BUREAU VERITAS: Forte croissance organique au T3 2024 ; Recentrage du portefeuille avec une accélération des acquisitions en cours, en ligne avec la stratégie LEAP | 28 ; Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 23 octobre 2024

Forte croissance organique au T3 2024 ;

Recentrage du portefeuille avec une accélération des acquisitions en cours, en ligne avec la stratégie LEAP | 28 ;

Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

Chiffres clés1 du troisième trimestre 2024 (T3 2024)

Chiffre d'affaires (CA) de 1 547,9 millions d'euros au troisième trimestre 2024, en hausse de 8,8 % par rapport à l’exercice précédent et de 13,0 % sur une base organique,

Forte croissance organique par rapport au troisième trimestre 2023 dans toutes les activités avec Industrie à + 23,8 %, Certification à + 17,7 %, Marine & Offshore à + 13,2 %, Bâtiment & Infrastructures à + 9,3 %, Agroalimentaire & Matières Premières à + 8,5 % et Biens de consommation à + 7,5 %,

Effet de périmètre positif de 0,5 % au troisième trimestre 2024, reflétant le rythme accéléré des acquisitions avec de multiples transactions bolt-on (contribuant à + 1,1 %), nettes des cessions réalisées (contribuant à - 0,6 %),

Effet de change négatif de 4,7 %, résultant de l’appréciation de l’euro face à la plupart des autres devises.

Faits marquants du troisième trimestre 2024

Gestion active du portefeuille en ligne avec la stratégie LEAP | 28,

Croissance constante dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifique), surperformant leurs marchés sous-jacents respectifs,

Maintien de la dynamique de croissance pour les solutions liées à la durabilité, à la fois pour les services liés à la Transition et aux Green Objects,

Une accélération du programme de fusions-acquisitions du Groupe avec trois acquisitions signées pour un chiffre d’affaires annualisé d’environ 40 millions d’euros, en ligne avec la stratégie de portefeuille LEAP | 28 : la première pour renforcer le leadership du Groupe dans le bastion B&I, la seconde et la troisième pour créer de nouveaux bastions dans les domaines des énergies renouvelables et de la Durabilité,

Alors que le Groupe optimise la valeur et l'impact de certaines de ses activités, il a signé un accord en vue de céder son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros et un produit net des cessions d'environ 290 millions d'euros. Cette opération devrait être globalement neutre sur le BPA.





Perspectives 2024 relevées

Sur la base de la performance des neuf premiers mois, en tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, ainsi que d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique de 9 à 10 % de son chiffre d’affaires (contre « élevée à un chiffre » précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion2 du cash supérieur à 90 %.







Hinda Gharbi, Directrice Générale, commente :

« Au troisième trimestre, nous avons poursuivi l'exécution de notre stratégie LEAP | 28 et activement géré notre portefeuille. Ainsi, nous avons réalisé trois acquisitions, représentant un revenu cumulé annualisé d'environ 40 millions d'euros pour les opérations signées ce trimestre, et d'environ 80 millions d'euros pour l'ensemble des sept acquisitions signées cette année. Nous avons également conclu un accord pour céder notre activité de tests alimentaires. Cette transaction renforce notre bilan et nous donne une plus grande marge de manœuvre pour mettre en œuvre notre plan d'acquisitions.

Par ailleurs, nous avons maintenu une forte dynamique au troisième trimestre, avec une croissance organique du chiffre d'affaires de 13,0 %, tirée par l'ensemble du portefeuille. Depuis le début de l'année, cela équivaut à une croissance organique de 10,5 %.

Pour le reste de l'année et compte tenu de notre forte croissance sur 9 mois, de notre carnet de commandes robuste et de notre exécution opérationnelle ciblée, nous relevons à la hausse notre prévision de chiffre d'affaires 2024 pour la deuxième fois cette année."

CHIFFRES CLÉS DU T3 2024

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T3 2024 T3 2023 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 122,7 110,0 + 11,5 % + 13,2 % - (1,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 322,3 305,5 + 5,5 % + 8,5 % - (3,0) % Industrie 336,0 309,0 + 8,8 % + 23,8 % (0,5) % (14,5) % Bâtiment & Infrastructures 440,5 413,8 + 6,4 % + 9,3 % (1,9) % (1,0) % Certification 124,1 106,7 + 16,3 % + 17,7 % + 2,2 % (3,6) % Biens de consommation 202,3 178,8 + 13,2 % + 7,5 % + 7,6 % (1,9) % Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 1 547,9 1 423,8 + 8,8 % + 13,0 % + 0,5 % (4,7) %

Forte croissance organique dans l’ensemble du portefeuille et des zones géographiques





Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2024 s'est élevé à 1 547,9 millions d'euros, soit une augmentation de 8,8 % par rapport au troisième trimestre 2023. La croissance organique a atteint un niveau élevé de 13,0 %, soit 10,5 % sur les neuf premiers mois de l’année.

Trois activités ont enregistré une très forte croissance organique : Marine & Offshore, en hausse de 13,2 %, Industrie, en hausse de 23,8 %, et Certification, en hausse de 17,7 %. L’activité Bâtiment & Infrastructures a poursuivi son redressement, avec une croissance organique de 9,3 % au troisième trimestre (après 4,3 % au premier semestre), tandis que les activités Biens de consommation et Agroalimentaire & Matières Premières ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, témoignant toutes deux d’une amélioration des tendances de marché.

Par zone géographique, les Amériques (28 % du chiffre d'affaires, en hausse de 18,3 % sur une base organique) ont enregistré une forte croissance, tirée par une croissance à deux chiffres en Amérique latine et aux États-Unis. L'Europe (33 % du chiffre d'affaires, en hausse de 7,5 % en organique) a connu une croissance organique robuste, principalement tirée par des niveaux d'activité élevés en France et dans les pays d’Europe du Sud et de l’Est. L'activité dans la région Asie-Pacifique (29 % du chiffre d'affaires, en hausse de 10,4 % en organique) a bénéficié d'une solide croissance en Chine et d'une croissance à deux chiffres en Australie et en Inde. Enfin, l'activité a également été très forte en Afrique et au Moyen-Orient (10 % du chiffre d'affaires, en hausse de 23,4 % en organique), soutenue par l’activité Bâtiment & Infrastructures et les projets d'énergie au Moyen-Orient.

L'effet de périmètre a été positif de 0,5 %, reflétant les acquisitions bolt-on (contribuant à + 1,1 %) réalisées au cours des derniers trimestres, partiellement compensées par l'impact de petites cessions réalisées au cours des douze derniers mois (contribuant à - 0,6 %).

Les fluctuations de change ont eu un impact négatif de 4,7 %, en raison de l’appréciation de l'euro par rapport à la plupart des autres devises.

Une situation financière solide





Au 30 septembre 2024, la dette financière nette était supérieure à celle du 30 juin 2024, en raison du versement de dividendes en juillet 2024. Le Groupe disposait de 1,2 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles, ainsi que de 600 millions d'euros de lignes de crédit confirmées non tirées. Le Groupe a une structure financière solide avec la majorité de ses échéances de dette au-delà de 2026 et 100% à taux d'intérêt fixe.

UN PORTEFEUILLE RECENTRÉ

En ligne avec la stratégie LEAP | 28 visant à se concentrer sur les activités occupant une position de leader sur leur marché, le Groupe gère activement son portefeuille et a mis en place un programme de fusions-acquisitions ciblé pour atteindre ses objectifs.

Dans l’activité Bâtiment & Infrastructures : En octobre 2024, Bureau Veritas a annoncé l'acquisition du Groupe IDP , un fournisseur indépendant leader dans la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'assistance à la gestion de projet et les services de jumeaux numériques pour le secteur public et privé, avec un positionnement fort dans la décarbonation et d'autres verticaux à forte valeur ajoutée. IDP a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2023.

:

Cette acquisition permettra d'élargir les services de Bureau Veritas dans l’activité Bâtiment & Infrastructures en renforçant ses capacités opérationnelles end-to-end, en tirant parti de l'expertise innovante en BIM, du conseil et de la numérisation des actifs via le jumeau numérique.

Dans les activités liées aux énergies renouvelables et à la durabilité : Le Groupe a acquis ArcVera Renewables en septembre 2024, un fournisseur spécialisé dans le conseil financier et les services techniques pour les projets éoliens, solaires et de batteries de stockage dans le monde entier. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros en 2023. En octobre 2024, Bureau Veritas a également acquis Aligned Incentives , un fournisseur de plateformes de planification de la durabilité d'entreprise et d'agrégateurs, permettant aux entreprises de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre de Scope 3 et de réaliser l'analyse du cycle de vie au niveau industriel. Avec un énorme potentiel d'expansion, Aligned Incentives combine des services de conseil ESG de premier ordre et une vaste base de données alimentant une solution de planification pour l’atteinte des objectifs de Durabilité des entreprises basée sur une intelligence artificielle. L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros en 2023.







Dans le cadre de la gestion active de son portefeuille afin d'optimiser la valeur et l'impact de celui-ci, le Groupe a conclu un accord en vue de céder son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros et des produits nets de cession d'environ 290 millions d'euros. Cette opération améliorera légèrement la marge opérationnelle ajustée du Groupe et aura un effet neutre sur le résultat net ajusté part du Groupe à compter de 2025. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du quatrième trimestre 2024, une fois remplies les conditions de clôture habituelles, dont l'approbation réglementaire dans certains pays. Le produit de la vente contribuera à financer le plan de fusions & d’acquisitions accéléré de la stratégie LEAP | 28.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISÉ PAYS / REGION DATE DE SIGNATURE / CLÔTURE DOMAINE D’EXPERTISE Bâtiment & Infrastructures Groupe IDP 30 M€ Espagne Octobre 2024 Services BIM (Building Information Modeling), assistance à la gestion de projet et jumeau numérique Energies renouvelables / Développement durable ArcVera Renewables 6 M€ Etats-Unis Septembre 2024 Conseil financier et services techniques pour les projets éoliens, solaires et de batteries de stockage Aligned Incentives 3 M€ Etats-Unis Octobre 2024 Plateforme et agrégateur de planification de la durabilité de l'entreprise Cession 133 M€ 15 pays Octobre



2024 Activités d’analyse alimentaire (34 laboratoires à travers 4 continents)

Depuis le début de l'année, le Groupe a acquis ou conclu des accords pour :

L'acquisition de sept sociétés, représentant un chiffre d’affaires cumulé annualisé d’environ 80 millions d'euros.

La cession de deux sociétés, représentant un chiffre d’affaires cumulé annualisé d’environ 165 millions d'euros.

Pour plus d’informations, les communiqués de presse sont disponibles en cliquant ici.

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Indicateurs clés – Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)





ODD DES

NATIONS UNIES 9M 2024



9M 2023 AMBITION

2028 L'ENVIRONNEMENT Émissions de CO 2 – (Scopes 1 et 2, 1 000 tonnes) 3 N° 13 146 149 107 LE CAPITAL SOCIAL ET HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 4 N° 3 0,24 0,24 0,23 Taux de féminisation des postes de direction (du Comité exécutif à la Bande II 5 N° 5 27,5 % 27,5 % 36 % Nombre d’heures de formation par employé 6 N° 8 26,4 22,9 40,0 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 98,6 % 96,8 % 99,0 %

Bureau Veritas a reçu la Médaille d'Or d'EcoVadis





Le 11 octobre 2024, Bureau Veritas a reçu la Médaille d'Or d'EcoVadis (avec un score de 77/100), en reconnaissance de son engagement à « Bâtir un Monde Meilleur ». Cette distinction place Bureau Veritas dans les 5 % d’entreprises les mieux notées par EcoVadis et souligne ses efforts pour maintenir des pratiques de travail éthiques, réduire son impact environnemental et promouvoir la transparence et la responsabilité dans ses activités.

De multiples distinctions par les agences de notation extra-financière





Bureau Veritas se classe deuxième parmi 184 entreprises dans l'évaluation S&P Global via son Corporate

Sustainability Assessment (CSA) pour la catégorie Industrie des Services Professionnels – englobant le

secteur des TIC – avec un score de 84/100 pour 2024. Cette reconnaissance reflète l’engagement de ses

83 000 Trust Makers, à tous les niveaux de l’entreprise, pour faire avancer son programme de Durabilité.

MSCI a attribué à Bureau Veritas la note AA pour sa performance en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), soit le même niveau qu'en 2023, avec un score de 6,3. Le Groupe a obtenu le meilleur score dans la catégorie Environnement (10), a amélioré son score en Social (6,3) et obtient un score de 5,8 en Gouvernance.

PERSPECTIVES 2024 RELEVÉES

Sur la base des performances des 9 premiers mois, en tirant parti d'un pipeline de ventes sain et en croissance, ainsi que d'une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l'ensemble de l'année 2024 d’atteindre :

une croissance organique de 9 à 10 % de son chiffre d’affaires (contre « élevée à un chiffre » précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion7 du cash supérieur à 90 %.







REVUE DES ACTIVITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2024

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 122,7 110,0 + 11,5 % + 13,2 % - (1,7) % CA des 9 premiers mois 374,0 338,6 + 10,5 % + 14,2 % - (3,7) %

L'activité Marine & Offshore a enregistré une forte hausse de 13,2 % de son chiffre d'affaires organique au troisième trimestre 2024 (et de 14,2 % sur les neuf premiers mois), avec les tendances suivantes :

Une forte hausse à deux chiffres dans le segment Nouvelles Constructions (43 % du chiffre d'affaires de la division), au sein d’un marché de la construction dynamique tiré par les pays asiatiques, en particulier la Chine.

(43 % du chiffre d'affaires de la division), au sein d’un marché de la construction dynamique tiré par les pays asiatiques, en particulier la Chine. Une croissance à deux chiffres du sous-segment Navires en service (44 % du chiffre d'affaires de la division), bénéficiant de la croissance des volumes grâce à l'augmentation du nombre de navires classés. Au 30 septembre 2024, la flotte classée par Bureau Veritas comprend 11 913 navires, soit une hausse de 2,4 % sur un an, représentant 152,3 millions de tonneaux de jauge brute (GRT). Les travaux de modernisation et de mise à niveau pour répondre aux nouvelles réglementations environnementales ont également contribué à cette croissance.

(44 % du chiffre d'affaires de la division), bénéficiant de la croissance des volumes grâce à l'augmentation du nombre de navires classés. Au 30 septembre 2024, la flotte classée par Bureau Veritas comprend 11 913 navires, soit une hausse de 2,4 % sur un an, représentant 152,3 millions de tonneaux de jauge brute (GRT). Les travaux de modernisation et de mise à niveau pour répondre aux nouvelles réglementations environnementales ont également contribué à cette croissance. Une croissance faible à un chiffre pour les Services (13 % du chiffre d'affaires de la division, Offshore inclus), avec une reprise des commandes dans les activités Offshore.





La division maintient un fort momentum de croissance alors que l'industrie maritime se décarbonise, renouvelle sa flotte, investit dans la numérisation et améliore sa performance. Le Groupe a sécurisé 10,8 millions de tonneaux bruts depuis le début de l’année, portant le carnet de commandes à 26,8 millions de tonneaux bruts, soit une hausse de 24,2 % par rapport à 21,6 millions de tonneaux bruts fin septembre 2023. Cette progression est tirée par les navires à double carburant, les transporteurs de GNL, les porte-conteneurs et les navires spécialisés.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du troisième trimestre 2024, Bureau Veritas a contribué au développement de technologies à faibles émissions de carbone et a délivré une Approbation de Principe (AiP) à la compagnie française de croisières de luxe Ponant pour son nouveau navire de passagers à propulsion éolienne.

AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 322,3 305,5 + 5,5 % + 8,5 % - (3,0) % CA des 9 premiers mois 936,2 917,1 + 2,1 % + 5,9 % - (3,8) %

L’activité Agroalimentaire & Matières Premières a réalisé une croissance organique de 8,5 % au troisième trimestre 2024 (5,9 % sur neuf mois).

Le segment Produits Pétroliers et Pétrochimiques (O&P, 31 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2024, malgré les enjeux géopolitiques et des événements météorologiques dans des marchés clés. Cette bonne performance résulte de gains continus de parts de marché dans certaines régions en Europe, d’une reprise progressive des activités en Amérique du Nord et de la montée en puissance de contrats portés par de récents développements commerciaux au Moyen-Orient. Les activités non liées aux échanges, telles que le Oil Condition Monitoring, continuent de progresser.

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d'affaires de la division) a accéléré son redressement au troisième trimestre, affichant une croissance organique à deux chiffres à la fois dans les activités Upstream (représentant plus des deux tiers du chiffre d'affaires du segment) et dans les activités liées aux échanges. Avec un niveau record des prix de l'or, l’activité a connu une croissance dans de nombreuses zones à travers le monde, notamment en Australie. Le développement des laboratoires sur site et la montée en puissance des opérations Moyen-Orient ont également contribué à la bonne performance de l'activité Upstream. Les activités liées aux échanges ont bénéficié d'une dynamique robuste liée au commerce international du cuivre et d'autres métaux de base.

Au troisième trimestre 2024, l'Agroalimentaire (22 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique moyenne à un chiffre. Dans le sous-segment Agri, les activités Upstream ont bénéficié de nouveaux développements positifs avec des acteurs clés en Amérique latine et en Europe, réalisant une croissance élevée à un chiffre. Les activités liées aux échanges ont réussi à délivrer une croissance organique moyenne à un chiffre dans un environnement concurrentiel difficile. Le sous-segment Alimentaire a poursuivi sa croissance organique moyenne à un chiffre au troisième trimestre, grâce aux initiatives en matière de pricing et de diversification des services. En ligne avec sa stratégie LEAP | 28, Bureau Veritas a annoncé en octobre avoir conclu un accord en vue de céder son activité de tests alimentaires (133 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023) à Mérieux NutriSciences.

Au troisième trimestre 2024, les Services aux gouvernements (14 % du chiffre d'affaires de la division) ont enregistré une croissance organique faible à un chiffre. L'activité est particulièrement forte dans certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique, notamment dans les services de Vérification de la Conformité (VOC). En Côte d'Ivoire, le Groupe s'est vu attribuer un contrat de suivi et d'inspection pour la collecte, le transport et l'élimination des déchets ménagers au nom des autorités locales.

Réalisations en matière de durabilité

Au troisième trimestre 2024, Bureau Veritas a continué à mettre à profit son expertise afin d'aider ses clients à s'orienter vers des pratiques plus durables et à faibles émissions de carbone, à travers des offres sur-mesure. Le Groupe a obtenu un contrat de R&D avec une société finlandaise de raffinage de pétrole pour fournir des services d'optimisation de la qualité des produits et des matières premières. Il a également obtenu un contrat de services de tests en laboratoire pour un leader européen des carburants d’aviation durables.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 336,0 309,0 + 8,8 % + 23,8 % (0,5) % (14,5) % CA des 9 premiers mois 960,0 927,3 + 3,5 % + 19,7 % (1,8) % (14,4) %

Avec une hausse de la croissance organique de 23,8 %, l'activité Industrie a de nouveau affiché une performance solide généralisée au troisième trimestre 2024, avec tous les principaux segments en croissance à deux chiffres. Sur les neuf premiers mois de l'année, le Groupe a enregistré une croissance organique de 19,7 %, principalement tirée par le secteur de l'énergie, qui a fait preuve d'une grande résilience malgré l'incertitude croissante à l'échelle mondiale.

Par marché, Power & Utilities (14 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une forte croissance à deux chiffres, les activités Opex performant bien dans certaines régions du Moyen-Orient et d'Amérique latine, compensant l'impact de la sortie de contrats peu rentables. Une bonne dynamique a été maintenue dans les services d'inspection Capex et de revue de conception pour l'industrie nucléaire. Par ailleurs, les activités de production d'énergie renouvelable ont poursuivi leur forte croissance, 2024 devant être une année record pour le déploiement de projets solaires, éoliens et hydrogènes. Cela est particulièrement le cas en Chine ainsi qu'en Amérique du Nord, où les investissements des clients restent élevés et où l'offre de services du groupe a été récemment élargie pour mieux répondre aux besoins du marché.

L’activité du segment Pétrole & Gaz (31 % du chiffre d'affaires de la division) est restée dynamique autant pour les services Capex que Opex. Les solutions Capex ont continué à bénéficier du cycle d'investissement favorable, notamment au Moyen-Orient et en Australie. Ce trimestre, le Groupe a sécurisé un contrat clé pour effectuer des inspections d'assurance et de contrôle qualité pour le compte d'un projet gazier offshore au Vietnam. La croissance des services Opex a été alimentée par une série d'inspections complètes dans des raffineries importantes.

La Certification des Produits Industriels (17 % du chiffre d'affaires de la division) a bien performé, notamment en Amérique du Nord, en Chine et en France, portée par une forte demande dans les inspections de réservoirs sous pression, de soudure et de tests de matériaux.

Par ailleurs, l'activité d'Essais Environnementaux (12 % du chiffre d'affaires de la division) a connu une croissance organique moyenne à un chiffre, malgré des conditions macroéconomiques et un environnement de taux d'intérêt élevés qui retardent la montée en puissance de certains projets d’assainissement.

Réalisations en matière de durabilité

Au troisième trimestre 2024, Bureau Veritas a décroché plusieurs contrats importants. Il s’agit notamment d’un contrat avec un acteur majeur de l'énergie pour le calcul de ses émissions de méthane en raison d’exigences réglementaires plus strictes. Par ailleurs, le Groupe a réalisé une revue de conception pour un projet de stockage à membrane pour du gaz naturel liquéfié et de l’hydrogène liquide en Chine, démontrant son expertise technique dans les infrastructures d’énergies vertes émergentes. De plus, Bureau Veritas a été sélectionné pour fournir des services de certification pour un projet éolien offshore en Pologne, renforçant davantage sa position de partenaire de confiance dans les initiatives d'énergie durable.



BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 440,5 413,8 + 6,4 % + 9,3 % (1,9) % (1,0) % CA des 9 premiers mois 1 337,2 1 282,6 + 4,3 % + 5,9 % (0,6) % (1,0) %

L'activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) a enregistré une forte croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,3 % au troisième trimestre 2024, représentant une amélioration séquentielle par rapport aux 4,3 % de performance organique enregistrée au premier semestre.

La croissance a été tirée à la fois par les activités liées à la Construction et celle des Bâtiment en service.

La région Amériques (29 % du chiffre d'affaires de la division) a réalisé une croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres, avec une amélioration séquentielle notable aux États-Unis. Tirant parti de son portefeuille d'activités diversifié, la plateforme américaine a enregistré une forte croissance organique à deux chiffres. Les activités de mise en service pour data centers et infrastructures critiques ont maintenu une importante croissance organique à deux chiffres à l'échelle mondiale, portée par une demande accrue liée aux besoins de l'intelligence artificielle, ainsi que par des initiatives en matière de pricing. Les services Opex, tirés par la réglementation, et les solutions d'infrastructure Capex ont tous deux affiché une forte croissance. Le volume des services liés aux transactions immobilières était en hausse par rapport à l’année dernière, soutenu par la baisse des taux d'intérêt. La croissance en Amérique Latine a été plus modérée en raison de changements au sein du portefeuille d’activités au Brésil, avec la sortie de contrats publics et un recentrage sur les projets d'infrastructure.

L'activité en Europe (49 % du chiffre d'affaires de la division) a cru à un rythme élevé à un chiffre en organique. L'Italie a enregistré l’une des meilleures performances, bénéficiant des dépenses d'infrastructure au niveau national. La France a connu un trimestre solide, tiré par ses activités Opex, qui ont bénéficié d'une hausse des volumes, de gains de productivité et d’un effet tarification positif. Les activités Capex ont légèrement progressé, surperformant le marché de la construction grâce à leur exposition aux infrastructures et aux travaux publics (y compris les Jeux Olympiques de Paris 2024).

Dans la région Asie-Pacifique (17 % du chiffre d'affaires de la division), la croissance organique a affiché une progression modérée à un chiffre. Cela a été tiré par de solides performances dans les pays d'Asie du Sud et du Sud-Est, ainsi qu'en Australie. La performance de la Chine est restée globalement stable, soutenue par la dynamique du secteur de la construction liée à l'énergie, tandis que la faiblesse des dépenses publiques a continué de contraindre la croissance du marché des infrastructures de transport.

Enfin, dans la région Moyen-Orient et Afrique (5 % du chiffre d'affaires de la division), Bureau Veritas a maintenu une forte croissance organique du chiffre d'affaires à deux chiffres. Elle a été principalement tirée par la performance en Arabie Saoudite, où l'entreprise accompagne de nombreux projets de grande envergure et de premier plan.

En octobre 2024, le Groupe a fait l’acquisition du Groupe IDP. Cette société est un fournisseur indépendant de premier plan de services de Modélisation des Informations du Bâtiment, d'assistance à la gestion de projet et de jumeau numérique pour les secteurs public et privé en Espagne. Cette acquisition apportera des outils numériques clés pour améliorer les services et les capacités opérationnelles de Bureau Veritas dans le domaine de la construction et de l'industrie.

Réalisations en matière de durabilité

Au troisième trimestre 2024, Bureau Veritas a été sélectionné par plusieurs circonscriptions scolaires californiennes pour réaliser des évaluations des installations, incluant des audits énergétiques et l'élaboration de plans de réduction vers une énergie nette zéro. Le Groupe s’est aussi vu confier des inspections additionnelles sur le matériel électrique des bornes de recharge pour véhicules électriques en Italie.

CERTIFICATION

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 124,1 106,7 + 16,3 % + 17,7 % + 2,2 % (3,6) % CA des 9 premiers mois 379,4 334,5 + 13,4 % + 16,5 % + 0,7 % (3,8) %

L’activité Certification a été l'une des plus performantes du portefeuille du Groupe au troisième trimestre 2024, avec une croissance organique de 17,7 %, une tendance de croissance similaire aux deux derniers trimestres (croissance organique du chiffre d'affaires sur 9 mois de 16,5 %). Cela a été porté par de fortes augmentations de volumes et des revalorisations tarifaires robustes, dans la plupart des zones géographiques. Cette performance illustre la croissance élevée de ce marché où la forte demande des clients est tirée par les enjeux de protection de marque et les engagements en matière de Durabilité.

Les solutions QHSE & Schémas Spécialisés (55 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une croissance à deux chiffres au troisième trimestre de l'année, bénéficiant de la reconduction des recertifications de plusieurs schémas dans différents secteurs, comme l'IATF dans l'automobile. Cette activité est également soutenue par le développement de solutions innovantes pour répondre aux demandes des clients en matière de schémas personnalisés et volontaires. En parallèle, nous avons continué à développer nos services de sous-traitance publique pour satisfaire les besoins des gouvernements et des autorités locales. À l'instar des récents contrats d'externalisation gouvernementaux obtenus en France, le Groupe s'est vu attribuer un contrat de services d'audit de seconde partie et de formation sur la sécurité alimentaire pour les maisons de retraite de Madrid, en Espagne.

Les solutions liées à la Durabilité et les activités de certification Numérique (Cyber) (24 % du chiffre d'affaires de la division) ont également enregistré une croissance organique soutenue à deux chiffres. Elle est principalement alimentée par une forte demande pour la vérification des émissions de carbone et de gaz à effet de serre, pour les services liés à la sylviculture et les audits ESG de chaîne d'approvisionnement, en amont d’un prochain renforcement de réglementation. De plus, les services de certification et d'assurance en matière de cybersécurité bénéficient toujours d'une excellente dynamique du marché, menant à une croissance à deux chiffres au troisième trimestre.

Les autres solutions, y compris la Formation (21 % du chiffre d'affaires de la division), ont enregistré une croissance de leur chiffre d’affaires globalement stable au troisième trimestre 2024.

Réalisations en matière de durabilité

Au troisième trimestre 2024, Bureau Veritas a continué à développer ses services autour de l'assurance en matière de rapports de durabilité. Par exemple, en France, le Groupe a aidé une petite et moyenne entreprise à évaluer sa maturité RSE et son analyse de double matérialité et à effectuer une évaluation des écarts avant la déclaration CSRD. Le Groupe a également réalisé l'audit de la traçabilité et de la conformité des fournisseurs d’un producteur leader de caoutchouc naturel en Afrique avec les réglementations européennes sur la déforestation (ou EUDR).

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2024 2023 VAR. ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 202,3 178,8 + 13,2 % + 7,5 % + 7,6 % (1,9) % CA des 9 premiers mois 582,8 527,9 + 10,4 % + 7,4 % + 5,8 % (2,8) %

La division des services de Biens de Consommation a enregistré une croissance organique de 7,5 % au troisième trimestre 2024. Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires organique a augmenté de 7,4 %.

Sur le plan géographique, l'Asie a affiché une bonne croissance organique, principalement tirée par la Chine, le Vietnam et le Bangladesh.

Le segment Textiles, Biens durables & Jouets (représentant 46 % du chiffre d'affaires de la division) a enregistré une croissance organique à un chiffre élevé au troisième trimestre 2024. Cette croissance a été portée le redressement des volumes. La croissance a été principalement tirée par la Chine et les pays d'Asie du Sud-Est. L'activité de Biens durables a été particulièrement dynamique, bénéficiant d'une reprise mondiale et d'une augmentation du nombre de références.

Le segment de la Cosmétique (incluant l’Hygiène et la Beauté, 8 % du chiffre d'affaires de la division) a affiché une solide croissance organique à deux chiffres au troisième trimestre 2024. Elle a été principalement tirée par la performance aux États-Unis, à mesure que le Groupe déploie et étend avec succès les services issus des acquisitions réalisées au cours des dernières années et bénéficiant d’un marché favorable.

Les services autour de la Chaîne d’approvisionnement et de la Durabilité (14 % du chiffre d'affaires de la division) ont affiché une très bonne performance à deux chiffres des services d’audits, notamment pour les audits RSE, et une forte dynamique mondiale autour des audits sociaux et des services de vérification des déclarations vertes.

Le segment des Technologies (32 % du chiffre d'affaires de la division) affiche une croissance à un chiffre faible au troisième trimestre 2024, toujours affectée par une baisse mondiale de la demande pour les produits électroniques, les produits sans fil et les nouveaux équipements de mobilité (dont les véhicules électriques, notamment en Chine). Il s'agit d'une amélioration séquentielle après un premier semestre négatif, avec une tendance commerciale toujours bonne dans le test d’appareils électriques.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du troisième trimestre 2024, les Services de Transition ont continué à croître alors que le Groupe accompagnait la transformation ESG de ses clients. Les services fournis couvraient un large éventail, notamment un programme de tests sur la liste des substances restreintes pour une chaîne d'ameublement autrichienne et des services de gestion des émissions environnementales pour l'une des plus grandes entreprises d'habillement en Chine.



ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2024 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T3 / 9M 2024 T3 / 9M 2023 (a) VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 122,7 110,0 + 11,5 % + 13,2 % - (1,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 322,3 305,5 + 5,5 % + 8,5 % - (3,0) % Industrie 336,0 309,0 + 8,8 % + 23,8 % (0,5) % (14,5) % Bâtiment & Infrastructures 440,5 413,8 + 6,4 % + 9,3 % (1,9) % (1,0) % Certification 124,1 106,7 + 16,3 % + 17,7 % + 2,2 % (3,6) % Biens de consommation 202,3 178,8 + 13,2 % + 7,5 % + 7,6 % (1,9) % Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 1 547,9 1 423,8 + 8,8 % + 13,0 % + 0,5 % (4,7) % Marine & Offshore 374,0 338,6 + 10,5 % + 14,2 % - (3,7) % Agroalimentaire & Matières Premières 936,2 917,1 + 2,1 % + 5,9 % - (3,8) % Industrie 960,0 927,3 + 3,5 % + 19,7 % (1,8) % (14,4) % Bâtiment & Infrastructures 1 337,2 1 282,6 + 4,3 % + 5,9 % (0,6) % (1,0) % Certification 379,4 334,5 + 13,4 % + 16,5 % + 0,7 % (3,8) % Biens de consommation 582,8 527,9 + 10,4 % + 7,4 % + 5,8 % (2,8) % Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 4 569,6 4 328,0 + 5,6 % + 10,5 % + 0,2 % (5,1) %

(a) Le chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois 2023 ont été retraités en raison d'un reclassement impactant principalement les activités Industrie et Bâtiment & Infrastructure (pour un montant d'environ 2,6 million d'euros sur les neuf premiers mois)

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 Marine & Offshore 122,1 129,2 122,7 Agroalimentaire & Matières Premières 297,3 316,6 322,3 Industrie 295,6 328,4 336,0 Bâtiment & Infrastructures 441,0 455,7 440,5 Certification 117,4 137,9 124,1 Biens de consommation 166,1 214,4 202,3 Total Groupe 1 439,5 1 582,2 1 547,9

ANNEXE 3 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS

Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après. Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe. Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel. En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière. Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent.

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1. La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en trois éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change.





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité.

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable. En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités. Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance.

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes.

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur.

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1.

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession.

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

1 Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans l’annexe 2 de ce communiqué.

2 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

3 Émissions de gaz à effet de serre des bureaux et laboratoires, tonnes de CO 2 équivalent pour les émissions nettes correspondant aux scopes 1 et 2 sur un période de 12 mois consécutif (T3 2023 à T2 2024).

4 TAR : taux total d’accidents (nombre d’accidents avec et sans arrêt de travail x 200 000 / nombre d’heures travaillées).

5 Proportion de femmes du Comité exécutif à la Bande II (grade interne correspondant à un poste de direction) dans le Groupe (nombre de femmes en équivalent temps plein occupant un poste de direction / nombre total d’équivalents temps plein occupant des postes de direction).

6 Indicateur calculé sur une période de 9 mois pour le 9M 2024 et le 9M 2023 par rapport à une période de 12 mois pour les valeurs de l’ambition 2028.

7 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté.

Pièce jointe