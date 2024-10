KFSHRC feiert seit 40 Jahren Führungsrolle im Bereich Stammzellen bei der GHE 2024

RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) hat das 40-jährige Bestehen seines Stammzellenprogramms gefeiert, das in der Region führend bei Knochenmark- und Stammzelltransplantationen ist. Das Zentrum zählt zu den besten 2 % der Einrichtungen weltweit, was das Jahresvolumen an Stammzelltransplantationen betrifft, und hat über 7.400 Transplantationen erfolgreich durchgeführt, davon 38 % bei pädiatrischen Patientinnen und Patienten. Diese Leistung wurde auf der Global Health Exhibition 2024 gewürdigt.

Vier Jahrzehnte bahnbrechender medizinischer Erfolge haben das Stammzellzentrum laut dem Center for International Blood & Marrow Transplant Research CIBMTR in Wisconsin, USA, zu einem der weltweit größten Zentren für Knochenmarktransplantationen avancieren lassen. Das Zentrum bietet alle international anerkannten Arten von Knochenmarktransplantationen an, darunter autologe Transplantationen, Transplantationen mit identischen (syngenen) und halb-identischen (haploidentischen) Spendern sowie Transplantationen mit Nabelschnurblut. Diese Methoden haben bei der Behandlung zahlreicher komplexer Fälle geholfen und die Lebensqualität vieler Patientinnen und Patienten verbessert.

Das Stammzellzentrum des KFSHRC war maßgeblich an der Gründung der Eastern Mediterranean Bone Marrow Transplantation (EMBMT) Group beteiligt, die Forschungs- und Transplantationsprogramme im gesamten Nahen Osten fördert und vorantreibt. Das Zentrum hat außerdem mehr als 500 Forschungsarbeiten veröffentlicht und unterstützt aktiv regionalspezifische Forschung und statistische Studien.

Das Stammzellzentrum des KFSHRC war das erste medizinische Zentrum außerhalb Nordamerikas und Europas, das 2010 vom Joint Accreditation Committee ISCT & EBMT (JACIE) akkreditiert wurde.

Stammzelltransplantationen werden zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt, darunter Leukämie, Lymphome, Knochenmarkversagen, schwere kombinierte Immundefekte (severe combined immunodeficiency, SCID), Sichelzellenanämie, Thalassämie und Multiples Myelom.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Außerdem wurde es im selben Jahr als eines der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt und vom Newsweek Magazine in die Liste der „World's Best Smart Hospitals" für 2025 aufgenommen.

