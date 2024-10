Lyon, le 23 octobre 2024

-

Fitch maintient la notation « AA- » de l’AFL

assortie d’une perspective négative

-

Suite à la mise sous surveillance négative de la note de l’Etat français, l’Agence de notation Fitch Ratings confirme la note « AA- » de l’AFL et lui attribue une perspective négative.

L’Agence de notation, Fitch Ratings, avait, début septembre 2024, pour la première fois octroyé à l’AFL, la banque des collectivités, la note à long terme « AA- » et la note à court terme « F1+ », avec une perspective stable, équivalente à celle de l’Etat français.

Suite à la décision du 11 octobre 2024 de Fitch Ratings de maintenir la note du souverain à AA- mais en révisant la perspective (de perspective stable à perspective négative), l’Agence de notation a également revu la perspective de toutes les collectivités ou Agences dont la note était équivalente à celle de l’Etat, dont celle de l’AFL.



L’AFL dispose par ailleurs toujours de la note « AA- » avec perspective stable, octroyée par S&P.

Notations de l’AFL au 23 octobre 2024

Notation/Agence Fitch Ratings Standard & Poor's Long terme AA-, perspective négative AA-, perspective stable Court terme F1+, perspective négative A-1+, perspective stable

A propos de l’AFL

« Incarner une finance responsable pour renforcer le pouvoir d’agir du monde local afin de répondre aux besoins présents et futurs des habitants ».

« En créant la première banque que nous détenons et pilotons à 100%, nous, collectivités locales françaises, avons posé un acte politique fort en faveur de la décentralisation. Notre établissement, l’Agence France Locale, n’est pas un établissement financier comme les autres. Créé par et pour les collectivités, il agit pour le monde local, pour renforcer notre liberté, notre capacité à développer des projets et notre responsabilité d’acteurs publics. Sa culture de la prudence nous préserve des dangers de la complexité et la richesse de sa gouvernance, des dérives liées aux conflits d’intérêts. L’objectif fondamental : offrir un accès à la ressource au monde local, dans les meilleures conditions et en toute transparence. Les principes de solidarité et d’équité nous guident. Convaincus qu’ensemble on va plus loin, nous avons souhaité un établissement agile, qui s’adresse à toutes les collectivités, aux plus importantes régions comme aux plus petites communes. Nous concevons le profit comme un moyen d’optimiser la dépense publique, non comme une fin. À travers l’AFL, nous soutenons un monde local engagé pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. L’AFL renforce notre pouvoir d’agir : mener des projets sur nos territoires, pour aujourd’hui comme pour demain, au service des habitants. Nous sommes fiers d’avoir une banque qui affiche un développement à notre image, toujours plus responsable et plus durable. Nous sommes l’Agence France Locale. »

