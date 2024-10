[Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR] Starkes Verkaufswachstum der Roche-Gruppe von 9% (CER) auch im dritten Quartal 2024; Konzernverkäufe steigen in den ersten neun Monaten um 6%

Konzernverkäufe stiegen in den ersten neun Monaten um 6% 1 zu konstanten Wechselkursen (CER; 2% in CHF) dank hoher Nachfrage nach Medikamenten und Diagnostika; ohne COVID-19-Produkte nahmen die Verkäufe um 8% zu

Verkäufe der Division Pharma wuchsen in den ersten neun Monaten um 7%; starkes Wachstum von 9% im Basisgeschäft 2 aufgrund anhaltend hoher Nachfrage nach unseren neueren Medikamenten zur Behandlung schwerer Krankheiten; Vabysmo (schwere Augenkrankheiten), Phesgo (Brustkrebs) und Ocrevus (multiple Sklerose) waren wichtigste Wachstumstreiber

nahmen in den ersten neun Monaten um 5% zu; um 8% dank hoher Nachfrage nach Lösungen für die Immundiagnostik, die Pathologie und die Molekulardiagnostik Wichtige Ereignisse: US-Zulassung für Itovebi (Inavolisib; Brustkrebs), für Ocrevus Zunovo (subkutane Injektion; multiple Sklerose) sowie für Tecentriq Hybreza (subkutane Darreichungsform; verschiedene Krebsarten) EU-Zulassung für Vabysmo (Netzhautvenenverschluss, RVO, eine schwere Augenerkrankung) und für PiaSky (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, PNH, eine seltene, lebensbedrohende Blutkrankheit) Positive Phase-III-Daten für Gazyva/Gazyvaro (Lupus-Nephritis, eine Nierenerkrankung) für Xofluza (Influenza) und für Tecentriq (Lungenkrebs); neue positive Phase-II-Daten für Fenebrutinib (multiple Sklerose) und neue positive Langzeitdaten für Evrysdi (spinale Muskelatrophie) Akquisition von AntlerA Therapeutics für den Zugang zu einem neuartigen Signalweg in der Augenheilkunde; Vereinbarung mit Regor Pharmaceuticals zum Kauf von zwei CDK-Inhibitoren der nächsten Generation zur Behandlung von Brustkrebs Abschluss der Übernahme der Point-of-Care-Technologie von LumiraDx für einen erweiterten Zugang zu diagnostischen Tests, insbesondere in der medizinischen Grundversorgung und in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen Einführung des cobas Respiratory flex , des ersten Tests mit der neuen TAGS-Technologie (Temperature-Activated Generation of Signal) WHO befürwortet CINtec PLUS Test für die Gebärmutterhalskrebsvorsorge

Ausblick für das Jahr 2024 bestätigt

Thomas Schinecker, CEO von Roche: «Unser starkes Wachstum setzte sich im dritten Quartal fort und zeigt, wie unsere innovativen Therapien und Diagnostika das Leben von Menschen nachhaltig verbessern.

Wir haben im letzten Quartal bedeutende Fortschritte in unserem Pharma-Portfolio gemacht: So haben wir fünf wichtige Zulassungen für Medikamente erhalten, positive Daten aus drei Phase-III-Studien veröffentlicht und zwei externe Partnerschaften zur Stärkung unserer Onkologie- und Ophthalmologie-Portfolios auf den Weg gebracht.

Unter anderem erhielt Itovebi (Inavolisib) kürzlich die US-Zulassung. Klinische Daten belegten, dass Itovebi bei Personen mit fortgeschrittenem, schwer behandelbarem Brustkrebs das Risiko von Tod oder Krankheitsprogression um mehr als 50% senkte. Zudem erzielten wir positive Phase-III-Ergebnisse für Gazyva/Gazyvaro bei Lupus-Nephritis, einer potenziell lebensbedrohenden Nierenerkrankung, für die es heute nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.

Wir bestätigen unseren Ausblick für 2024.»





Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar–September 2024 2023 2024 2023 CER CHF Konzern 44 984 44 053 100,0 100,0 6 2 Division Pharma 34 257 33 372 76,2 75,8 7 3 USA 18 166 17 430 40,4 39,6 7 4 Europa 6 613 6 259 14,7 14,2 7 6 Japan 2 083 2 937 4,6 6,7 -21 -29 International* 7 395 6 746 16,5 15,3 19 10 Division Diagnostics 10 727 10 681 23,8 24,2 5 0

Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen wurden angepasst, um die Verlagerung des Geschäfts von Foundation Medicine (FMI) von der Division Pharma in die Division Diagnostics zu widerspiegeln.

* Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige





Ausblick für das Jahr 2024 bestätigt

Roche erwartet eine Zunahme der Konzernverkäufe im mittleren einstelligen Bereich (CER).

Roche strebt ein Wachstum des Kerngewinns je Titel im hohen einstelligen Bereich an (CER) – dies ohne die Effekte aus der Beilegung von Steuerstreitigkeiten im Jahr 2023.

Roche ist bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken erneut zu erhöhen.

Konzernverkäufe

In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stiegen die Konzernverkäufe um 6% (CER, 2% in CHF) auf CHF 45,0 Milliarden. Die starke Nachfrage nach unseren innovativen Medikamenten und diagnostischen Produkten – darunter Lösungen für die Immundiagnostik, die Pathologie und die Molekulardiagnostik – konnte den erwarteten Rückgang der COVID-19-Verkäufe und die Auswirkungen der Erosion durch Biosimilars/Generika mehr als ausgleichen.

Die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den meisten Währungen wirkte sich nachteilig auf die in CHF ausgewiesenen Verkäufe aus.

Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 7% auf CHF 34,3 Milliarden. Das Basisgeschäft (ohne COVID-19) wuchs um 9%. Dies ist vor allem auf die höheren Verkäufe von Vabysmo (schwere Augenleiden), Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs) zurückzuführen.

Zusammen erzielten diese fünf Medikamente Verkäufe in Höhe von CHF 13,2 Milliarden, was einem Plus von CHF 2,7 Milliarden (CER) gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Das Augenmedikament Vabysmo, das Anfang 2022 eingeführt wurde, blieb ein Hauptwachstumstreiber. Die Verkäufe von CHF 2,8 Milliarden sind auf die steigende Nachfrage weltweit zurückzuführen.

Der Umsatz von Avastin (verschiedene Krebsarten), Herceptin (Brust- und Magenkrebs) und MabThera/Rituxan (Blutkrebs, rheumatoide Arthritis) ging um insgesamt CHF 0,5 Milliarden zurück, da sich die Auswirkungen der Konkurrenz durch Biosimilars weiter abschwächten. Die Verkäufe des COVID-19-Medikaments Ronapreve waren minimal, verglichen mit CHF 0,5 Milliarden in den ersten neun Monaten 2023.

In den USA wuchsen die Verkäufe um 7%. Das starke Umsatzwachstum von Vabysmo, Ocrevus, Polivy und Xolair (Nahrungsmittelallergien) wurde durch den anhaltenden Verkaufsrückgang bei den Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, teilweise aufgehoben. Mit Verkäufen von CHF 2,1 Milliarden verzeichnete Vabysmo eine hohe Akzeptanz bei neuen Patientinnen und Patienten sowie bei jenen, die von anderen Therapien auf Vabysmo umgestiegen sind.

In Europa stiegen die Verkäufe um 7%, angetrieben durch die Nachfrage nach Vabysmo sowie durch das anhaltende Wachstum von Phesgo, Ocrevus, Evrysdi (spinale Muskelatrophie) und Hemlibra. Teilweise aufgehoben wurde dieses Wachstum durch tiefere Verkäufe von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, sowie geringere Verkäufe des Brustkrebsmedikaments Perjeta, da Patientinnen zu Phesgo wechselten.

Die Verkäufe in Japan gingen um 21% zurück, was hauptsächlich dem Basiseffekt zuzuschreiben ist, der sich aus der Lieferung von Ronapreve (COVID-19) an die Regierung im ersten Quartal 2023 ergab. Ohne diesen Effekt nahmen die Verkäufe in Japan um 3% ab; die starke Nachfrage nach Phesgo und Vabysmo wurde durch die Auswirkungen behördlicher Preissenkungen und tiefere Verkäufe von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, mehr als aufgehoben.

Die Verkäufe in der Region International erhöhten sich um 19%, angeführt von der Nachfrage nach Perjeta, Hemlibra, Tecentriq (Krebsimmuntherapeutikum), Phesgo und Ocrevus sowie nach der neu eingeführten Gentherapie Elevydis (Duchenne-Muskeldystrophie). In China stiegen die Verkäufe um 8%; dies vor allem dank des Verkaufswachstums von Xofluza, Perjeta, Polivy and Avastin.

Die Verkäufe der Division Diagnostics stiegen um 5% auf CHF 10,7 Milliarden, während das Basisgeschäft (ohne COVID-19) um 8% wuchs. Die immundiagnostischen Produkte, darunter Herz-, Onkologie- und Schilddrüsentests, waren die stärksten Wachstumstreiber (10%). Weitere Wachstumsimpulse kamen von Lösungen für die Pathologie und die Molekulardiagnostik. Die Verkäufe von COVID-19-Tests gingen in den ersten neun Monaten 2024 weiter auf CHF 0,1 Milliarden zurück, gegenüber CHF 0,4 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Verkäufe legten in allen Regionen zu, wobei die Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) um 5%, Nordamerika um 6%, Asien-Pazifik um 2% und Lateinamerika um 18% wuchs.

Pharma: wichtige Meilensteine

Wirkstoff Meilenstein Zulassungsprozess Itovebi (Inavolisib)

Brustkrebs FDA-Zulassung für Itovebi zur zielgerichteten Behandlung von Personen mit fortgeschrittenem Hormonrezeptor(HR)-positivem, HER2-negativem Brustkrebs und PIK3CA-Mutation



Die Zulassung basiert auf den Phase-III-Daten der INAVO120-Studie, die zeigten, dass die Therapie mit Itovebi (Inavolisib) die progressionsfreie Überlebenszeit im Vergleich zu Palbociclib und Fulvestrant allein im Rahmen einer Erstlinientherapie mehr als verdoppelt

Die Zulassung zielt auf einen dringenden ungedeckten Bedarf bei der Behandlung von Brustkrebs mit einer PIK3CA-Mutation ab, einer der häufigsten Genmutationen bei HR-positiven Tumoren, die oft mit einer schlechten Prognose verbunden ist

Itovebi ist die erste zielgerichtete Therapie von Roche, die für die Behandlung von HR-positivem Brustkrebs, dem häufigsten Subtyp von Brustkrebs, zugelassen ist. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, mehr Menschen mit Brustkrebs innovative Medikamente zur Verfügung zu stellen



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 11. Oktober 2024 (nur Englisch) Ocrevus Zunovo

Multiple Sklerose FDA-Zulassung für Ocrevus Zunovo als erste und einzige zweimal jährliche 10-minütige subkutane Injektion für Menschen mit schubförmiger und progredienter multipler Sklerose (MS)



Ocrevus Zunovo hat das Potenzial, Behandlungsoptionen auf Zentren auszuweiten, in denen keine oder nur eine begrenzte Infrastruktur für eine intravenöse Verabreichung vorhanden ist, wie z. B. in einer Arztpraxis

Die Zulassung stützt sich auf ein Jahrzehnt an nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit von Ocrevus IV bei weltweit über 350 000 behandelten Menschen

Ocrevus Zunovo bietet Menschen mit multipler Sklerose mehr Möglichkeiten, eine auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Behandlung zu erhalten



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 16. September 2024 (nur Englisch) Tecentriq Hybreza

Verschiedene Krebsarten FDA erteilt Zulassung für Tecentriq Hybreza als erstes und einziges subkutanes Anti-PD-(L)1-Krebsimmuntherapeutikum



Tecentriq Hybreza bietet Patientinnen und Patienten sowie Ärztinnen und Ärzten mehr Flexibilität bei den Behandlungsoptionen mit vergleichbarer Sicherheit und Wirksamkeit wie bei intravenös verabreichtem Tecentriq

Die neue subkutane Verabreichung verkürzt die Behandlungszeit auf etwa sieben Minuten im Vergleich zu 30–60 Minuten bei intravenöser Gabe



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 13. September 2024 (nur Englisch) PiaSky

Seltene Blutkrankheit EU-Zulassung für PiaSky als erstes einmal monatlich subkutan zu verabreichendes Medikament für die Behandlung von paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH)



PiaSky (Crovalimab) kann auch selbst verabreicht werden, was dazu beitragen könnte, die Behandlungslast in Europa für Menschen mit PNH und ihre Betreuungspersonen zu verringern

Die Zulassung basiert auf der COMMODORE-2-Studie, die zeigte, dass die einmal monatliche subkutane Verabreichung von PiaSky mit der zweiwöchentlichen intravenösen Verabreichung von Eculizumab vergleichbar war

PiaSky fördert die C5-Hemmung durch eine innovative Recycling-Technologie, welche die monatliche subkutane Verabreichung ermöglicht



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 27. August 2024 (nur Englisch) Vabysmo

Schwere Augenkrank-

heiten Europäische Kommission erteilt Zulassung für Vabysmo zur Behandlung von Netzhautvenenverschluss (RVO)



Die Zulassung basiert auf Daten aus zwei Phase-III-Studien zum retinalen Zentralvenen- und Venenastverschluss, die zeigten, dass Vabysmo zu einer frühen und anhaltenden Verbesserung des Sehvermögens führte, die Aflibercept nicht unterlegen war, sowie eine deutliche Trocknung der Netzhaut bewirkte

Zusätzlich vorgelegte Daten zeigten, dass bis zu 60% der Personen, die Vabysmo erhielten, die Behandlungsintervalle auf drei bis vier Monate verlängern konnten

Vabysmo ist bereits in mehreren Ländern, darunter die USA und Japan, zur Behandlung von RVO und in fast 100 Ländern zur Behandlung von Personen mit neovaskulärer altersbedingter Makuladegeneration (nAMD) und diabetischem Makulaödem (DME) zugelassen



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 30. Juli 2024 (nur Englisch) Phase-III-/Zulassungs- und weitere wichtige Studien Evrysdi

Spinale Muskelatrophie Zweijahresdaten zeigen, dass die Mehrheit der mit Evrysdi behandelten Kinder mit spinaler Muskelatrophie (SMA) in der Lage ist, selbstständig zu sitzen, zu stehen und zu gehen



Positive Daten bestätigen die Wirksamkeit und Sicherheit von Evrysdi bei Kindern, die vor der sechsten Lebenswoche erstmals präsymptomatisch behandelt wurden, wobei die meisten Kinder motorische Meilensteine erreichten, die denen von Kindern ohne SMA ähnlich sind

Alle Kinder waren in der Lage, zu schlucken und oral Nahrung aufzunehmen, keines der Kinder musste dauerbeatmet werden

Evrysdi ist das einzige nichtinvasive Präparat zur Behandlung von SMA und ist in über 100 Ländern zugelassen; weltweit wurden bereits mehr als 16 000 Personen mit SMA behandelt



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 14. Oktober 2024 (nur Englisch) Gazyva/ Gazyvaro Nieren-

erkrankung Positive Phase-III-Daten für Gazyva/Gazyvaro zeigen Überlegenheit gegenüber alleiniger Standardbehandlung bei Personen mit Lupus-Nephritis



Die REGENCY-Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Behandlungsnutzen bei Personen mit aktiver Lupus-Nephritis

Gazyva/Gazyvaro wurde entwickelt, um eine zugrunde liegende Ursache der Lupus-Nephritis zu bekämpfen und das Fortschreiten zu einer Nierenerkrankung im Endstadium zu verhindern oder zu verzögern

Lupus-Nephritis ist eine potenziell lebensbedrohliche Manifestation einer Autoimmunerkrankung, von der weltweit 1,7 Millionen Menschen, überwiegend Frauen, betroffen sind; bis zu einem Drittel der Personen, die derzeitige Therapien erhalten, werden innerhalb von zehn Jahren eine terminale Niereninsuffizienz erleiden



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 26. September 2024 (nur Englisch) Xofluza

Influenza Positive Phase-III-Ergebnisse zeigen, dass Xofluza die Übertragung von Influenzaviren signifikant reduziert



Daten aus der CENTERSTONE-Studie zeigen, dass eine Einzeldosis Xofluza die Übertragung von Influenza von einer infizierten Person auf Haushaltsmitglieder reduziert

Dies ist das erste Mal, dass ein antivirales Medikament, das zur Behandlung einer Virusinfektion der Atemwege eingesetzt wird, in einer weltweiten Phase-III-Studie einen Nutzen bei der Verringerung der Übertragung gezeigt hat

Die geringere Ausbreitung der Infektion im häuslichen Umfeld könnte dazu beitragen, die Übertragung innerhalb von Gemeinschaften und Gesellschaften einzudämmen und die Belastung der Gesundheitssysteme durch saisonale und pandemische Influenza zu senken



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 19. September 2024 (nur Englisch) Fenebrutinib

Schubförmige multiple Sklerose Fenebrutinib zeigte eine nahezu vollständige Unterdrückung der Krankheitsaktivität und der Behinderungsprogression für bis zu 48 Wochen bei Menschen mit schubförmiger multipler Sklerose



Neue Phase-II-Daten zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Patientinnen und Patienten keine Schübe und keine Progression der Behinderung erleidet

Fenebrutinib unterdrückte akute und chronische MRT-Läsionen

Das Sicherheitsprofil von Fenebrutinib entsprach den Ergebnissen früherer und laufender klinischer Studien, die zu verschiedenen Krankheiten durchgeführt wurden und an denen bisher mehr als 2 700 Patientinnen und Patienten teilgenommen haben



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 4. September 2024 (nur Englisch) Susvimo

Schwere Augen-

erkrankung



Neue Daten für Susvimo belegen anhaltende Wirksamkeit bei zwei schweren diabetischen Augenerkrankungen



Auf der ASRS 2024 vorgestellte zweijährige Phase-III-Daten zeigen das Potenzial von Susvimo als Alternative zu Augeninjektionen zur Behandlung von diabetischem Makulaödem (DME) und diabetischer Retinopathie (DR)

Die Sicherheitsdaten entsprachen dem bekannten Sicherheitsprofil von Susvimo bei Menschen mit DME und DR

Darüber hinaus hat die FDA den Zulassungsantrag für Susvimo bei DME und DR auf der Grundlage der Daten der einjährigen Pagoda- und Pavilion-Studie angenommen



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 18. Juli 2024 (nur Englisch) Sonstiges Forschungs- und Entwicklungs-

zentrum für Pharma Roche eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum für Pharma in Basel, um wissenschaftliche Innovationskraft zu steigern



Das innovativste Forschungs- und Entwicklungszentrum der Schweiz unterstreicht die langfristigen Investitionen von Roche in den wissenschaftlichen Fortschritt, um den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden

Das neue Zentrum wird die Zusammenarbeit erleichtern und ausweiten und so die wissenschaftliche Innovation vorantreiben



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. September 2024 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Pharma

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar‒September 2024 2023 2024 2023 CER CHF Division Pharma 34 257 33 372 100,0 100,0 7 3 USA 18 166 17 430 53,0 52,2 7 4 Europa 6 613 6 259 19,3 18,8 7 6 Japan 2 083 2 937 6,1 8,8 -21 -29 International* 7 395 6 746 21,6 20,2 19 10

* Asien-Pazifik, CEETRIS (Mittelosteuropa, Türkei, Russland und indischer Subkontinent), Lateinamerika, Nahost, Afrika, Kanada, sonstige





Meistverkaufte Medikamente Total USA Europa Japan International Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Mio. CHF % Ocrevus

Multiple Sklerose 5 056 9 3 640 7 961 11 - - 455 26 Hemlibra

Hämophilie A 3 280 10 1 906 5 690 10 259 4 425 42 Vabysmo

Augenkrankheiten (nAMD, DME, RVO) 2 816 79 2 146 67 454 148 86 37 130 256 Perjeta3

Brustkrebs 2 809 -1 1 029 -4 502 -17 92 -36 1 186 17 Tecentriq

Krebsimmun-

therapeutikum 2 703 1 1 325 -8 649 5 277 -1 452 32 Actemra/RoActemra3

RA, COVID-19 1 948 5 949 11 508 -11 225 9 266 17 Xolair3

Asthma 1 737 11 1 737 11 - - - - - - Kadcyla3

Brustkrebs 1 494 6 574 4 428 -2 71 4 421 22 Evrysdi

Spinale Muskelatrophie 1 246 21 429 15 435 18 66 10 316 35 Phesgo

Brustkrebs 1 244 58 404 29 543 44 88 - 209 104 Alecensa

Lungenkrebs 1 151 7 372 12 217 1 144 3 418 8 Herceptin3

Brust- und Magenkrebs 1 063 -11 201 -20 227 -15 11 -48 624 -5 MabThera/Rituxan3

Blutkrebs, RA 1 023 -16 615 -17 109 -21 12 -26 287 -10 Avastin3

Verschiedene Krebsarten 943 -17 289 -20 63 -17 149 -33 442 -8 Activase/TNKase3

Herzkrankheiten 895 2 850 1 - - - - 45 5 Polivy

Blutkrebs 817 41 410 83 142 6 143 -4 122 79 Gazyva/Gazyvaro3

Blutkrebs 670 13 333 15 185 8 21 -16 131 21 Pulmozyme3

Zystische Fibrose 329 0 213 -5 55 -3 1 17 60 23 Mircera3

Anämie aufgrund Nierenerkrankung 304 -1 - - 31 -6 28 -23 245 4 CellCept3

Immunsuppressivum 283 1 17 -21 81 -13 27 -9 158 17

DME: diabetisches Makulaödem / nAMD: neovaskuläre oder «feuchte» altersbedingte Makuladegeneration / RVO: Netzhautvenenverschluss / RA: rheumatoide Arthritis



Diagnostics: wichtige Meilensteine

Produkt Meilenstein VENTANA CLDN18 Assay

Magenkrebs oder Karzinom des gastro-

ösophagealen Übergangs



Roche erhält CE-Zertifizierung für das erste Begleitdiagnostikum zur Identifizierung von Personen mit Magenkrebs oder Karzinomen des gastroösophagealen Übergangs, die für eine gezielte Behandlung mit VYLOY infrage kommen



Der neue VENTANA CLDN18 (43-14A) RxDx Assay trägt dazu bei, einen ungedeckten medizinischen Bedarf zu erfüllen, indem er dem klinischen Fachpersonal ermöglicht, Personen mit Magenkrebs oder Karzinomen des gastroösophagealen Übergangs zu identifizieren, die von einer gezielten Behandlungsoption profitieren können

CLDN18.2 ist ein aufstrebender Biomarker bei Magenkrebs und Karzinomen des gastroösophagealen Übergangs, der dazu beiträgt, die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf eine gezielte Behandlung vorherzusagen

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Begleitdiagnostika setzt sich Roche weiterhin für die Verbesserung der personalisierten Medizin ein, um bessere Behandlungsergebnisse zu ermöglichen



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 10. Oktober 2024 (nur Englisch) cobas Respiratory flex Test

Atemwegs-

erkrankungen Roche bringt den ersten Test auf den Markt, der die bahnbrechende TAGS-Technologie für den gleichzeitigen Nachweis von zwölf Atemwegsviren mit hohem Probendurchsatz nutzt



Die neue TAGS-Technologie (Temperature-Activated Generation of Signal) ermöglicht den Nachweis von bis zu 15 Zielsequenzen in einer einzigen Patientenprobe; der Test wird auf den Hochdurchsatz-Analysegeräten cobas 5800, 6800 und 8800 für die molekulare Diagnostik durchgeführt

TAGS hat das Potenzial, in Zukunft die Testmethoden für andere Infektionskrankheiten zu revolutionieren, indem massgeschneiderte syndromische Panel-Tests mit hohem Durchsatz in das klinische Routinelabor gebracht werden

Der erste TAGS-basierte Test, der zur Verfügung stehen wird, der cobas Respiratory flex, ermöglicht einen schnellen, effizienten Nachweis von bis zu zwölf der häufigsten Atemwegsviren; er bietet die Flexibilität für gezielte Tests, beschleunigt die genaue Diagnose, optimiert den Einsatz antimikrobieller Mittel und spart Zeit im Labor



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 24. September 2024 (nur Englisch) CINtec PLUS

Gebärmutter-

halskrebs WHO befürwortet in ihren Leitlinien zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge den Einsatz des Dual-Stain-Zytologietests (CINtec PLUS), der die Versorgung der Patientinnen verbessert und die Vorreiterrolle von Roche bei Lösungen für Gebärmutterhalskrebs unterstreicht



Der CINtec PLUS Zytologietest ist der einzige Dual-Stain-Test mit FDA-Zulassung und CE-Kennzeichnung zur Triage von positiven Befunden in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge bei Tests auf das humane Papillomavirus (HPV)

Dual-Stain-Biomarker helfen bei der Erkennung von Krebsvorstufen und können dazu beitragen, dass sich weniger Frauen unnötigen Kolposkopien unterziehen müssen, während sie gleichzeitig bei Frauen mit erhöhtem Risiko für Gebärmutterhalskrebs eine frühere Intervention ermöglichen

Diese Empfehlung folgt auf die kürzlich beschlossene Aufnahme des Dual-Stain-Tests in die Leitlinien der American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) für die Gebärmutterhalskrebsvorsorge sowie auf weitere WHO-Präqualifikationen für den cobas HPV Test von Roche



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 23. September 2024 (nur Englisch) cobas MPXV Test, LightMix

Mpox Roche reagiert auf die Ausrufung eines globalen Gesundheitsnotstands durch die WHO aufgrund des anhaltenden Mpox-Ausbruchs



Roche hat sich dazu verpflichtet, alle, die sich für die Bekämpfung des Mpox-Ausbruchs einsetzen, mit der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Tests zu unterstützen

Roche bestätigt, dass sowohl der cobas MPXV Test als auch die LightMix Kits für Forschungszwecke die neuesten Mpox-Varianten erkennen

Wir setzen uns aktiv dafür ein, die Laborkapazitäten für Tests auf Mpox weltweit zu verbessern



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 20. August 2024 LumiraDx Roche schliesst Übernahme der Point-of-Care-Technologie von LumiraDx für einen erweiterten Zugang zu diagnostischen Tests in der medizinischen Grundversorgung ab



Alle für die Übernahme der Point-of-Care-Technologie von LumiraDx erforderlichen kartellrechtlichen und behördlichen Genehmigungen wurden erteilt

Die innovative Point-of-Care-Lösung von LumiraDx ergänzt das Diagnostikportfolio von Roche in den Bereichen klinische Chemie, Immunchemie, Blutgerinnung und Molekulardiagnostik sowie in verschiedenen anderen Therapiebereichen

Mit der Integration von LumiraDx wird Roche ihr Engagement für dezentralisierte Lösungen, die den globalen Zugang zu Tests in der medizinischen Grundversorgung auf der ganzen Welt verbessern, weiter vorantreiben



Weitere Informationen: Medienmitteilung, 29. Juli 2024 (nur Englisch)

Verkäufe der Division Diagnostics

Verkäufe In Millionen CHF In % der Verkäufe Veränderung in % Januar‒September 2024 2023 2024 2023 CER CHF Division Diagnostics 10 727 10 681 100,0 100,0 5 0 Kundenbereiche4 Core Lab 6 052 5 836 56,4 54,6 9 4 Molecular Lab5 1 903 1 897 17,7 17,8 4 0 Near Patient Care6 1 616 1 902 15,1 17,8 -10 -15 Pathology Lab 1 156 1 046 10,8 9,8 15 11 Regionen Europa, Nahost und Afrika 3 589 3 569 33,5 33,4 5 1 Nordamerika5 3 222 3 103 30,0 29,1 6 4 Asien-Pazifik 3 146 3 263 29,3 30,5 2 -4 Lateinamerika 770 746 7,2 7,0 18 3

Weitere Informationen zu den Verkäufen von Roche in den ersten neun Monaten 2024:



Über Roche

Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro-Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis.

Seit über 125 Jahren ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsstrategie von Roche. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen sehen wir unseren grössten Beitrag für die Gesellschaft darin, innovative Medikamente und Diagnostika zu entwickeln, die den Menschen ein gesünderes Leben ermöglichen. Roche hat sich im Rahmen der Science Based Targets initiative (SBTi) und der Sustainable Markets Initiative dazu verpflichtet, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.



Referenzen

[1] Soweit nicht anders angegeben, sind alle Wachstumsraten und Vorjahresvergleiche zu konstanten Wechselkursen (CER = Constant Exchange Rates) berechnet (Durchschnittswerte für 2023) und alle angegebenen Gesamtbeträge in CHF ausgewiesen.

[2] Basisgeschäft Pharma: ohne COVID-19-Medikament Ronapreve.

Basisgeschäft Diagnostics: ohne COVID-19-bezogene Produkte.

[3] Vor dem Jahr 2015 eingeführte Medikamente.

[4] Core Lab: diagnostische Lösungen in den Bereichen Immunoassays, klinische Chemie und CustomBiotech.

Molecular Lab: diagnostische Lösungen für den Nachweis und die Überwachung in Zusammenhang mit Krankheitserregern, Blutspenden, sexueller Gesundheit und Genomik; genomisches Tumorprofiling.

Near Patient Care: diagnostische Lösungen in Notaufnahmen und Arztpraxen oder direkt für die Patientinnen und Patienten selbst sowie integriertes personalisiertes Diabetesmanagement.

Pathology Lab: diagnostische Lösungen für Gewebebiopsien und Begleittests.

[5] Die Verkäufe im Kundenbereich Molecular Lab enthalten neu die Verkäufe des Bereichs Foundation Medicine, der per 1. Januar 2024 von der Division Pharma in die Division Diagnostics überging. Die Vergleichsinformationen für 2023 wurden entsprechend angepasst.

[6] Die Verkäufe im neuen Kundenbereich Near Patient Care enthalten die Verkäufe von Diabetes Care und dem Point-of-Care-Geschäft, die beide zuvor als separate Kundenbereiche ausgewiesen wurden. Die Vergleichsinformationen für 2023 wurden entsprechend angepasst.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen. Diese können unter anderem erkennbar sein an Ausdrücken wie «sollen», «annehmen», «erwarten», «rechnen mit», «beabsichtigen», «anstreben», «zukünftig», «Ausblick» oder ähnlichen Ausdrücken sowie der Diskussion von Strategien, Zielen, Plänen oder Absichten usw. Die künftigen tatsächlichen Resultate können wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, dies aufgrund verschiedener Faktoren wie zum Beispiel: (1) Preisstrategien und andere Produktinitiativen von Konkurrenten; (2) legislative und regulatorische Entwicklungen sowie Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds; (3) Verzögerung oder Nichteinführung neuer Produkte infolge Nichterteilung behördlicher Zulassungen oder anderer Gründe; (4) Währungsschwankungen und allgemeine Entwicklung der Finanzmärkte; (5) Risiken in der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte oder neuer Anwendungen bestehender Produkte, einschliesslich (nicht abschliessend) negativer Resultate von klinischen Studien oder Forschungsprojekten, unerwarteter Nebenwirkungen von vermarkteten oder Pipeline- Produkten; (6) erhöhter behördlicher Preisdruck; (7) Produktionsunterbrechungen; (8) Verlust oder Nichtgewährung von Schutz durch Immaterialgüterrechte; (9) rechtliche Auseinandersetzungen und behördliche Verfahren; (10) Abgang wichtiger Manager oder anderer Mitarbeitender und (11) negative Publizität und Berichterstattung. Die Aussage betreffend das Gewinnwachstum pro Titel ist keine Gewinnprognose und darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass der Gewinn von Roche oder der Gewinn pro Titel für die aktuelle oder eine spätere Periode die in der Vergangenheit veröffentlichten Zahlen für den Gewinn oder den Gewinn pro Titel erreichen oder übertreffen wird.

Anhänge