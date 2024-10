Le KFSHRC s’impose comme le plus important programme de transplantation rénale par don croisé au monde, avec 500 transplantations réussies

RIYAD, Arabie saoudite, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son objectif visant à consolider sa position en tant qu’établissement de santé de premier plan aussi bien au niveau régional qu’international, le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) a fêté la réalisation fructueuse de 500 transplantations rénales par don croisé depuis le lancement de son programme de dons croisés de reins, en 2011. Cette prouesse sans précédent, encore jamais réalisée par aucun autre établissement de santé dans le Royaume ou au Moyen-Orient, vient renforcer sa réputation de leader mondial en matière de transplantation d’organes, ainsi que son rôle de pionnier en tant que fournisseur de solutions innovantes pour les patients atteints d’insuffisance rénale.

Depuis le début de l’année uniquement, le KFSHRC a réalisé avec succès 100 transplantations rénales par don croisé, ce qui marque une avancée significative en matière de solutions de soins innovantes et augmente les chances des patients de recevoir un rein compatible. Ce système repose sur un mécanisme précis qui permet l’échange de reins entre patients dont les groupes sanguins ou les tissus sont incompatibles avec leurs donneurs d’origine. En facilitant les échanges de donneurs entre différents patients, le programme garantit des taux de compatibilité plus élevés, offrant ainsi une solution aux patients qui avaient des difficultés à trouver des donneurs compatibles auparavant.

62 % des bénéficiaires du Programme de dons croisés de reins sont des femmes, et 38 % sont des hommes. Vingt-neuf enfants ont également bénéficié du programme, ce qui met l’accent sur la diversité des cas traités dans le cadre de cette initiative de transplantation d’organes innovante.

Le KFSHRC participe à la Global Health Exhibition à Riyad en qualité de sponsor Platine. Il y présente aux visiteurs non seulement un aperçu du Programme de dons croisés de reins et son impact sur l’amélioration des soins de santé, mais également une variété d’autres solutions et innovations liées à la santé.

Cette prouesse a permis de porter le nombre total de transplantations rénales réussies au KFSHRC à 5 000 depuis le lancement de son Programme de transplantation d’organes en 1981, plaçant l’hôpital dans le groupe très fermé de centres de santé d’élite à travers le monde à franchir cette étape clé en matière de transplantation rénale. Le KFSHRC a obtenu des taux de survie à un an de 97 % à 99 % chez les patients ayant reçu une transplantation, ce qui reflète l’efficacité du système de santé du Centre d’excellence en transplantation d’organes du KFSHRC et l’engagement de l’hôpital dans sa mission humanitaire visant à améliorer la vie des patients.

La transplantation rénale au KFSHRC constitue le pilier de l’expertise de l’hôpital. L’établissement est en effet fort d’une longue expérience qui s’est consolidée au fil des quarante dernières années, et d’une croissance constante tant au niveau du nombre de transplantations réalisées qu’en matière de taux de survie des patients. Rien que l’année dernière, 80 transplantations rénales pédiatriques ont été réalisées, soit le plus grand nombre de transplantations réalisées par un centre aux États-Unis et en Europe. Depuis 2010, le KFSHRC a réalisé 3 000 transplantations rénales, dont environ 1 250 ont été réalisées au cours des trois dernières années.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa.

