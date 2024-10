Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 23. oktober 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:



ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,46 0,62 -0,04 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,46 0,62 -0,04 DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,18 0,03 0,21 -0,02 DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,18 0,03 0,21 -0,02 DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,20 0,04 0,24 0,01 DK0010245901 Europa 2 KL 0,18 0,03 0,21 -0,02 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 0,02 DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 0,01 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02 DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,46 0,52 -0,05 DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,46 0,52 -0,05 DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,02 0,05 -0,02 DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,02 0,05 -0,02 DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,04 0,03 0,07 0,02 DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,02 0,05 -0,02 DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05 DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05 DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05 DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 -0,05 DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 0,02 DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02 DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST

MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Fund Products

