conserverait son indépendance et tirerait parti de la force du Groupe quant à sa maitrise de l’ensemble de la chaine de valeur.

Cette complémentarité d’offre marque une fois encore l’élan de l’entreprise française familiale pour servir l’ensemble des acteurs de la filière dans une culture de qualité, d’écoute et de confiance.

A propos du Groupe INSTALLUX :

www.groupe-installux.com

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Installux s’est imposé comme un acteur majeur indépendant français, spécialisé dans la conception et la distribution de profils et accessoires en aluminium pour le marché du second œuvre du bâtiment et de l’habitat, en neuf comme en rénovation.

Ses trois fondamentaux ? L’utilisation de l’aluminium, la distribution par un circuit de professionnels et le positionnement sur un marché de diffus misant sur une valeur ajoutée forte et une offre de services riche.

A ce jour, le Groupe est présent dans trois secteurs d’activité distincts et complémentaires : le bâtiment, l’amélioration de l’habitat et l’aménagement d’espaces tertiaires et commerciaux à travers ses trois entités commerciales (Installux, Tiaso et Mécanalu), ses deux sites industriels (Installux Extrusion Services et France Alu Color), et son Campus Aluminium.

Le Groupe INSTALLUX emploie aujourd’hui environ 500 collaborateurs sur 5 sites.

A propos de la société COMEY :

http://www.planchers-comey.fr/

Fondée en 1966, COMEY est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de planchers surélevés techniques. Basée à Villeneuve-sur-Yonne dans l’Yonne (89), elle est actuellement dirigée par Marc BELBENOIT, président du groupe, et Pierre BELBENOIT, directeur général.

Forte d’une production annuelle d’environ 300 000 m² de planchers surélevés, COMEY est l’un des acteurs majeurs de son marché.

Son expertise technique lui permet de répondre aux exigences de ses clients dans les secteurs des bâtiments professionnels, des locaux techniques, des salles blanches et des data centers. Parmi ses principaux clients figurent des entreprises du bâtiment, ainsi que des maîtres d’ouvrage publics et privés.

En 2023, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 19,5 M€, un résultat d’exploitation de 3,4 M€ et un résultat net de 2,5 M€. Elle disposait au 31 décembre 2023 d’une trésorerie nette de 5,6 M€.

Son effectif est d’une quarantaine de salariés.

Les modalités du projet d’acquisition :

Au cours des prochaines semaines, le Groupe Installux va d’une part procéder à un certain nombre d’audits, et d’autre part travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de COMEY pour préparer cette intégration dans les meilleures conditions.

Il est prévu la signature d’un protocole d’accord d’ici la fin de l’année, puis un closing de l’opération pour la mi-janvier 2025.

La trésorerie nette du Groupe Installux lui permet d’envisager d’auto-financer cette acquisition, ce qui n’exclue pas cependant la possibilité d’un financement bancaire total ou partiel, qui est aussi à l’étude.

INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur Administratif et Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

