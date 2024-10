Dans le cadre de la GHE 2024, le KFSHRC célèbre 40 ans de leadership dans le domaine des cellules souches

RIYAD, Arabie saoudite, 23 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) a fêté le 40e anniversaire de son programme de cellules souches, leader régional dans le domaine de la greffe de moelle osseuse et de cellules souches. Le Centre est classé parmi les 2 % des meilleurs établissements au monde en matière de volume annuel de greffes de cellules souches, et a réalisé avec succès plus de 7 400 greffes, dont 38 % auprès de patients pédiatriques. Cette performance remarquable a été saluée lors de la Global Health Exhibition 2024.

Selon le Center for International Blood & Marrow Transplant Research (CIBMTR) du Wisconsin, aux États-Unis, ces quarante ans de réalisations médicales d'avant-garde ont fait du Centre de cellules souches l’un des plus importants centres mondiaux de greffe de moelle osseuse. Tous les types de greffes de moelle osseuse reconnus à l’échelle internationale sont proposés par le Centre, y compris les autogreffes, les greffes par donneurs compatibles (syngéniques) et semi-compatibles (haplo-identiques) et les dons de sang de cordon ombilical. Grâce à ces procédures, il a été possible de traiter de nombreux cas complexes et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Le Centre de cellules souches du KFSHRC a joué un rôle essentiel dans la création de l'Eastern Mediterranean Bone Marrow Transplantation (EMBMT), qui promeut et fait progresser les programmes de recherche et de transplantation au Moyen-Orient. Plus de 500 articles de recherche ont également été publiés par le Centre, qui apporte un soutien actif aux recherches et études statistiques spécifiques à la région.

En 2010, le Centre de cellules souches du KFSHRC a été le premier centre médical hors de l’Amérique du Nord et de l’Europe à recevoir une accréditation par le Joint Accreditation Committee ISCT & EBMT (JACIE).

Les greffes de cellules souches sont utilisées pour le traitement de très nombreuses maladies telles que la leucémie, le lymphome, l’insuffisance médullaire, le déficit immunitaire combiné sévère (DICS), la drépanocytose, la thalassémie et le myélome multiple.

Il convient de noter que le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus précieuse du Royaume et du Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, cette même année, il a été classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux dans le monde et a été inclus dans la liste des meilleurs hôpitaux intelligents du monde pour 2025 par le magazine Newsweek. Pour en savoir plus, consultez le site www.kfshrc.edu.sa ou contactez notre équipe médias à l’adresse suivante : mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a4ed70c-28ed-4c97-86b2-a9edb9c4ad01