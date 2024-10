23. oktober 2024

Pressemeddelelse

BioPorto præsenterer den FDA-godkendte ProNephro AKI (NGAL) test på ASN Kidney Week 2024 Conference

KØBENHAVN, Danmark og BOSTON, MA, USA, 23. oktober, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioPorto A/S (BioPorto eller Selskabet) (CPH:BIOPOR), der udvikler og markedsfører diagnostiske biomarkører, annoncerede i dag Selskabets deltagelse på American Society of Nephrology (ASN) Kidney Week 2024, som finder sted den 24.-27. oktober 2024 i San Diego, CA (USA).

Kidney Week 2024 er den første ASN-konference efter BioPorto modtog markedsføringstilladelse for ProNephro AKI™ (NGAL) til risikovurdering af akut nyreskade (AKI) i patienter i alderen 3 mdr. til 21 år af US Food and Drug Administration (FDA). Jennifer Zonderman, Senior Vice President Global Marketing i BioPorto, udtaler: ”Vi har set meget frem til at vende tilbage til ASN – denne gang med en godkendt test. Muligheden for at indgå i drøftelser med ledende nyrespecialister og industrielle stakeholders, samt uddybe, hvordan vores kliniske data vil medvirke til at ændre paradigmet om diagnosticering af AKI hurtigere end med den nuværende standardmetode, har enorm betydning.”

NGAL-biomarkøren er en tidlig markør for skader i nyreceller, som potentielt kan opdage AKI flere dage tidligere end den nuværende standardmetode (serum kreatinin).

Dr. Prasad Devarajan, Cincinnati Children’s og Senior Medical Director i BioPorto, og Dr. David Selevski, Assoc. Professor fra Medical University of South Carolina, SC (USA), vil den 25. oktober 2024 kl. 10:30 AM PT præsentere nye værktøjer til diagnosticering, risikovurdering og behandling af AKI i tidligt fødte og børn. Dr. Devarajan udtaler: ”Jeg glæder mig til at dele mine NGAL-erfaringer på dette års ASN Kidney Week Conference. En lav NGAL-værdi betyder, at læger kan intervenere kraftigt med væsker, vanddrivende midler og medikamenter i kritisk syge børn uden at øge risikoen for at patienterne udvikler AKI. Forhøjede NGAL-værdier derimod kan udløse en nærmere vurdering af nyrerne samt kritisk intervention 2-3 dage tidligere end med serum kreatinin, hvilket udvider lægernes vindue i forhold til klinisk intervention.”

BioPorto afholder på konferencen desuden et lukket møde med de Primary Investigators (PI), som er tilknyttet BioPortos amerikanske kliniske studie for risikovurdering af svær AKI i voksne patienter. Deltagerne vil udover Jennifer Zonderman drøfte studiet med Ute Feger, Director of Clinical Affairs i BioPorto, og Tabari Baker, Vice President Global Medical Affairs i BioPorto.

Udstillingsområdet vil indeholde over 40 informationsstandere om den seneste research inden for biomarkører inden for nyreskade, inklusiv NGAL. BioPortos kommercielle team vil være til stede på udstillingsstand 1737 til at svare på spørgsmål om ProNephro AKI (NGAL) og NGAL-biomarkøren og aftale møder med BioPortos Medical Affairs team.

For produktinformation, besøg venligst https://bioporto.com/schedule-a-meeting

Tilmelding til modtagelse af nyheder fra BioPorto på https://bioporto.com/investor-contact

For yderligere information:

Jennifer Zonderman, BioPorto, +1 617 694 2918, jmz@bioporto.com

Tim Eriksen, +45 4529 0000, investor@bioporto.com

Ashley Robertson, LifeSci Advisors, +1 617 430 7577, arr@lifesciadvisors.com

Om akut nyreskade

Akut nyreskade (AKI) er et tilfælde, hvor der opstår nyresvigt eller nyreskade inden for få timer eller dage. AKI medfører, at affaldsstoffer opbygges i blodet og besværliggøre nyrernes mulighed for at fastholde en balance af kropsvæsker. AKI kan også påvirke andre organer såsom hjernen, hjertet og lungerne, og tilstøder ofte patienter som er indlagt på hospitalers intensivafdelinger. For yderligere information om AKI besøg https://bioporto.com/aki/.

Om BioPorto

BioPorto er en in-vitro diagnostisk virksomhed, som på baggrund af biomarkører udvikler og markedsfører diagnostiske tests, som hjælper sundhedspersonale med at optimere patient- og sygdomshåndtering. Selskabet anvender sin ekspertise inden for antistoffer og assays til at udvikle en pipeline af nye tests til sygdomme med store, uadresserede medicinske behov, hvor testene kan bidrage til at forbedre behandlingen og sikre større økonomisk effektivitet for patienter, hospitaler og sundhedssystemer.

BioPortos førende produkt er baseret på NGAL biomarkøren og er udviklet med fokus på tidlig identifikation og vurdering af akut nyreskade. Akut nyreskade er en ofte forekommende sygdom, som kan have betydelige konsekvenser, herunder alvorlig sygdom og høj dødelighed, hvis den ikke identificeres og behandles tidligt. Ved at måle NGAL kan læger identificere patienter med potentiel risiko for akut nyresvigt hurtigere end med den nuværende standardmetode, hvilket muliggør tidligere intervention og skræddersyede behandlingsstrategier for patienterne. Selskabet markedsfører NGAL tests ift. flere registreringer, herunder CE-mærkning, globalt.

BioPorto har kontorer i København (Danmark) og i Boston, MA (USA). Selskabets aktier er noteret på NASDAQ Copenhagen. For yderligere information besøg venligst www.bioporto.com.