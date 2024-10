KFSHRC Homenageia 28 Cientistas Incluídos Entre os Top 2% de Pesquisadores Mais Citados na Lista de Stanford

Em um evento que contou com uma grande participação de líderes de saúde e especialistas de todo o mundo

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSHRC) homenageou os 28 dos seus cientistas incluídos na lista da Stanford University dos top 2% de pesquisadores mais citados em todo o mundo em várias disciplinas no ano passado. Este evento, com a participação de um número significativo de líderes e especialistas de saúde de todo o mundo, foi realizado no pavilhão do KFSHRC na Global Health Exhibition, que iniciou suas atividades na segunda-feira de manhã.

Nesta ocasião, S.Ex.ª Dr. Majid Al Fayyadh, Diretor Executivo do KFSHRC, disse: "Estamos orgulhosos desta conquista científica, um exemplo dos esforços contínuos e a visão ambiciosa que temos no KFSHRC. Também demonstra o nosso compromisso nacional mais amplo de promover a pesquisa, a inovação e o avanço no setor de saúde. Reafirmamos o nosso compromisso de promover os nossos esforços para servir a humanidade e elevar os padrões de cuidados de saúde a níveis sem precedentes."

A Stanford University publica anualmente uma lista com 180 mil pesquisadores, representando os top 2% em 28 áreas cujas pesquisas foram amis citadas nas revistas científicas internacionais. Esta lista é considerada uma referência confiável para avaliação da qualidade de publicações científicas e é amplamente respeitada dentro da comunidade acadêmica global.

No seu pavilhão na Global Health Exhibition, o KFSHRC também está apresentando as mais recentes inovações e soluções de saúde, incluindo a Unidade Móvel de AVC, que agiliza o tratamento de pacientes com AVC, reduz as incapacidades e diminui as taxas de mortalidade. Além disso, o KFSHRC também está mostrando seu serviço de análise farmacogenômica, uma abordagem médica inovadora que alinha medicamentos com o DNA do paciente (código genético) para prever a eficácia do medicamento e avaliar a necessidade de intervenção antecipada.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo, sendo incluído na lista World’ Best Smart Hospitals de 2025 da prestigiada revista Newsweek. Para mais informação, visite www.kfshrc.edu.sa ou entre em contato com a nossa equipe de mídia em mediacoverage@kfshrc.edu.sa