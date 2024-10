Mit dem KFSHRC positioniert sich das Königreich auf dem globalen Markt für Gesundheitstourismus

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge des weltweit wachsenden Interesses am Medizintourismus wollen die Versorgungseinrichtungen des Königreichs ihren Status als Kompetenzzentren für fortschrittliche medizinische Behandlungen untermauern und sind als medizintouristische Anbieter mittlerweile für 5 % der Patienten weltweit attraktiv, die sich im Ausland behandeln lassen wollen. Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) steht bei dieser Initiative an vorderster Front und bietet sowohl auf regionaler als auch auf internationaler Ebene hochwertige spezialisierte medizinische Dienstleistungen an. Dank seiner medizinischen Innovationen, Spitzentechnologien und Expertise in medizinischen Spezialgebieten hat sich das KFSHRC zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für internationale Patienten entwickelt, die eine fachlich fundierte Behandlung in unterschiedlichen Fachgebieten wünschen.

Das KFSHRC hat sich zu einem bedeutenden globalen Zentrum für spezialisierte Gesundheitsversorgung entwickelt und hat im Jahr 2024 internationale Patienten aus 17 Ländern weltweit behandelt, wobei 77 % dieser Patienten aus den GKR-Ländern stammen. Durch die Bereitstellung modernster medizinischer Technologien und fortschrittlicher Dienstleistungen ist das Krankenhaus die ideale Wahl für internationale Patienten, die präzise Diagnosen und innovative Behandlungen in den von den Centers of Excellence angebotenen verschiedenen Fachgebieten erhalten möchten.

Als Platinum Sponsor der gestern in Riad eröffneten Global Health Exhibition stellt das KFSHRC die von seinem International Patient Care Center bereitgestellte Patientenversorgung vor. Sie beginnt mit einem ersten Gespräch und der Bewertung der vorläufigen medizinischen Diagnose, gefolgt von der Ankunft des Patienten in Riad, wobei das Center alle Reise-, Empfangs- und Unterbringungsarrangements übernimmt. Die weitere Versorgung umfasst den gesamten Behandlungsprozess und schließt mit einer Nachuntersuchung und Folgekonsultationen ab, sodass internationalen Besuchern, die die modernsten Behandlungsmethoden und herausragende medizinische Fachkenntnisse erwarten, ein umfassendes Patientenerlebnis geboten wird.

Das KFSHRC beherbergt mehrere Centers of Excellence, wie z. B. das Heart Center, das international für Kinderherz- und modernste Roboter-Chirurgie bekannt ist. Zudem leistete das Organ Transplant Center Pionierarbeit in der Transplantationspraxis und verzeichnet eine der höchsten Überlebensraten weltweit. Im vergangenen Jahr ließen sich 20 % der internationalen Patienten des KFSHRC in diesem Zentrum behandeln.

Zu den Centers of Excellence, in denen internationale Patienten behandelt werden, gehört auch das Oncology Center, in dem 37 % der internationalen Patienten des KFSHRC umfassend betreut werden. Diese Patienten können von neuen Behandlungen wie der CAR-T-Zelltherapie, modernster Strahlentherapie und dem bahnbrechenden Einsatz von 3D-Drucktechnologien zur Verbesserung der Patientenerfahrung und der Nebenwirkungen der Strahlentherapie profitieren. Auch das Neuroscience Center, das größte seiner Art in der Region, versorgt etwa 30 % der internationalen Patienten des Krankenhauses und bietet spezielle Verfahren wie epilepsiechirurgische Eingriffe, Tumorentfernungen und Hirnstimulationstherapien an. Darüber hinaus können internationale Patienten im Genomic Medicine Center fortschrittliche Gentests und individuelle Beratungen in Anspruch nehmen.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World’s Best Smart Hospitals“ für das Jahr 2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfshrc.edu.sa oder kontaktieren Sie unser Medienteam unter mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Medienkontakt:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6aeada84-cf0a-4afa-bb2f-35192f320ef6