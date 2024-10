FPI Canadien Net annonce l’acquisition d’un immeuble abritant un marché d’alimentation en Nouvelle-Écosse

MONTRÉAL, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») (TSX - V : NET.UN) est heureux d'annoncer l'acquisition d'un immeuble abritant une épicerie exploitée sous la bannière Sobeys à Truro, en Nouvelle-Écosse. La contrepartie totale payée s'élève à 9 000 000 $ (excluant les frais de transaction) et a été réglée en espèces.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'une épicerie à locataire unique, un ajout stratégique dans le cadre de notre modèle d'affaires axé sur des actifs de haute qualité, triple net et sans gestion », a déclaré Kevin Henley, Président et chef de la direction. « Cette acquisition intervient peu après l'annonce de nos récentes ventes d'immeubles, soulignant notre capacité à agir rapidement dans un environnement de marché dynamique. Nous voyons émerger davantage d'opportunités dans notre créneau très fragmenté et commençons à bénéficier des avantages des taux d'intérêt plus bas. Par conséquent, nous demeurons concentrés sur l'exécution de notre stratégie de croissance disciplinée. »

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

