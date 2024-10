MARE NOSTRUM

Point sur la procédure en cours

Mare Nostrum fait appel de la décision du Tribunal de Commerce

Grenoble, le 24 octobre 2024 – 8h00 – Conformément à la possibilité qui lui était offerte1, Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir interjeté appel de la décision du Tribunal de Commerce de Grenoble de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Comme évoqué, le Groupe s’inscrit dans une solution de continuation et poursuit la finalisation de son plan, sur lequel les équipes travaillent depuis l’ouverture de la période d’observation. Il réaffirme sa volonté de soumettre ce dernier à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la période d’observation, prévue le 22 janvier 2025.

Le Groupe précise que ce premier appel de la décision est non suspensif et qu’en conséquence la procédure de redressement judiciaire suit son cours.

Mare Nostrum rappelle que cette conversion n’entraine pas de changement sur les opérations quotidiennes de l'entreprise. Les clients, les employés et les partenaires commerciaux peuvent continuer à compter sur les services de Mare Nostrum sans interruption pendant la période d’observation.

Mare Nostrum remercie à nouveau ses employés, intérimaires, actionnaires et partenaires et clients pour leur engagement, leur mobilisation, leur soutien et leur confiance durant cette période.

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

