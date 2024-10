Bewerbungen für Wirtschaftshochschulen steigen 2024 bei wirtschaftlicher Ungewissheit sprunghaft an

RESTON, Virginia, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Weltweit ist die Zahl der Bewerbungen um einen Studienplatz an einer Wirtschaftshochschule im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um beeindruckende 12 Prozent gestiegen. Dies ist eine deutliche Kehrtwende gegenüber den beiden vorangegangenen Jahren mit Rückgängen, die auf einen kleinen pandemiebedingten Aufschwung in den Jahren 2020-2021 folgten. Das geht aus einer heute veröffentlichten jährlichen Umfrage des Graduate Management Admission Council (GMAC) hervor. Da die Kosten in der mehrjährigen GMAC-Umfrage unter angehenden Wirtschaftsstudenten immer wieder als Haupthindernis für ein fortgeschrittenes Managementstudium genannt werden, ist es vielleicht nicht überraschend, dass der diesjährige Aufwärtstrend bei den Bewerbungen mit der Tatsache zusammenfällt, dass die Wirtschaftsprogramme mehr Mitgliedern ihrer neuen Jahrgänge im Jahr 2024 finanzielle Unterstützung anbieten.

Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt, dass der deutliche Anstieg der Bewerbungen vor allem auf das erneute Interesse an persönlichen Vollzeitangeboten zurückzuführen ist: Fast sechs von zehn dieser Studiengänge meldeten einen Anstieg von Bewerbungen. Zweijährige und einjährige Vollzeit-MBA-Programme verzeichneten beispielsweise mit 80 Prozent bzw. 64 Prozent den größten Anteil an Schulen, die in den letzten zehn Jahren von einen Anstieg der Bewerbungen berichteten. Fast drei Viertel der Masterstudiengänge in Rechnungswesen und Management meldeten ebenfalls einen Anstieg der Bewerbungen. Interessanterweise scheinen trotz des gestiegenen Interesses an einem Präsenzstudium auch die flexibleren Programme sehr gefragt zu sein: 58 Prozent der Online-Programme und 52 Prozent der Hybrid-Programme berichteten von einem Anstieg der Bewerbungen, ebenso wie etwa zwei Drittel der Online- und flexiblen MBA-Programme.

„Der diesjährige Rekordzuwachs bei den Bewerbungen deutet darauf hin, dass das Pendel in Richtung Graduate Business Education schwingt, insbesondere in Richtung von Vollzeit-MBAs und Master-Abschlüssen in Rechnungswesen und Management“, so Joy Jones, CEO von GMAC. „Während dieses Phänomen ein Beweis für den seit langem beobachteten antizyklischen Trend zwischen dem Interesse an Wirtschaftshochschulen und der Stärke der Wirtschaft sein könnte, würde ich den globalen Wirtschaftshochschulen und ihren enormen Anstrengungen zur kontinuierlichen Innovation mit neuen Technologien, neuen Vermittlungstaktiken und neuen Arbeitsweisen, die den aktuellen Interessen und Bedürfnissen der Studenten und ihrer zukünftigen Arbeitgeber entsprechen, viel Anerkennung zollen.”

Das Wachstum wird von Verschiebungen bei nationalen und internationalen Bewerbungen diktiert.

Der Anstieg der Gesamtzahl der Bewerbungen ist auch auf eine überproportionale Zunahme der inländischen Bewerbungen zurückzuführen, d. h. der Bewerbungen von Kandidaten, die aus demselben Land wie das Programm kommen. Die meisten MBA-Programme, unabhängig vom Durchführungsformat, profitierten von der Zunahme der inländischen Bewerbungen im Vergleich zu den internationalen Bewerbungen. In ähnlicher Weise verzeichneten alle untersuchten betriebswirtschaftlichen Masterstudiengänge einen 30-prozentigen Anstieg der inländischen Bewerbungen, aber Rückgänge bei den internationalen Bewerbungen für Studiengänge, die mehr auf internationale Talente angewiesen sind - wie z. B. Wirtschaftsanalytik - schienen das Wachstum auszugleichen.

Geografisch gesehen sind die Vereinigten Staaten nach wie vor ein Top-Studienziel für internationale Studierende, wobei eine überwältigende Mehrheit der Studieninteressierten signalisiert, dass die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen ihre Studienpläne nicht wie in früheren Wahlzyklen negativ beeinflussen werden, so eine kürzlich von GMAC veröffentlichte globale Studie. Gleichzeitig trieben inländische Bewerbungen die Nachfrage nach betriebswirtschaftlichen Studiengängen in den USA, Asien und Europa in die Höhe – mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs, das einen Rückgang der inländischen Bewerbungen um 45 Prozent und einen Rückgang der internationalen Bewerbungen um 12 Prozentpunkte verzeichnete.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass qualitativ hochwertige Bildungsangebote in den wichtigsten Märkten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas zunehmen, wodurch Bewerbern, die traditionell zu einem Studium im Ausland neigen, mehr Möglichkeiten und Chancen im eigenen Land geboten werden“, sagte François Ortalo-Magné, Professor für Managementpraxis und Executive Dean (External Relations) an der London Business School und Vorstandsmitglied von GMAC. „In diesem Zusammenhang ist es für Wirtschaftshochschulen von entscheidender Bedeutung, die regionale und internationale Mobilität zu fördern und vielfältige, multikulturelle Gruppen auf dem Campus zu bilden, da sie wissen, dass dies enorme pädagogische Vorteile in unseren Klassenzimmern, in den zukünftigen Vorstandsetagen und darüber hinaus bringt.“

Die zunehmenden Bewerbungen von Frauen geben Anlass zur Hoffnung, dass der Trend in die richtige Richtung geht.

Der Anteil an weiblichen Bewerbern für Wirtschaftsstudiengänge lag in den letzten 10 Jahren konstant bei 40 Prozent. Die diesjährigen Daten zeigen einige Lichtblicke mit einer kleinen Verschiebung nach oben auf 42 Prozent. Außerdem meldeten 55 Prozent der Programme einen Anstieg der Bewerbungen von Frauen, was einen Sprung von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr bedeutet und den zweitgrößten Anteil an Programmen darstellt, die in den letzten zehn Jahren einen Anstieg von weiblichen Bewerbern meldeten – nur übertroffen vom Pandemie-Boom im Jahr 2020. Insbesondere bei den MBA-Programmen war ein Anstieg der weiblichen Bewerber am wahrscheinlichsten: 70 Prozent der Flex-MBA-Programme und etwa zwei Drittel der Vollzeit-MBA-Programme verzeichneten einen solchen Zuwachs.

„Ich bin begeistert, dass die Zahl der Bewerbungen von Frauen so stark gestiegen ist. Ich glaube an den Wert einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung und an die Türen, die sie den Menschen, insbesondere den Frauen, öffnet. Je mehr Frauen durch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung in sich selbst investieren, desto gesünder wird die Pipeline für Führungspositionen in der Wirtschaft und desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die Kluft zwischen den Geschlechtern schließen“, sagte Elissa Sangster, CEO von Forté, einer langjährigen GMAC-Partnerorganisation, die sich für den Aufbau weiblicher Führungskräfte in der Wirtschaft einsetzt.

Über die Umfrage

GMACs Bewerbungstrends-Umfrage ist die größte und am häufigsten zitierte Umfrage ihrer Art und dient als maßgebliche Quelle für Zulassungsbeauftragte von Wirtschaftshochschulen und Programmleiter, um einen Einblick in die sich schnell verändernde Nachfrage nach Managementprogrammen zu erhalten. Im Rahmen der Umfrage 2024 wurden Daten zu den Bewerbungen erhoben, die für das akademische Jahr 2024–2025 bei den Graduiertenprogrammen für Management eingegangen sind. Zwischen Juni und August haben 1.090 Programme an 297 Wirtschaftshochschulen in 40 Ländern weltweit geantwortet. Weitere Einzelheiten über die diesjährigen teilnehmenden Programme und die Forschungsmethodik finden Sie im Bericht.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich der postgradualen Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulausbildung unterstützen. Der Graduate Management Admission Test™ (GMAT™), der vom GMAC entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung für Wirtschaftshochschulen.

Mehr als 13 Millionen Studieninteressierte vertrauen jährlich auf die GMAC-Webseiten, darunter mba.com, um sich über MBA- und Business-Master-Programme zu informieren, Kontakte zu Schulen auf der ganzen Welt zu knüpfen, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden und Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung für MBA- und Business-Master-Programme zu erhalten. BusinessBecause und GMAC Tours sind Tochtergesellschaften von GMAC, einer globalen Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Um mehr über unsere Arbeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com

Medienkontakt:

Teresa Hsu

Sr. Manager, Media Relations

Mobil: 202-390-4180

thsu@gmac.com