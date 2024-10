Founder Group Limited 宣布首次公開招股定價

雪蘭莪,馬來西亞, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited(「FGL」或「公司」)是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商,今天宣布其首次公開招股(「發售」)的定價,發售總計 1,218,750 股普通股,公開發售價格為每股 4.00 美元,未扣除承銷折扣和發售費用的總收益為 487.5 萬美元。 此外,公司已授予承銷商一項為期 45 天的選擇權(「超額配售選擇權」),以按首次公開招股價格減去承銷折扣後的價格購買最多 182,813 股額外普通股。

普通股預計將於 2024 年 10 月 23 日在 Nasdaq Capital Market 開始交易,交易代碼為「FGL」。 根據慣例成交條件,本次發售預計將於 2024 年 10 月 24 日結束。

US Tiger Securities, Inc(「US Tiger」)擔任此次發售的唯一承銷商。 Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任公司的美國法律顧問,而 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 則擔任 US Tiger 的美國法律顧問。

本次發售是根據公司就發售而提交的經修訂 F-1 表格註冊聲明(檔案編號 333-281167)進行,該聲明已向美國證券交易委員會(「SEC」)提交並於 2024 年 9 月 30 日宣告生效。 本次發售僅透過構成註冊聲明一部分的招股章程進行。 與本次發售有關的最終招股章程電子版在發佈後可透過瀏覽 SEC 網站 http://www.sec.gov 獲取,或聯絡 US Tiger Securities, Inc.,地址為:437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022,電話:+1 646-978-5188。

本新聞稿僅為資訊用途,並不構成出售要約或購買本文所述證券的要約邀請,如根據任何州或司法管轄區的證券法而要約、招攬或出售該等證券前須進行註冊或資格認證,否則即屬違法,則不得在任何此類州或司法管轄區作出此類要約、招攬或出售 。

關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司的主要焦點在於兩個關鍵領域:大型太陽能項目以及商業和工業 (C&I) 太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務,推廣環保資源,並實現碳中和。

如欲了解更多有關公司的資訊,請瀏覽 https://www.founderenergy.com.my。

免責聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明,反映了我們對未來事件的當前預期和看法,包括但不限於公司的擬議發行。 已知和未知的風險、不確定性以及其他因素,包括在與本次發售相關的 F-1 表格註冊聲明「風險因素」部分列出的內容,可能導致我們的實際業績、表現或成就與前瞻性陳述中所表達或暗示的內容存在重大差異。 您可透過 「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「潛在」、「持續」等詞語或短語或該等術語或其他類似術語的否定形式來識別該等前瞻性陳述。 我們主要基於對未來事件的當前預期和預測來制定這些前瞻性陳述,這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。 這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。 除法律要求外,於前瞻性陳述作出的日期後,我們概不承擔對任何前瞻性陳述作更新或修訂的責任,或反映未預料到事件的發生,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。 我們用這些警示聲明來標示所有前瞻性陳述。

聯絡資訊:

Founder Group Limited 聯絡人:

Eric Lee

行政總裁

電話:+03-3358 5638

電子郵件:ericlee@founderenergy.com.my

承銷商查詢:

US Tiger Securities, Inc.

437 Madison Avenue, FL 27

New York, NY 10022

電子郵件:ECM@ustigersecurities.com

投資者關係查詢:

Skyline Corporate Communications Group, LLC

總裁 Scott Powell

1177 Avenue of the Americas, 5th Floor

New York, New York 10036

辦公室:(646) 893-5835

電子郵件:info@skylineccg.com