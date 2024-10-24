Founder Group Limited 公布首次公开发行定价

雪兰莪，马来西亚, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家专注于马来西亚太阳能光伏设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商，Founder Group Limited（简称 “FGL” 或 “公司”）今天宣布为其共计 1,218,750 股普通股的首次公开发行（“发行”）定价。本次公开发行价格为每股普通股 4.00 美元，募资总额为 487.5 万美元，未扣除承销折扣及发行费用。 此外，公司已授予承销商 45 天的选择权（“超额配售权”），以公开发行价（减承销折扣）额外购买最多 182,813 股普通股。

普通股预计将于 2024 年 10 月 23 日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为 “FGL”。 本次发行预计将于 2024 年 10 月 24 日左右完成，但须满足惯例成交条件。

US Tiger Securities, Inc.（简称 “US Tiger”）担任此次发行的独家承销商。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任公司的美国法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 担任 US Tiger 的美国法律顾问。

此次发行根据公司与发行相关的已修订表 F-1 注册声明进行（文件编号：333-281167），该声明已提交给美国证券交易委员会（简称 “SEC”），并于 2024 年 9 月 30 日获宣布生效。 证券的发行仅通过作为注册声明一部分的招股说明书进行。 有关此次发行的最终招股说明书的电子版，可于发布后通过 SEC 网站 http://www.sec.gov 或联系 US Tiger Securities, Inc. 获取，地址：437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022，电话：+1 646-978-5188。

本新闻稿仅供信息参考，不代表出售公司证券的要约或邀请购买公司证券的要约，也不构成在任何州或司法管辖区的要约、邀请或证券销售行为。在根据相关州或司法管辖区的证券法律进行注册或取得资格前，任何此类要约、邀请或销售行为均为非法。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。 公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。 公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

关于公司的更多信息，请访问：https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法，包括但不限于公司拟进行的发行。 已知和未知的风险、不确定性及其他因素（包括在与此次发行相关的表 F-1 注册声明中的“风险因素”部分列出的内容），可能导致我们的实际成果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在本质差异。 您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“可能”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。 作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。 这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。 除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。 我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

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